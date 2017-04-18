Referandum soruları

16 Nisan referandumundan “çıkarılan” sonuçlar için sosyal medyadaki yorumlarımız:

Sistem ve süreçteki bütün adaletsizliklere rağmen sandıktan çıkan sonuca saygı duyarız. Manipülasyon şaibe ve şüphelerinin izalesi şartıyla.

Kanunun “Mühürsüz oy pusulası geçersizdir” açık hükmüne rağmen YSK hangi yetki ve gerekçeyle mühürsüz pusulaların geçerliliğine hükmediyor?

Sayım sonuçlarını açıklama yetkisine sahip olan YSK henüz % 70’lerde iken nasıl oluyor da AA % 99’a ulaşıp medyayı ona göre bilgilendiriyor?

YSK Bşk: “Mühürsüz zarf ve pusulaları, AKP temsilcisinin talebiyle geçerli saydık.” O talebin ve YSK’nın kabulünün gerekçesi ne; açıklansın.

“YSK’ya, evet yanında hayır tercihi yapılmış birçok mühürsüz pusula geldiği için başvurdum” diyen AKP’li evet-hayır oranını da açıklar mı?!!

Referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getiren şaibeler izale edilmedikçe, Saray da, iktidar da, YSK da, AA da bu işin altından kalkamaz.

Gelin de merhum Demirel’in hep tekrarladığı “Türkiye’de iktidar kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmeli” sözünü hatırlamayın.

Üsküdar’ın bile “hayır” dediği bir noktada, atı alan Üsküdar’ı şimdilik geçmiş gibi görünse de yanlış hesap Bağdat’tan döner. İllâ ki döner.

CB: “Bundan sonra ebediyen birleşmeliyiz.” Sandıktan çıkarılan sonuç üzerindeki yoğun şaibe ve şüphe bulutları dağıtılmadan nasıl olacak bu?

Onca baskı, rüşvet, beyin yıkamayla çıkaramadıkları evetleri sandık oyunlarıyla çıkmış göstermeye çalışanlar siyasî sonlarını hızlandırırlar.

CHP tek parti iktidarını 46 seçimindeki sandık oyunlarıyla 50’ye kadar uzatmıştı. Şimdi benzer yollara sapanlar o kadar da ayakta kalamazlar.

Referandumda ne çıkarsa çıksın adalet, hukuk, demokrasi demeyi sürdüreceğiz demiştik. Öyle yapıyoruz. Daha güçlü ve ısrarlı bir kararlılıkla.

AB, ABD ve Almanya, referandum sonucunu yorumlamak için CB’nın “Sen kimsin ya, haddini bil” diye rest çektiği AGİT’in raporunu bekliyorlar.



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- Referandum sonuçları ve beraberindeki tartışmalar... - http://www.yeniasya.com.tr/video/referandum-sonuclari-ve-beraberindeki-tartismalar_429447

- Tek adam meclisten daha iyi yönetemez - http://www.yeniasya.com.tr/video/tek-adam-meclisten-daha-iyi-yonetemez_429246