"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Post-28 Şubat

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Aralık 2018, Çarşamba
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün basın kartı ve gri pasaport dağıtımındaki hukuksuz ve keyfî uygulamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca da devam ettirilirken, bunların basın kartına ilişkin olanlarını “kitabına uydurmak” için Basın Kartları Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, teröre destek, anayasal düzene, millî savunmaya ve devlete karşı suç, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek gibi suçlardan hüküm giyenlere basın kartı verilmeyecek. Millî güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlar, basın kartı iptaline gerekçe olacak.

Gerekçe gösterilen “suç”lardan bazıları, 28 Şubat sürecinde de çok kullanılmıştı.

Meselâ Erdoğan, okuduğu şiir sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten mahkûm olmuştu. O zaman Erdoğan’ın mensubu olduğu FP hakkında AYM’nin verdiği kapatma kararında da, başörtüsü yasağını, laikliğin yanlış tanımlandığı gerekçesiyle “hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen bir zulüm ve zorbalık” olarak nitelemenin, kamu düzenini bozacak biçimde “halkı devlet görevlilerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik” olduğu iddia edilmişti.

Aynı kararda, resmî daire ve üniversitelerde başörtüsüne izin verilmesinin “kamu düzenini bozacağı” da öne sürülmüştü.

(Oysa yine AYM’nin 17.12.1964 ve 28.2.1966 tarihli Resmî Gazete’lerde yayınlanmış olan 1964/61 ve 1965/58 sayılı iki ayrı kararında “kamu düzeni” kavramının belirsizliği şöyle vurgulanıyordu: “Kamu düzeni, belli edilmesi daha güç bir kavramı kapsamaktadır. Nitekim yerli ve yabancı birçok hukuk eserinde, çeşitli alanlardaki kişi haklarını sınırlayan bu terim sık sık görülmekte, fakat tarifine pek az rastlanmaktadır. Yapılan açıklamalarda ise bunun tarifinin güç olduğu kabul edildikten sonra çeşitli açılardan izahına çalışıldığı görülmektedir.” {Halit Çelenk, Cumhuriyet, 31.1.2002} )

Ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında her iki suçlama da gazetecilerin yasal haklarını gasp etmek için kullanıma sokuluyor. 

Teröre destek, anayasal düzene, millî savunmaya, devlete karşı suç, millî güvenliğe aykırı davranış, suç ve suçluyu övme gibi çoğunun hukukî tanımı olmayan suçlar da ilave edilip 28 Şubat’a “level” atlatılarak...

***

Basın özgürlüğüne ‘millî güvenlik engeli

Okunma Sayısı: 384
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB süreci mülteci parantezine sıkıştı

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli

    UNICEF: Yemen'deki 5 milyon çocuğa, çocuk felci aşısı yapıldı

    Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok

    BM'den Yemen'deki ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama

    Ulusal Hububat Konseyi Başkanı: Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü

    Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

    Belçika Başbakanı'ndan istifa kararı

    "Batı ülkeleri Suriye konusunu dikte etmek yerine kolaylaştırmalıdır"

    Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı: 85 lira nere 11 lira nere?

    Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

    YPG/PKK'nın Ayn el-Arap'ta kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi

    Meclis Başkanı Yıldırım: Türkiye ile Katar daima kara gün dostu olmuştur

    Bakan Albayrak: İstihdam artmaya devam ediyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye anayasa komisyonu açıklaması

    Mansur Yavaş: Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’na teşekkür ederim

    Şehit polis ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Geyik avcısına ilginç ceza

    Cenevre'de gündem Suriye

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Hüzünlenme, Allah seninle
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Post-28 Şubat
    Faruk ÇAKIR

    Siz hasta mısınız?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir berber dükkânı ve yaşananlar
    Cevher İLHAN

    Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!
    Genel

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Komünizmin milâdı
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke dikeni değil, barış gülü olalım
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, dünyevî-uhrevî Cehennemden kurtarır
    Raşit YÜCEL

    Atıf Ural

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.