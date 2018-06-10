Prof. Mignon’a teşekkürler

Oxford Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü Laurent Mignon, Nur’un tutukluluğuna ve mahkûmiyetine özel bir duyarlılık gösteren az sayıdaki fikir ve kalem erbabından biri.

Nur tahliye edilmeden önce Lüksemburg gazetelerinden Taggeblatt’ta “L’ecole de Joseph” (Yusuf’un Okulu / Medrese-i Yusufiye) başlıklı bir makalesi yayınlanmıştı. (Türkçesi 11.1.18 tarihli gazetemizde çıktı.)

Prof. Mignon’un bu duyarlı ve yakın takibi ve yazışmalarımız sonra da devam etti. Nur’un Üç Dal Papatya kitabını istedi. Kitaptan bazı bölümleri öğrencileriyle birlikte okuyup değerlendirdiklerini aktardı.

Nur hakkında verilen son kararın ardından Mignon bir yazı daha yazıp yine Lüksemburg’da çıkan d’Lëtzebuerger Land gazetesinde yayınladı. Bu yazının Türkçesini de 6 Haziran’da gazetemizde neşrettik.

Bu yazısında Prof. Mignon, karar sonrası attığımız tweet’te aktardığımız, Üstadın şu tarihî sözüne yer veriyor: “Rûy-i zeminde (yeryüzünde) adalet varsa o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir (bozacaktır).”

Şu cümleler ise Prof. Mignon’a ait:

“OHAL’in ilânından beri, hükümeti eleştiren medya organlarını da etkileyen tasfiyeler kapsamında 40 binden fazla kişi açığa alındı ve 55 binden fazla kişi de tutuklandı. Türkiye’de, cumhuriyetin bu yeni dışlanmışlarının durumuyla ilgilenmeye cür’et edenlerin sayısı çok az. Mart 2017’de gözaltına alınmadan önce, Nur Ener Kılınç toplumdan dışlanmış bu ailelerin dramıyla alâkadar olma cesaretini gösteren nadir gazetecilerdendi. Bu hareketi onun, sessizliğe mahkûm edilmiş olanların sesi olmayı amaçlayan gazetecilik gayretinin bir parçasıydı. Kitabı Üç Dal Papatya, mücadelesinin dokunaklı şahididir. Bugün genç gazeteci, bu cadı avıyla ilgili yazmaya cür’et ettiği için ağır bir bedel ödemekle karşı karşıya.”

Devamında, sorularına verdiğimiz cevapları aktaran Mignon, konuyu şöyle bağlıyor: “(Güleçyüz) Türkiye’de olan bitene karşı aşırı ilgisiz kalan AB’nin tavrından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtmeden edemiyor. Evet, Avrupa’nın ilgisizliği bugün, Nur Ener Kılınç gibi kör baskıya hayır demeye cür’et eden gazetecilere ve aydınlara pahalıya mal oluyor.”

Mignon’a duyarlılığı için teşekkürler.

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- Prof. Dr. Laurent Mignon’un Nur Ener Kılınç ile ilgili yazısı https://youtu.be/RPMu66e_Qj0

- Kadir Gecesinde de dualarımız, Türkiye’miz başta olmak üzere İslam beldelerinde ve dünyanın diğer köşelerinde zulme maruz bütün masumların feraha çıkıp huzura kavuşması, adaletin tecellî etmesi, hakkın yerini bulması, mağduriyetlerin sona ermesi, zulümlerin ve zalimlerin bertaraf olması için...