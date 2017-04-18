"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Referandum soruları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Nisan 2017, Salı
16 Nisan referandumundan “çıkarılan” sonuçlar için sosyal medyadaki yorumlarımız:

Sistem ve süreçteki bütün adaletsizliklere rağmen sandıktan çıkan sonuca saygı duyarız. Manipülasyon şaibe ve şüphelerinin izalesi şartıyla.

Kanunun “Mühürsüz oy pusulası geçersizdir” açık hükmüne rağmen YSK hangi yetki ve gerekçeyle mühürsüz pusulaların geçerliliğine hükmediyor?

Sayım sonuçlarını açıklama yetkisine sahip olan YSK henüz % 70’lerde iken nasıl oluyor da AA % 99’a ulaşıp medyayı ona göre bilgilendiriyor?

YSK Bşk: “Mühürsüz zarf ve pusulaları, AKP temsilcisinin talebiyle geçerli saydık.” O talebin ve YSK’nın kabulünün gerekçesi ne; açıklansın.

“YSK’ya, evet yanında hayır tercihi yapılmış birçok mühürsüz pusula geldiği için başvurdum” diyen AKP’li evet-hayır oranını da açıklar mı?!!

Referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getiren şaibeler izale edilmedikçe, Saray da, iktidar da, YSK da, AA da bu işin altından kalkamaz.

Gelin de merhum Demirel’in hep tekrarladığı “Türkiye’de iktidar kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmeli” sözünü hatırlamayın.

Üsküdar’ın bile “hayır” dediği bir noktada, atı alan Üsküdar’ı şimdilik geçmiş gibi görünse de yanlış hesap Bağdat’tan döner. İllâ ki döner.

CB: “Bundan sonra ebediyen birleşmeliyiz.” Sandıktan çıkarılan sonuç üzerindeki yoğun şaibe ve şüphe bulutları dağıtılmadan nasıl olacak bu?

Onca baskı, rüşvet, beyin yıkamayla çıkaramadıkları evetleri sandık oyunlarıyla çıkmış göstermeye çalışanlar siyasî sonlarını hızlandırırlar.

CHP tek parti iktidarını 46 seçimindeki sandık oyunlarıyla 50’ye kadar uzatmıştı. Şimdi benzer yollara sapanlar o kadar da ayakta kalamazlar.

Referandumda ne çıkarsa çıksın adalet, hukuk, demokrasi demeyi sürdüreceğiz demiştik. Öyle yapıyoruz. Daha güçlü ve ısrarlı bir kararlılıkla.

AB, ABD ve Almanya, referandum sonucunu yorumlamak için CB’nın “Sen kimsin ya, haddini bil” diye rest çektiği AGİT’in raporunu bekliyorlar.

***

- Referandum sonuçları ve beraberindeki tartışmalar... - http://www.yeniasya.com.tr/video/referandum-sonuclari-ve-beraberindeki-tartismalar_429447

- Tek adam meclisten daha iyi yönetemez - http://www.yeniasya.com.tr/video/tek-adam-meclisten-daha-iyi-yonetemez_429246

 

Okunma Sayısı: 466
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    49. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dikkat: Gençleri, ayrı hesaplardaki aynı şifre yakıyor!

    2017’de 1946 ayıbı

    YSK'nın kararı hukuka aykırı

    Yüzlerce Filistinli açlık grevinde

    ABD'den referandum açıklaması

    ABD'de eyalet senatosu oturumu Kur'an-ı Kerim ile açıldı

    MGK bildirisi: OHAL uzatılsın

    Erdoğan'dan AGİT'e tepki: Onu siz külahımıza anlatın

    Yıldırım: Referandum hezimet olarak yorumlanmamalıdır

    MHP seçmeni kongreyi sandıkta yaptı

    Çukurca'dan acı haber geldi

    Türkiye Barolar Birliği'nden YSK açıklaması

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 'referandum' açıklaması

    Putin'in danışmanı Markov: Erdoğan, Putin'den daha fazla yetkiye kavuştu

    3 aylık bebeğe terör sorgusu!

    Almanya Başbakanı Merkel'den ilk açıklama

    Erdoğan'ın ilk müsteşarı, eski Bakan Dinçer'den referandum yorumu

    Bakan Ağbal: Bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir

    Bediüzzaman'ın dostuydu, darbecilerle yıldızı hiç barışmadı...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Pirüs zaferi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Referandum soruları
    Genel

    2017’de 1946 ayıbı
    Mağdur Kürsüsü

    Daha fazla geç kalınmadan birileri sesimizi duysun istiyorum
    Ahmet BATTAL

    Dostun dikenli gülü
    Genel

    Dikkat: Gençleri, ayrı hesaplardaki aynı şifre yakıyor!
    Genel

    YSK'nın kararı hukuka aykırı
    Faruk ÇAKIR

    Sandıktan çıkan mesaj
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Referandum tartışması...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.