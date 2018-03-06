"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Özal’dan Erdoğan’a, Irak'tan Suriye'ye

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Mart 2018, Salı
ABD’nin Ortadoğu haritasını İsrail’le birlikte kendi çıkarları ekseninde yeniden şekillendirme stratejisi, 1991’deki birinci Irak savaşıyla tatbikata konuldu.

Süreç, Irak diktatörü Saddam Hüseyin’e Kuveyt işgali için evvelâ yeşil ışık yakılıp, ardından o bu tuzağa düşünce cezalandırmak için düzenlenen operasyonlarla başlatıldı.

36. paralelden bir çizgi çekilip, kuzeyi Irak’tan koparmanın ilk adımı atıldı; bölge Barzani-Talabani ikilisine teslim edildi.

Merkez üssü ve karargâhı İncirlik olan Çekiç Güç, vurucu güç olarak kullanıldı.

Ve Irak’a yıllarca uygulanan ekonomik ambargo ile hem bu ülkenin ekonomisi çökertildi, hem de bize çok büyük zarar verildi.

O dönemde ABD’nin başında Baba Bush vardı. Türkiye’de de merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı. Özal “bir koyup üç alma” hesabıyla Türkiye’yi tamamen ABD politikalarına eklemlemek için çok çalıştı.

Kendi partisi iktidarda olmasına rağmen destek bulamadı. Hattâ asker de direndi. Öyle ki, Genelkurmay Başkanı istifa etti.

Buna rağmen ABD ile birlikte olmak için elinden gelen bütün gayreti gösterdi.

Sekiz sene sonra, oğul Bush döneminde operasyonun ikinci aşamasına geçildi.

11.9.01’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezini vuran terör saldırıları bahane edilerek ve ilâveten, asılsızlığı sonradan ABD tarafından da itiraf edilen “kimyasal silah” iddiasıyla Irak’a yeni bir saldırı başlatıldı.

Birinci Körfez Savaşında yerinde bırakılan Saddam bu defa devrildi, kaçtı ve bir süre sonra yakalanıp vahşice asılarak idam edildi.

Bu savaş başlatılırken Türkiye’de AKP yeni iktidar olmuştu ve Erdoğan, Özal gibi bu savaşta ABD’nin taleplerini karşılamak için çok çalıştı, savaş tezkeresinin Mecliste kabulü için bastırdı. Ancak 1 Mart’ta yapılan oylamada bir şok yaşandı ve tezkere kabul edilmedi.

Buna rağmen Erdoğan ve AKP iktidarı ABD ile birlikte hareket etmekten vazgeçmedi. Kuzey Irak’taki oluşum daha da güçlendi.

Geçtiğimiz Ekim ayındaki “bağımsızlık referandumu” şimdilik ters teptiyse de, olayın soğumaya bırakıldığı bir sürece girildi.

Buna karşılık AKP’nin ısrarlı “Esad’ı devirin” çağrılarıyla Suriye’ye el atan ABD, Irak’taki “bölme planı”nı burada da tekrarlıyor.

Yine Erdoğan’ın iktidarında.

Afrin harekâtı bu planı bozabilecek mi?

Ankara’da ailecek yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen 49. yıl programındaki konuşmalarda günün sözü İbrahim Özdabak’tan geldi: Deniz Yücel’i Alman devletinin gücü, Nur’umuzu Risale-i Nur Cemaatinin duaları zindandan çıkardı...

Yeni Asya; Risale-i Nur’daki doğru İslam’ın tarifidir - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-risale-i-nur-daki-dogru-islam-in-tarifidir_454679

 

Okunma Sayısı: 1541
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IŞİD'in karanlık silahları

    Seçim kanunu demokratik olsun

    Yüzde 40 gerçeği var

    Suriye'de yeni tuzaklara dikkat!

    Trump, ateşi körüklemeye devam ediyor: ''Katılacağım, katılabilirim"

    Beşiktaş'tan önemli galibiyet

    'Dikkat çekmemeye çalışın'

    THY: Haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

    6 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi

    'Deprem uzmanı' Prof. Dr. Ercan ''İstanbul depremi'' tahminini açıkladı

    'Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız'

    Son 15 günde 794 sivil öldü

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 44. gününde son durum?

    Temel tıbbi malzemelere bile izin verilmedi!

    ''Böyle bir şey yoktur"

    36 er beraat etti

    Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz

    Yunan askerlerinin tahliye talebi reddedildi

    Almanya'dan iadesi istendi

    Netanyahu'nun eski danışmanı itirafçı oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özal’dan Erdoğan’a, Irak'tan Suriye'ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Benim yerime sen düşün...
    Genel

    Yüzde 40 gerçeği var
    Cevher İLHAN

    OHAL altında seçim garabeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdullah NURSÖZ

    İftiraları protesto ediyoruz
    Mustafa Gönüllü

    Pozitif insanlarla vakit geçirin
    Ahmet BATTAL

    Partiler, fikirleri, üyeleri ve oyları
    Mustafa USTA

    Kutsal ‘biz’ ve düşman ‘siz’ anlayışı
    İslam YAŞAR

    Seçim kanunu demokratik olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.