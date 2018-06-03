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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Said Nursî’den CHP’ye

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Haziran 2018, Pazar
Hayatının son 35 yılının 25’inde talebeleriyle birlikte tek parti CHP’sinin amansız zulmüne maruz kalmış olan Üstadın bu partiyle ilgili değerlendirmelerini üç başlık halinde tasnif edip her birini kendi bağlamında tahlil etmek gerekiyor.

Birincisi: Tepeden inme devrimlerle dinî hayatta büyük tahribat yapan ve dindarlara yoğun baskı uygulayan CHP için “Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat’iyen iktidara getirmeyecek” diyor ve devrim muhafızlığından vazgeçmeyen bir CHP’nin asla halkla barışamayacağını vurguluyor.

İkinci olarak, 1940’ların ortalarında CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a hitaben yazdığı mektupta inkılâp kusurlarının sorumluluğunu, onları yapan birkaç kişiye verip o yükten kurtulmaları gerektiğini ve partinin milletle barışmasının yolunun ancak böyle açılabileceğini ifade ediyor. Bunun için milletin inanç değerleriyle barışık yeni bir politika geliştirmelerini tavsiye ediyor.

Üçüncüsü: Üstad tek parti döneminde talebeleriyle beraber maruz kaldığı zulümlerin vebal ve sorumluluğunu da onları yapan yüzde 5’e verip, geri kalan yüzde 95’in masum olduğunu söylüyor ve o zulümler için de hakkını helâl ettiğini ilave ediyor.

Üstadın CHP’ye bakışını doğru anlayabilmek için, bu üç maddeyi birbirini tamamlayan bütünlüğü içinde okumak gerekiyor.

Buna karşılık, özellikle birinci maddedeki hususu ve Üstadın oradaki cümlesini cımbızla çekip bu bütünlükten kopararak ortaya atmak, kişiyi yanlış yerlere götürür.

Nitekim mevcut iktidar ve fanatik taraftarları, bugünkü CHP’yi tek parti ve ihtilâl dönemlerindeki dinle ve milletle kavgalı politika ve icraatlar üzerinden karalıyorlar.

Oysa günümüz CHP’si birçok kritik konuda eskisinden çok farklı ve olumlu bir çizgiye gelmiş durumda. Katı laikçi zihniyeti terk etmiş olması, başörtüsü ve din eğitimi gibi konularda demokrat ve özgürlükçü bir tavır geliştirmesi, hukuk ve adalete sahip çıkması bunun örneklerinden bazıları.

Bu olumlu değişimden hiç kimse rahatsız olmamalı, tam tersine herkes memnun olmalı. Çünkü CHP’yi de aşacak müsbet sonuçlarıyla bu tavır, siyasette dinî değerleri polemik ve çatışma konusu olmaktan çıkarır ve iç barışa çok ciddî katkılar sağlar.

***

- Medyaya servis edilen “yer sofrasında iftar” görüntülerinden sonra canlı yayın eşliğinde öğrenci yurdu sahuru. Ve aylardır, yıllardır zindanlarda süründürülen masumlarla dışarıdaki mahzun ailelerinin lokmalar boğazlarına dizilerek, gözyaşları içinde yaptıkları buruk sahurlar...

 

- Geçen yıl 8 Haziran’daki scope yayınımızda yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz: Mağduriyetler bayrama sarkmasın - http://www.yeniasya.com.tr/video/magduriyetler-bayrama-sarkmasin_434654

 

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  • Özdemiroğlu

    3.6.2018 06:53:29

    Evet CHP mutlaka eski özelliklerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Ama yine de zaman zaman nükseden bazı emareler de eksik değildir. İnce'nin muhtelif mitinglerde '' Gençleri Tarikat Yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz '' sözünün altında ne var? İzaha muhtaç bir açıklama değil mi?

  • Bülent Bektaş

    3.6.2018 03:35:07

    Mükemmel bir analiz İnşallah bu analizi tüm cemaatlerin yüreklilikle ve vicdanlı bir şekilde yapmalarını diliyorum

  • Ali Tam

    3.6.2018 02:41:41

    Kraldan da kralci kimi FANATIK güruh bir sahsin ismini, cismini, heykelini kendine KALKAN etmis onunla DINDARLARA saldiriyor. CHP bu mel'un cizgiyi simdilerde takip etmiyor; vaktiyle bu cizgiyle HALKA KAN KUSTURDU... Bu tarihi gercegi unutmamak, tekerrür etmesine mani olmak gerektir. Akli basinda olanlar biliyorlar ki Lozan'da Ingiliz Gladstone Planinin sartlarini Türkiye ye devlet olarak taninma sarti olarak kosarken Bunu yap, kimin INKILABI dersen de, bundan nasil NAM, SÖHRET elde ederset et, bizi ilgilendirmiyor ama YAP! Emrini vermistir. Türkiye üc-bes kisiyle bunu yapmistir! Muazzez ve muhterem Üstadimiz Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tam dogruyu söylemistir. CHP koalisyonda olabilir ama asla tek basina iktira gelmemeli ki uyuyan VIRUSLARI uyanmasin!

  • Abdulvahap

    3.6.2018 01:47:00

    Hem mesela: ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣَﺎ ﺧَﻠَﻖَcümlesi -şedde sayılmaz- bin üçyüz altmış bir (1361) ederek, bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına rumi ve hicri tarihiyle parmak bastığı gibi; aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'anın hizmetine çalışan Nur şakirdlerinin geniş bir imha plânından ve elîm ve dehşetli bir beladan ve Denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla, bir mana-yı remzî ile onlara da bakar. "Halk'ın şerrinden kendinizi koruyunuz" gizli bir îma ile der.

Risale-i Nur Külliyatı

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