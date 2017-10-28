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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Önce yargı normalleşmeli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Ekim 2017, Cumartesi
Türkiye, 15 Temmuz travmasından ve bu meş’um kalkışma gerekçe gösterilerek 20 Temmuz’da içine sokulduğu olağanüstü ortamdan artık çıkmalı.

Ve bir an önce normale dönebilmeli.

Bunun için de evvelâ yargının normalleşmesi özel bir önem ve öncelik taşıyor.

Adalet ve hukukun temel şart ve ilkelerini herkesten önce gözetmesi ve riayet etmesi gerekirken, maalesef tam tersine bunları en çok çiğner hale getirildiği bu durumdan yargı bir an önce çıkarılmalı.

Sürecin başından bu yana, özellikle gündemdeki malûm davalarda görev yapan hâkim ve savcılara bu yöndeki ısrarlı çağrılarımızı her vesileyle tekrarladık.

AYM’ye bu noktadaki çok önemli görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya çalıştık.

Yeni HSK’ya da aynı çağrıyı yaptık.

Keza son kabine revizyonunda Adalet Bakanlığına getirilen Abdülhamit Gül’e yönelik seslenişlerimizde de öncelikle buna yoğunlaşması gereğini vurguladık.

Bilhassa yargısız infaza dönüşen ve son derece ağır mağduriyetlere yol açan delilsiz, haksız, keyfî ve uzun tutukluluklara artık el atılarak son verilmesini istedik.

Bakanın, eğer konuya siyaset gölgesi düşürmek gibi özel bir kasıtla hareket etmediyse (!), Yargıtay Ceza Genel Kurulunun tartışmalı Bylock kararını önceden haber vermesi hayal kırıklığı yaşattı.

Buna karşılık lekelenmeme hakkını güvence altına alan yasal düzenlemeyi gündeme taşıması olumlu bir adım oldu.

Böylece hiç değilse bundan sonraki süreçte, asılsız ihbar ve iftiralarla yeni mağduriyetler üretilmesinin önü kesildi.

Ama öncesindeki cadı avında haksız tutuklanıp mağdur edilen on binlerce masumun durumu hâlâ çözüm bekliyor.

Son dönemde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına hukuktan yana ve özgürlükçü bir ismin getirilmesi; HSK’nın öncekilerden farklı ve olumlu kararlar vermeye ve kritik gazeteci davaları başta olmak üzere tahliye kararlarının çıkmaya başlaması, inşaallah, baştan beri temennî ve talep ettiğimiz normalleşme sürecine nihayet girilmekte olduğunun işaretleridir.

Öyle olduğuna inanmak istiyoruz.

İnşaallah öyledir...

Sibel Eraslan (Star): Türkiye siyasetinin öncelikli görevi hukuk güvenliği, adaletin âciliyeti ve yaygınlaştırılması. Âcil adımlar atılmalı.

Yargıda herşeye rağmen adalet ve vicdanını kaybetmeyenlerin hâlâ var olduğuna inanıyor ve bunun gereğini beklemeye devam ediyoruz.

Herkes eşittir, bazıları daha eşittir - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/gundem/herkes-esittir-bazilari-daha-esittir_445270

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  • Hasan unlu

    29.10.2017 21:59:14

    El hak, ben sahidim sizin Hak ve adalet taraftari oldugunuza ve bunu cok zor sarrtlar altinda da olsa yapiyorsunuz ya, tebrikler. Allahin ne guzel kullari varmis cok sukur.

  • Sevda

    28.10.2017 20:49:02

    Allahım artık kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir zaman dilimindeyiz.Rabbim duy sesimizi gayri dayanamıyorum eşime 15 ay oldu.onun hatıralarını yaşadıklarımı güzel günleri unutuyorum.15 aydır acı üstüne acı yaşıyorum yaşıyorlar. ... ne olursun Rabbim bütün masumları kurtar.yetiş imdadımıza. Bazen diyorum bu beden emanet sen verdin sen alırsın senin hükmün geçerli ama yaşamak cok zor geliyor. Ne olursun Rabbim bitir ,bitir,bitir diyerek içimden fırtınalar kopuyor.kimsemiz yok sadece inancım ve yarabbim var.sana havale Rabbim. ......

  • Merak

    28.10.2017 19:37:06

    Yargı bu günler için dizayn edildi.İstediği değil istenen kararları uygulamak için.Bu saatten sonra ülke pamuk ipliğine bağlı ülke her halükarda kaybedecek.Çünkü düzen nunu gerektiriyor

  • halil

    28.10.2017 12:32:57

    Yargı niye normalleşmiyor. Herkes (akp li yetkililer bile) hakim-savcılar ne yapsın, korkuyorlar diyor. Korkuyorlarsa niye o aziz cübbeyi giyiyorlar, çıkarsınlar.Şöyle 100 tane avukatlığa dönecek hakim-savcı olsaydı yargı baskılara boyun eğmiyor derdik.

  • Sema

    28.10.2017 00:09:49

    Hiç acele edilmesin sadece 15 ay oldu!

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