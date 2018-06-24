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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Seçim hayırlar getirsin

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Haziran 2018, Pazar
Demokrasilerde ülkeyi yönetecek kadroları halkın iradesiyle belirleme ve yenileme enstrümanı seçimdir.

Merhum Demirel’in ifadesiyle iktidarların kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmesi asıldır. Bunu sağlayacak olan şey, hür ve âdil seçimdir. İktidara talip olanların hür, âdil ve eşit şartlarda yarışabildiği, doğru bilgilendirme kanallarının ve özgür tartışma zemininin açık olduğu, seçmenin hiçbir baskı ve yönlendirme olmaksızın tercihini serbestçe yapabildiği bir seçim...

Bu noktada gerek 12 Eylül ürünü sistemden, gerekse bilâhare yapılan müdahalelerden kaynaklanan ciddi sorunlarımız var.

Bunlar millet iradesinin doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını engelliyor ve hattâ bazı zihinlerde sandığın da bir ümit olarak görülmekten çıkmasını netice verebiliyor.

Ancak ne olursa olsun demokrasiye inanan ve sahip çıkan insanların işi asla o noktaya vardırmaması ve çareyi demokrasi içinde aramaktan vazgeçmemesi şart. Demokrasinin işleyişini zora sokan arızalar yine demokrasi işletilerek düzeltilmeli.

Bu itibarla, seçim sistemindeki kronik sorunlara, âdil ve eşit bir yarışa imkân verilmemesine, manipülasyon ve saptırmalara rağmen, seçimi, bunları da aşıp düzeltme kararlılığıyla değerlendirmemiz gereken bir fırsat olarak görmekten vazgeçmeyelim.

Yine merhum Demirel’in seçimler için yaptığı “Nisan yağmuru” benzetmesini hatırlayalım. Seçimi, siyasetteki tıkanmaları açma; birikmiş toz, toprak, kir ve tortuları temizleme; yenilenme ve tazelenme vesilesi olarak en iyi şekilde değerlendirelim.

Bu fırsatı iyi kullanalım ki, şikâyetçi olduğumuz gidişatı oylarımızla durdurabilelim; yanlış yapanlara ders verelim; bu yanlışları düzelterek yerine doğruları ikame edeceklerine güvendiğimiz kadrolara yol açalım.

Hiç beklemediğimiz ve tahmin etmediğimiz bir anda önümüze gelen 24 Haziran fırsatını da bu yaklaşımla değerlendirelim.

Bugün yapacağımız tercihlerin, hepimize rahat bir nefes aldıracak; adalet, hukuk ve demokrasinin önünü açacak; hukuksuz ve keyfî uygulamaları bitirecek; mağduriyetleri sona erdirip telâfilerinin yolunu açacak sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyoruz.

Seçimimiz hayırlar getirsin inşaallah.

***

- İktidar kanallarına güven zaten sıfırın altında. YSK ve aa’nın da ciddî güven kaybına uğradığı bir seçime gidiyoruz. Onun için bu gece herkesin gözü kulağı bağımsız seçim takip inisiyatiflerinin vereceği haberlerde olacak. İktidar hırsı uğruna bunca itibar kaybına değer miydi?

- Yeni Asya ve siyaset...http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-ve-siyaset_462147

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