OHAL raporunda Yeni Asya

Hak ve Adalet Platformunun hazırladığı ve 27 Aralık’ta bir basın toplantısıyla açıklanan OHAL araştırmasına katılan bazı mağdurların mesajlarında gazetemiz Yeni Asya’dan şöyle bahsediliyor:

“Ben bu tarihe kadar (…) partiye oy veren, (...) partinin darbecilerle mücadelesinin (!) doğru olduğuna inanan biriydim. Yakınımda KHK ya da OHAL’in mağdur ettiği hiç kimse yoktu. Tüm medya (…) partinin ne zorluklarla adaleti sağlamaya çalıştığını, ‘Mağduruz’ diyenlerin bu süreci sulandırmak isteyenler olduğunu bangır bangır bağırıyordu. Sonra bizim de başımıza tutukluluk olayı geldi. Bu sebeple araştırmalar yaparken Yeni Asya gazetesi ile tanıştım. Gazetenin Mağdur Kürsüsündeki tüm mektupları okuyup benim durumumda olanların aslında ne kadar da kalabalık olduğunu gördüm. Eğer bu yaşıma kadar yaptığım bir hata varsa o da her seçimde (…) partiye oy vermemdir. Bu eylemimle sadece kendi hayatımın değil, başkalarının da hayatının mahvolmasına sebep olduğumun farkındayım. Son olarak bahsetmek istediğim bir konu da şudur: Zaman zaman kendimi toparlıyorum ve Allah’a bu derdi bize de yaşattığı için şükrediyorum. Eğer kendi başıma gelmeseydi bu dönemde mağdurlara yapılan zulümlerin gerçekliğine inanmayıp bu veballe öbür dünyaya göçenlerden olabilirdim. Bu zulümlere karşı fiilî olarak hiçbir şey yapamasam da en azından buğz ediyorum.”

“Bazı gazeteler (Cumhuriyet ve Yeni Asya) 16 Nisan referandumu öncesi toplandı ve kuruma alınmayacağı söylendi.”

“Radyo yasaklandı. Radyolarımız toplandı. Aslında radyoyu cezaevine girdikten 6 ay sonra verdiler, 2 ay sonra geri aldılar. Yeni Asya ve Cumhuriyet gazeteleri yasaklandı. Bir ay sonra Cumhuriyet’in yasağı kalktı, ama Yeni Asya hep yasak kaldı.”

“İstediğimiz gazete Yeni Asya getirilmedi.”

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OHAL araştırmasını yapan ve raporu hazırlayan ekipten KHKzede Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu, çalışmalarında Nur’un 2. bas- kısı yayınlanan Üç Dal Papatya kitabını da kaynak olarak kullandıklarını söyledi.

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- Tutuklamaların da, tahliyelerin de MİT tarafından hazırlanan ve “güncellenen” (!) listelere göre yapıldığı, haksızlığı sonradan “anlaşılan” tutuklamalarla yaşatılan ağır mağduriyetlerin “güncellenen” listeler üzerinden güya “telafi” edildiği bir “hukuk” devleti !!!



- Bu akşam da Gebze’deki İttihad buluşmasındayız inşaallah. Sultan Orhan Mh, Kışla Cd, 1147. Sk, 18-1. İletişim: 0542 6282052 (Osman Yiğit). Başlama saati 20:00. Ailecek bekliyoruz.