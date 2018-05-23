Milletin sekiz yıl boyunca iktidarda kalan 12 Eylül ürünü ANAP hükümetini sandıkta devireceği 20 Ekim 1991 seçimi öncesinden bir hatıra:

O zaman gazete binamız Cağaloğlu’nda. Gün sonunda eve giderken Sultanahmet otobüs durağının yanından geçiyoruz. Durakta bekleyen küçük grup sohbet halinde.

İçlerinden biri diyor ki: “Ben ‘Kel’i sevmem, ama göreceksiniz, seçimi o alacak.”

“Kel” dediği, merhum Demirel. Ve seçim sonuçları açıklandığında, onun partisi DYP’nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı görüldü. Sonra Demirel, SHP ile bir koalisyon hükümeti kurarak, 12 Eylül darbecilerinin silah zoruyla elinden aldığı başbakanlığa millet iradesiyle tekrar döndü.

27 yıl önceki durak sohbetini aktarmamızın amacı, seçim tahminlerinde asıl itibar edilmesi gereken kriterin, sokaktaki sesi doğru okumak olduğunu vurgulamak.

O ses, güdümlü anketlerden çok daha doğru ve isabetli mesajlar verebiliyor.

Peki, 24 Haziran seçimine bir ay gibi bir zaman kala sokağın nabzı nasıl atıyor?

Geçtiğimiz günlerde Fatih’in Çarşamba semtinde yoldan geçerken kulak misafiri olduğumuz ilginç bir diyaloğu aktaralım.

Sohbet eden iki kişiden biri diğerine, ortak bir tanıdıklarından bahsederken “Adam ölüm döşeğinde, ama İYİ Parti’ye katılmış” diyor. Sonra bir başkası için de aynı şeyi söylüyor. Ve bunları, hakkında konuştukları kişilere çok kızarak aktarıyor.

Belli ki, bunu söyleyen kişi AKP’li.

Bu diyalog, AKP’nin oy tabanında nasıl ve ne yönde bir kaymanın yaşandığı konusunda ipucu veren örneklerden biri olsa gerek.

AKP’nin oy deposu olarak bilinen başka yerlerden bize gelen izlenimler de, iktidar partisinin gerek teşkilât kadrolarında, gerekse bu partiye oy vermiş olan kesimlerde, önceki seçimlerde görülmeyen bir durgunluk ve moralsizliğin hâkim olduğu yönünde.

Görünen o ki, hayli zaman önce ikrar edilen ve dayatmalı başkan değişiklikleriyle bertaraf edilmeye çalışılan “metal yorgunluğu” atlatılamamış ve devam ediyor.

Kurucu kadroların da önemli bir kısmı tasfiye edilerek dayatılan tek adam yönelişi partinin motivasyonunu hayli tüketmiş.

Diğer olumsuz birikimlerle birlikte...

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- AKP listesinde yer bulamayan isimlerden bazıları: Burhan Kuzu, Aydın Ünal, Mehmet Metiner, Metin Külünk, Şamil Tayyar, Orhan Miroğlu ve Risale-i Nur’a bandrol-tekel kumpasında başı çeken kişi. Kumpasa ortak olan devrin Kültür Bakanı da yok; umudu “başkan”ın kabinesinde yer almak.

- Yeni Asya ve siyaset... - http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-ve-siyaset_462147