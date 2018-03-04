Şükürler olsun

2006 başından bu yana, Pazar yazılarında ağırlıklı olarak siyasî gündemin dışında enfüsî veya aslî hizmetlerimize dair konuları işlemeye çalışıyoruz.

Risale-i Nur’dan Hayat Prensipleri, İttihad-ı İslam, İman Hizmeti, Cemaatler, Cemaat ve İktidar, Risale-i Nur’un Medyadaki Dili gibi kitaplarımız bu türden yazılarla oluştu.

Enfüsî bahisler derken, zaman zaman kendi hayat ve hizmet serencamımızdan da anekdotlar paylaşıyoruz. Risale-i Nur ve Yeni Asya ile tanışıp hizmete dahil olmamız, üstlendiğimiz görevler, tecrübelerimiz gibi...

Bu meyanda, Yeni Asya’daki 40. yılımızı tamamlamamıza iki ay kalırken, Yasemin Hanımla evliliğimizde 30. yılı geride bırakmışız.

80’li yıllarda Köprü dergimizdeki gençlik rüzgârının Bizim Aile’yi meyve verdiği bir süreçte gündeme gelmişti evliliğimiz.

Dergi çalışmaları sırasındaki tanışmamız, Mehmet Kutlular’ın Yavuztürk ailesi nezdindeki tavassutuyla evliliği netice verdi.

Nikâh günümüz, karlı bir 1 Şubat gününe denk gelmiş ve Fatih Nikâh Dairesindeki merasime gelen davetlilere şeker yerine Bizim Aile’nin o ay çıkan ikinci sayısı dağıtılmıştı.

Evvelce birbirini hiç görmemiş ve tanımayan iki insanı, hayatlarını birleştirecek ölçüde en yakınlara dönüştüren sırlı akitle kader ve hizmetimizi birbirine bağladık.

Gözümüz hiç dışarıda olmadı. Yeni Asya’nın mütevazi şartları içinde sade bir hayat kurduk. Kimseye muhtaç olmadık.

Acı tatlı birçok hadiseyi birlikte yaşadık. Zorlukları beraber göğüsledik. Hizmetlerimize ortaklaşa omuz vermeye çalıştık.

Rabbimiz iki evlât ihsan etti.

Aradan 30 yılı aşkın bir zaman geçti.

Evlenirken aramızda olan anne ve babalarımızla birçok akraba ve dostumuz artık berzah âlemine intikal etti. Biz de yaşımız ilerledikçe daha da sür’atlendiğini hissettiğimiz bir süreçte oraya doğru gidiyoruz.

Alabildiğine yoğun ve tempolu bir hayat seyri devam ederken, hizmeti genç arkadaşlarımıza devredip dışarıdan katkı vermeye hazırlansak da, mevcut durum ve şartlar devir teslime şimdilik müsaade etmiyor.

Tam tersine, gün geçtikçe daha da artan bir yoğunlukla yola devam ediyoruz.

Rabbimizin son nefesimizi de bu hizmette vermemizi nasip etmesi niyazıyla...

49. yıl coşkumuzu bugün Ankaralı okurlarımızla da paylaşıyoruz. Demetevler Afitap Kültür Merkezi. 13:30-16:00. Ailecek bekliyoruz.

Nur: “Bu kadar büyük bir ailem olduğunu orada fark ettim” - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/ video/bu-kadar-buyuk-bir-ailem-oldugunu-orada-fark-ettim_454881