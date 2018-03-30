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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Tahliyeler de, tutuklama ve mahkûmiyetler de sürerken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Mart 2018, Cuma
OHAL sürecinin özellikle yargı üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gün daha da artan ciddî ve yaygın mağduriyetler şeklinde tezahür ederken, son dönemde çok gecikmeli ve yavaş da olsa ibrenin nihayet hukuka dönme yoluna girdiğini hissediyor, işaretlerini görüyoruz.

Keyfî gerekçelere dayandırılan delilsiz tutuklamalarla aylardan beri zindanlarda süründürülen masumlara yönelik tahliye kararlarının artıp sıklaşması buna işaret.

Ne var ki, eşzamanlı olarak devam eden gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla mahkûmiyet kararları bu işaretlerle çelişiyor.

Aralarında ikiz bebeklerini cezaevinde düşürmek durumunda bırakılmış; 15 aylık bebeği olup rahim kanserine yakalanmış veya üç aylık evli genç kadınların da olduğu bazı tutukluların 7.5 ya da 9’ar yıllık standart hapis cezalarına çarptırılması...

“Örgüt”le bağlantılı olduğu iddia edilip el konulan ve kapatılan yayın organlarında çalışmaları “terör örgütü üyesi” sayılmaları için yeterli görülen gazeteciler hakkında 6.5-7.5’ar yıl hapis cezalarına hükmedilmesi...

(Bunlara, çok ağır hasta olup tedavi ve bakıma muhtaç oldukları halde tahliye edilmeyip tutukluluk halleri devam ettirilen yüzlerce kişinin durumu da eklenmeli.)

Ağır ceza mahkemeleri tarafından verilen bu tür cezalardan, götürüldükleri istinaf mahkemelerinde onaylananlar olsa dahi, bu durum vicdanlarda kabul görmüyor ve makes bulmuyor. Olup bitenleri insanî değerler, hukuk ve adalet eksenli bir duyarlılıkla yakından izleyen uluslararası camianın da yoğun eleştirilerine konu oluyor.

Deniz Yücel’in aylarca iddianamesi dahi hazırlanmadan içeride tutulduktan sonra Almanya ile yapılan siyasî temaslar neticesinde mahkemeye bile çıkarılmadan bir çırpıda tahliyesi ve Şahin Alpay’ın AİHM öncesi ikinci AYM kararı üzerine serbest bırakılması, yargının işleyişindeki arızayı gözler önüne seren tipik örneklerden yalnızca ikisi.

Yargı gerçekten bağımsız ve tarafsız olsaydı, OHAL devam ediyor olmasaydı, mahkemeler üzerindeki siyasî baskıyı gözler önüne seren talihsiz örnekler yaşanmasaydı, gözaltındaki Yunan askerlerinin bırakılması talebine verilen “Adalet benden büyük” cevabı inandırıcı olabilirdi, ama...

***

- Habertürk: Yargıtay birçok Bylock mahkûmiyetini “İlgili birimlerin raporu ile HİS sorgu kayıtları değerlendirilerek sanığa sorulduktan sonra karar verilmesi gerekirken, yetersiz savcılık sorgu tutanağına dayanılarak eksik araştırmayla hüküm verilmesi yasaya aykırı” diyerek bozdu.

- Bu akşam Yalova’da düzenlenen Bediüzzaman panelinde olacağız inşaallah. Belediye Meclis Salonu, 20:00. Yalovalıları bekliyoruz.

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