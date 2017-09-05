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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Son notlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Eylül 2017, Salı
- İmam hatip provokasyonunun altında yatan asıl sebep, bir CHP etkinliğinde Said Nursî’nin pozitif gündem olmasından duyulan derin rahatsızlık.

- Aydınlıkçılar üzerinden yapılmak istenip tutmayan provokasyon tezgahını tersten imam hatip asabiyetiyle sürdürme tuzağına kimse alet olmasın.

- Kemalistlerle güya imam hatipler adına gösterilen provokatif tepkilerin hakaret ve küfürbazlıkta tıpa tıp aynı olması ne anlama geliyor?!

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- Akit’e: Fos çıkan imam hatip provokasyonunu da Vildan üzerinden sürdürmeye çalışmak nasıl iflah olmaz bir ahlak çürümesi ve sefaletidir!

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- Şimdi güya imam hatipler için esip gürleyenler ortada yokken Yeni Asya en zor zamanlardaki şiddetli hücumlara karşı bu okulların yanındaydı.

- Yeni Asya’nın 48 yıllık arşivi, imam hatiplere de nasıl bir samimiyet, cesaret ve kararlılıkla sahip çıktığının sayısız örnekleriyle dolu.

- 28 Şubat’ta imam hatiplerin orta kısımları kapatılıp başörtüsü yasağı bu okullara da taşındığında karşı çıkanların başında Yeni Asya vardı.

- Biz 28 Şubat’ta başörtüsü, imam hatipler ve Kur’an kurslarına sahip çıktığımız için DGM’lerde yargılanırken tatlısu kahramanları nerelerdeydi?

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- Bazı müfteri siteler bizim için “Çark etti, geri adım attı” gibi uydurma şeyler yazmışlar. Öyle birşey yok. Bütün sözlerimizin arkasındayız.

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- Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. (Hucurat Suresi, 6)

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