Özal’dan Erdoğan’a, Irak'tan Suriye'ye

ABD’nin Ortadoğu haritasını İsrail’le birlikte kendi çıkarları ekseninde yeniden şekillendirme stratejisi, 1991’deki birinci Irak savaşıyla tatbikata konuldu.

Süreç, Irak diktatörü Saddam Hüseyin’e Kuveyt işgali için evvelâ yeşil ışık yakılıp, ardından o bu tuzağa düşünce cezalandırmak için düzenlenen operasyonlarla başlatıldı.

36. paralelden bir çizgi çekilip, kuzeyi Irak’tan koparmanın ilk adımı atıldı; bölge Barzani-Talabani ikilisine teslim edildi.

Merkez üssü ve karargâhı İncirlik olan Çekiç Güç, vurucu güç olarak kullanıldı.

Ve Irak’a yıllarca uygulanan ekonomik ambargo ile hem bu ülkenin ekonomisi çökertildi, hem de bize çok büyük zarar verildi.

O dönemde ABD’nin başında Baba Bush vardı. Türkiye’de de merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı. Özal “bir koyup üç alma” hesabıyla Türkiye’yi tamamen ABD politikalarına eklemlemek için çok çalıştı.

Kendi partisi iktidarda olmasına rağmen destek bulamadı. Hattâ asker de direndi. Öyle ki, Genelkurmay Başkanı istifa etti.

Buna rağmen ABD ile birlikte olmak için elinden gelen bütün gayreti gösterdi.

Sekiz sene sonra, oğul Bush döneminde operasyonun ikinci aşamasına geçildi.

11.9.01’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezini vuran terör saldırıları bahane edilerek ve ilâveten, asılsızlığı sonradan ABD tarafından da itiraf edilen “kimyasal silah” iddiasıyla Irak’a yeni bir saldırı başlatıldı.

Birinci Körfez Savaşında yerinde bırakılan Saddam bu defa devrildi, kaçtı ve bir süre sonra yakalanıp vahşice asılarak idam edildi.

Bu savaş başlatılırken Türkiye’de AKP yeni iktidar olmuştu ve Erdoğan, Özal gibi bu savaşta ABD’nin taleplerini karşılamak için çok çalıştı, savaş tezkeresinin Mecliste kabulü için bastırdı. Ancak 1 Mart’ta yapılan oylamada bir şok yaşandı ve tezkere kabul edilmedi.

Buna rağmen Erdoğan ve AKP iktidarı ABD ile birlikte hareket etmekten vazgeçmedi. Kuzey Irak’taki oluşum daha da güçlendi.

Geçtiğimiz Ekim ayındaki “bağımsızlık referandumu” şimdilik ters teptiyse de, olayın soğumaya bırakıldığı bir sürece girildi.

Buna karşılık AKP’nin ısrarlı “Esad’ı devirin” çağrılarıyla Suriye’ye el atan ABD, Irak’taki “bölme planı”nı burada da tekrarlıyor.

Yine Erdoğan’ın iktidarında.

Afrin harekâtı bu planı bozabilecek mi?

Ankara’da ailecek yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen 49. yıl programındaki konuşmalarda günün sözü İbrahim Özdabak’tan geldi: Deniz Yücel’i Alman devletinin gücü, Nur’umuzu Risale-i Nur Cemaatinin duaları zindandan çıkardı...

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