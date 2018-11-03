Ord. Prof. Dr. Anna Masala: O asırda Mevlânâ, bu asırda Bediüzzaman

Ord. Prof. Dr. Anna Masala bir İtalyan Türkolog.

Türk edebiyatı ve şiiri üzerine birçok kitabı ve yazısı var. Türkiye’yi öylesine seviyor ki, bu sevgiyi dile getirdiği hatıralarını “Türkiye’ye Aşk Mektuplarım” adıyla kitaplaştırmış.

Üç sene önce vefat eden Asala’nın Bediüzzaman’a da özel bir muhabbeti olduğunu ve Üstadı anlatan İtalyanca bir kitap yazdığını kadim okurlarımız bilirler.

Onunla aynı yıl rahmetli olan yazarımız Halil Uslu, Risale-i Nur’u tanımasına vesile olduğu Asala’dan bir yazısında şöyle bahsediyor:

“Mevlânâ’yı anma programlarında tanıştığım ve Risale-i Nur’u verdiğim Prof. Dr. Anna Masala, bir konferansında diyor ki:

‘Hz. Mevlânâ diyor ki: “Ne olursan ol yine gel.” Hz. Bediüzzaman diyor ki: “Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada kardeşimizdir.” Bu itibarla diyorum ki: O asırda Mevlânâ Celaleddin Rumî, bu asırda Bediüzzaman Said Nursî.’ ” (Yeni Konya, 6.11.14)

Uslu’nun bahsettiği konferansında Masala’nın söyledikleri, bundan ibaret değil.

Birkaç anekdot daha aktaralım:

“Fatih Sultan Mehmed’i nasıl sevdiysem, bugün büyük bir gelişme yolunda ilerleyen aziz Türkiye Cumhuriyetini candan seviyorum. Ruhumun gözü ile bir aynada sizin pırlanta yüzlerinizi görüyorum, Mevlânâ ve Yunus Emre’yi görüyorum, Bediüzzaman Said Nursî’yi görüyorum, yeni elektrik santrallarını, Boğaz’ı ve Anadolu’nun dumanlı dağlarını, kubbeleri, minareleri, şehirleri ve köyleri görüyorum. Benim bu sevgi ve kardeşlik, barış arzum hayal değil, bu büyük ustalarımızın bana öğrettikleriyle, sizin de yıllardır gösterdiğiniz sevgiyle gerçekleşiyor.

“Ben, 20. yüzyıl sonunda şu kelimelerin anlamlarının unutulması gerektir diyorum: savaş, dinî hoşgörüsüzlük, ırkçılık, açlık, cahillik. Ben Türk hoşgörüsünün bir talebesiyim. Bunun için Said Nursî’nin bir cümlesi, bir emrine bayılıyorum. Kendileri buyurdular ki: ‘Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz.’“ (Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu konuşması.)

Bediüzzaman ve Türkiye dostu Anna Masala’yı rahmet dualarıyla yad ediyoruz.

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