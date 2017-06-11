Risale-i Nur’un bir hukuk zaferi daha

Geçen Cuma Yeni Asya’da çıkan “Risalede tekelciliğe Yargıtay’dan da red” haberi, son dönemde yargıda cereyan eden olumsuz ve endişe verici gelişmelere, mahkemeler üzerindeki çok ağır baskılara rağmen hukukun hâlâ ölmediğini gösteren yeni bir örnek.

Ve yargıda gerçek hukuk kriterlerine uygun reflekslerin hâlâ canlı olduğunu gözler önüne seren ümit verici bir işaret.

Kararın, davaya konu olan sürecin serencamıyla beraber kısa bir özeti şöyle:

2014 Nisan’ında Risale-i Nur’a keyfî bandrol engelinin başlatıldığı dönemde “Eserlerin basım yetkisi sadece bize ait” iddiasıyla Gebze’de bir dava açılmıştı.

Yeni Asya olarak bu davaya müdahil olduk ve söz konusu iddiaya itiraz ettik.

Mahkeme itirazımızı haklı buldu ve iddia sahibi tarafın talebini reddetti. Bunun üzerine konu Yargıtay’a gitti ve Yargıtay da Gebze mahkemesinin kararını onadı.

Böylece Risale-i Nur neşriyatında “tekelci bir yetki” iddiası bir defa daha yargıdan dönmüş ve külliyatın asla inhisar altına alınamayacağı, temyiz mahkemesinin kararıyla tekrar tescil edilmiş oldu.

Yargıtay’ın kararı, daha önce ilgili konularda AYM ve Danıştay tarafından verilmiş olan kararları tamamlar nitelikte.

Kısaca onları da hatırlayacak olursak:

Bandrol engeli çıkarıldıktan sonra güya bu problemi çözme iddiasıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa eklenen bir madde ile, Risale-i Nur basımını devlet tekeline veren bir düzenleme yapılmıştı.

Ama hukuka aykırı olan bu düzenleme için önce CHP, ardından Ankara Fikrî ve Sınaî Haklar Mahkemesi AYM’de iptal davası açtı. Ve AYM de maddeyi iptal etti.

Bilâhare, hükümetin bu maddeye istinaden risale basımı ve basım için yetki verme yetkisini Diyanet’e veren kararnamesi için Danıştay’da açtığımız davada da yürürlüğü durdurma kararı alındı.

Sonuçta hem Risale-i Nur devlet tekelinden kurtuldu, hem de aslına uygunluk şartıyla herkesin basabilmesi sağlandı.

Yeni Asya’nın mücadelesi sayesinde.

(Bu mücadeleyle ilgili detaylı bilgi için Risale-i Nur Kur’an’ın Malıdır, Tekelleştirilemez isimli kitabımıza bakılabilir.)

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Yargıtay’ın risaleler için verdiği karar yeni bir hukuk zaferi. Sıra Nur’a ve diğer tüm masumlara özgürlük yolunu açacak yargı kararlarında.

Halk TV’de Yeni Asya için söylenenler, Cennet anahtarını cebinde zannedip önüne gelene din düşmanı yaftası yapıştıran Akit’i rahatsız etmiş.

Akit’e: 1. Fazilet odur ki, düşman dahi tasdik etsin. 2. Hedefe koyduğun insanların kalbini yarıp baktın mı da din düşmanı ilan ediyorsun?

Üstad: Medenîlere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. İslamın ulvî olduğunu ahlâkla göstermek iledir.

Üstad: Dine teşvik etmekle dine hizmet olur. Yoksa “Dinsizsiniz” dese onları tecavüze sevk etmektir. Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez.