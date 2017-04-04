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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Suçu “ortaokulda abilere gitmek!”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Nisan 2017, Salı
Yürek yakıcı mesajlardan biri daha:

Bir Cumartesi günü jandarmalar gelip 55 günlük eşimi götürdüler. Hakkında yakalama kararı varmış. 20 gün boyunca KOM Şubede tutuldu ve psikolojik işkence gördü. Eşimin anlatımıyla polisler “Burası otel değil!” diyerek psikolojik şiddet uyguladılar. En temel ihtiyaçları sağlanmadı. Tuvalette soğuk şişe sular ile banyo yapmaya çalıştı. 86 kilo girdiği 20 günlük gözaltından 75 kilo çıktı. Yargılanmış ve cezası verilip kesinleşmiş gibi muamele gördü. Avukatımız bile bir kenara çekilip, “Müvekkiline söyle, itirafçı olsun” baskısı defaatle uygulandı. 

Eşim hakkındaki iddia: “Ortaokulda abilere gitmek!!!” Bu iddia dışında eşimle alâkalı; lise, üniversite, meslek hayatına dair herhangi bir iddia ve şüphe vs. kesinlikle yok.

Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgusunda hiçbir şekilde yedi sülâlesinin irtibatı bulunmadığı bir örgüte üye olmak suçlamasıyla ve henüz dijital delillerin incelenmemis olması gerekçesiyle tutuklandı. Halbuki dijital deliller mahkemenin elinin altında artık! Eşim nasıl delil karartabilir? Keza ceza ehliyetinin dahi bulunmadığı bir yaşta “abilere gitmek” diye bir “suç”la itham edilebilir mi?

Cezaevindeki şartların da gözaltı şartlarından farksız olduğunu gördük. Telefon görüşmesi, mektup göndermek ve almak, dışarıdan kitap verilmesi yasak. 21. yüzyılda tecrit hali yaşıyoruz. 7 ya da 17 kişilik olduğunu bildiğimiz koğuşlarda 47 kişiye kadar tutuklular iç içe yaşıyor. Yer olmadığı için koridorlarda yatan insanlar var. Tutukluların dilekçelerine kesinlikle cevap verilmiyor. 

Eşimin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru ancak 4 ay sonra mahkemeye iletilmiş! Ocak ayının tutukluluk inceleme yazısı Mart ayında tutuklu eşime ancak ulaşıyor. 

Tutuklu yakınları görüş için geldiklerinde kapalı görüşlerde 3 saat, açık görüş için geldiklerinde ise 6 saate yakın sırada bekliyorlar. Ve cezaevi şartları yeterli olmadığı için her görüş tam bir izdihama dönüşüyor.

Suçsuzluğunun çok yakında anlaşılacağına inandığım eşim, hangi somut suç delilleri ile 5 aydır tutuklu? Sırf o tutuklu olduğu için ben hangi gerekçeyle mesleğimden ihraç edildim? Sesimizi hukuksuzluktan bîhaber milyonlara duyurun. Hukuk herkese lâzım.

Merhum Demirel’in yakın arkadaşlarından, eski bakan, Yeni Asya Neşriyat yazarı Ekrem Ceyhun’a Allah rahmet eylesin, ailesinin ve demokrat camianın başı sağ olsun.

Ceyhun Köprü’nün Ocak-85 sayısına kapak olan yazısında “Türkiye-2000”i anlatmıştı. Bugün o ufuk ve vizyonun hâlâ çok gerilerindeyiz... 

35. gün: Nur ve onun gibi masumların haksız yere içeride tutuldukları her gün, saat ve dakika, sorumlularının vebal yükünü ağırlaştırıyor...

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  • 672 KHKlı

    04.04.2017 23:45:13

    Tamam yahu anladim an-la-dım. Ortaokulda abilere gitmek ssuçtur. Tamam. Fakat bu sucu isleyen Bilal ve bu suça onu azmettiren velisi ne zaman bu suçun cezasını çekecek.

