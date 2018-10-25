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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

OHAL ittifakı dağılırken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ekim 2018, Perşembe
AKP-MHP ittifakı bir yönüyle OHAL ittifakıydı.

Süreçteki bütün hukuksuzlukları birlikte sırtlanıp savundular.

Ancak OHAL savunuculuğunda MHP başı çekti.  Öyle ki, son âna kadar “OHAL kalkmasın, ilânihaye devam etsin” demeye ısrarla devam etti. Kısmî OHAL olarak nitelendirilen düzenlemelerden dolayı mı, bilmiyoruz; ama sonrasında işin peşini bıraktı.

Aslında iki yıllık sıkı bir direnişin ardından OHAL’in kaldırılması, iç ve bilhassa dış dengelerdeki değişimin getirdiği bir sonuçtu.

Kendi hedefine ulaşıncaya, yani tek adam rejimini çıkarıncaya kadar OHAL’i de, MHP desteğini de kullanan AKP, bu sürecin biriktirdiği çok yönlü sıkıntıların ülkeyi gerek içeride, gerek dış ilişkilerde karşı karşıya getirdiği ağır tabloda daha fazla yol alamayacağını anlamış olmalı.

OHAL hukuksuzluklarının içeride yol açtığı huzursuzluk, ekonomideki sıkıntılı gidişat, Suriye’de olup bitenlerin bize çıkardığı ağır fatura, AB ile ilişkilerin neredeyse kopma noktasına gelmesinin doğurduğu sonuçlar, Türkiye’yi büyük sıkıntıya soktu.

Otoriterleşip hukuk ve demokrasiden uzaklaştıkça içe kapanan bir ülke imajı, hele bugünün dünyasında ilânihaye taşınamaz.

Bu imajın oluşmasında en etkili siyaset aktörlerinden biri olarak öne çıkan MHP, kritik konularda AKP ile arasında biriken ve her gün yenileri patlak veren ihtilâfların tetiklediği gerilimin sonucu olarak denklem dışına itiliyor gibi.

Cumhur İttifakını dağılma noktasına getiren diğer bir faktörün de, bu birlikteliğin AKP’ye oy getirmeyip kaybettirdiği ve bu partiden kopan oyların ağırlıklı olarak MHP’ye kaydığı yönünde, bizzat iktidar partisi tarafından yapılan tesbitler olduğu ifade ediliyor.

İktidar medyasında yayınlanan ve AKP’yi yüzde 32, MHP’yi yüzde 15 olarak gösteren son anket, bunun ilginç örneklerinden biri.

Sonuçta OHAL, af, and, McKinsey, ekonomideki durum ve zamlar, Rahibin  tahliyesi, AB ile ilişkiler gibi bir dizi konuda uç veren farklı yaklaşımlar ile bunların yol açtığı polemik ve restleşmeler, ülkeyi bugünkü noktaya getiren hukuksuzluk ittifakının nihayet çöktüğünü düşündürüyor.

Farklı hesaplar devreye girip durumu değiştirir ve tersine çevirir mi, şimdilik bilmiyoruz. 

Ama görünen: Galiba bu filmin de sonu gelmiş gibi.

***

Öğrenci andı dayatması

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