Önce yargı normalleşmeli

Türkiye, 15 Temmuz travmasından ve bu meş’um kalkışma gerekçe gösterilerek 20 Temmuz’da içine sokulduğu olağanüstü ortamdan artık çıkmalı.

Ve bir an önce normale dönebilmeli.

Bunun için de evvelâ yargının normalleşmesi özel bir önem ve öncelik taşıyor.

Adalet ve hukukun temel şart ve ilkelerini herkesten önce gözetmesi ve riayet etmesi gerekirken, maalesef tam tersine bunları en çok çiğner hale getirildiği bu durumdan yargı bir an önce çıkarılmalı.

Sürecin başından bu yana, özellikle gündemdeki malûm davalarda görev yapan hâkim ve savcılara bu yöndeki ısrarlı çağrılarımızı her vesileyle tekrarladık.

AYM’ye bu noktadaki çok önemli görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya çalıştık.

Yeni HSK’ya da aynı çağrıyı yaptık.

Keza son kabine revizyonunda Adalet Bakanlığına getirilen Abdülhamit Gül’e yönelik seslenişlerimizde de öncelikle buna yoğunlaşması gereğini vurguladık.

Bilhassa yargısız infaza dönüşen ve son derece ağır mağduriyetlere yol açan delilsiz, haksız, keyfî ve uzun tutukluluklara artık el atılarak son verilmesini istedik.

Bakanın, eğer konuya siyaset gölgesi düşürmek gibi özel bir kasıtla hareket etmediyse (!), Yargıtay Ceza Genel Kurulunun tartışmalı Bylock kararını önceden haber vermesi hayal kırıklığı yaşattı.

Buna karşılık lekelenmeme hakkını güvence altına alan yasal düzenlemeyi gündeme taşıması olumlu bir adım oldu.

Böylece hiç değilse bundan sonraki süreçte, asılsız ihbar ve iftiralarla yeni mağduriyetler üretilmesinin önü kesildi.

Ama öncesindeki cadı avında haksız tutuklanıp mağdur edilen on binlerce masumun durumu hâlâ çözüm bekliyor.

Son dönemde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına hukuktan yana ve özgürlükçü bir ismin getirilmesi; HSK’nın öncekilerden farklı ve olumlu kararlar vermeye ve kritik gazeteci davaları başta olmak üzere tahliye kararlarının çıkmaya başlaması, inşaallah, baştan beri temennî ve talep ettiğimiz normalleşme sürecine nihayet girilmekte olduğunun işaretleridir.

Öyle olduğuna inanmak istiyoruz.

İnşaallah öyledir...

Sibel Eraslan (Star): Türkiye siyasetinin öncelikli görevi hukuk güvenliği, adaletin âciliyeti ve yaygınlaştırılması. Âcil adımlar atılmalı.

Yargıda herşeye rağmen adalet ve vicdanını kaybetmeyenlerin hâlâ var olduğuna inanıyor ve bunun gereğini beklemeye devam ediyoruz.

Herkes eşittir, bazıları daha eşittir - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/gundem/herkes-esittir-bazilari-daha-esittir_445270