  • Misafir

    04.04.2017 17:43:51

    Bu zulümlerden bizi haberdar ettiğiniz mazlumların sesini duyurduğunuz için Rabbim sizden razı olsun

  • Özcan Erkiş

    04.04.2017 15:32:06

    (3) Harici dünyaya " Haçlı ittifakı" dahile karşı "Şer ittifakı" argümanı ile topluma, ürettikleri düşmanlarla korku salarak kendi saflarına çekmeye çalışan iktidar cenahı, kamuoyunun dikkat nazarlarını bunlarla meşgul ederken, hukuksuz ve antidemokratik uygulamalarına devam etmektedir. Mağdur çığlıkları ve feryatları da maalesef bu gürültü arasında kaybolup gitmektedir. Yeni Asya da olmasa muhtemelen yapılan zulümlerden kimsenin haberi olmayacak. Sanki bütün problemleri hallettik, iş sadece tek adamlık sistemine kaldı. Hariçte ve dahildeki bu kötü gidişata dur demenin yolu şu anda "Hayır!" demekten geçiyor. Hayır! Hayırlara vesile olacaktır inşâallah. ...

  • alim bal

    04.04.2017 14:29:23

    toplum duyarsızlaştı. medya sustruldu.

  • alim bal

    04.04.2017 14:28:35

    bu emirleri verenler güya dindar. ALLAHTAN cehennem var .onunla teselli oluyoruz. bu ne ya en azılı teröristlere bu uygulanmadı. yargı kararı olmadan işkence olur mu.

  • Özcan Erkiş

    04.04.2017 12:54:02

    (2) "Dindar" iktidar eliyle dindarlara yalnızca zulüm yapılmıyor. Aynı zamanda birbirlerine adaveti netice veren bir tefrika, nifak ve fitne süreci de yaşıyoruz. Bu sürecin başaktörü de maalesef yine "dindar" ve Siyasal İslâmcı iktidar. Tek adamlık sistemini millete evet' ile onaylatmak için millî, manevi ne varsa bunları siyasetine âlet etmektedir. Davos'ta "One minute!" ile İsrail'e rest çekme işe yarayınca (sonra dost ve müttefik oldular-öe) o günden bugüne yüksek gerilim, meydan okuma siyasetini dahilde de siyasî rant düşüncesiyle devam ettirmektedirler. Kavga, gerilim, rest çekme ve neticesinde gelsin oylar. Fakat millet bölünmüş, ne gam! Yeter ki "2 puan"artsın! Allah akıl, fikir, iz'an ve insaf versin! Millete ve memlekete yazık değil mi? Referandumdan sonra yine birlikte yaşamayacak mıyız?

  • Özcan Erkiş

    04.04.2017 12:25:07

    (1) Sayın Güleçyüz, genel olarak Yeni Asya ve sizlerin sütunlarından haberdar olduğumuz zulme maruz kalan mağdur çığlıkları, hâlâ toplum vicdanını maalesef harekete geçiremedi. Bu hepsinden de daha acı ve vahim. Zira zulüm karşısındaki bu duyarsızlık, zalime cesaret vermekte, adaletsizlliğin ve antidemokratik uygulamaların devamına sebep olmaktadır. Bu korku ve suskunluğun sebebi nedir ki Arşa yükselen feryatlar karşısında 3 maymunu oynuyorlar? Savaşın bile hukuku vardır. Siyasal İslâmcı olduğu bilinen ve fakat "dindar" olduğu söylenen bir iktidarın, "ustalık"dedikleri üçüncü dönemi Despotizme evrilmiş, yakın tarihte emsâli görülmemiş zulümlere imza atmışlardır. Ve tarihe de öyle geçeceklerdir. Hayırla yâdedilmek varken beddualarla yâdedilmek ne kötü âkıbet değil mi?

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