Tek başına OHAL yetkisi

Paket ne getiriyor, ne götürüyor? (2)

CB MECLİSİ FESHEDEBİLİYOR

CB gerekçe göstermeden milletvekili seçimlerini yenilemek suretiyle Meclisi feshedip ülkeyi seçime götürme yetkisine sahipken, Meclisin seçimleri yenilemesi en az beşte üç (360) oy şartına bağlanıyor (m. 11).

CB VE KABİNESİNİN SORUŞTURULMASI İÇİN 360, YARGILANMASI İÇİN 400 OY ŞART

CB ile yardımcıları ve bakanları hakkında soruşturma açılması için 360, Yüce Divan kararı için 400 oy şartı getiriliyor. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ile atadığı bakanları yolsuzluk yapsa, 400 milletvekili izin vermediği takdirde mahkemeye çıkarılamıyor. Görev dönemlerine ilişkin suçlamalar konusunda CB, yardımcıları ve bakanlar için bu yargılama usulleri, görevleri bittikten sonra da ömür boyu geçerli kılınıyor (m. 10).

MECLİSİN BÜTÇE YETKİSİ

Meclisin bütçe yetkisi sınırlanıyor

(m. 15).

CB’NIN VEKÂLETİ, SEÇİLMEMİŞ YARDIMCIDA

CB’nın yokluğunda yerine Meclis Başkanının değil, CB yardımcılarından birinin-hangisi meçhul-vekâleti ve CB’na ait yetkileri onun kullanması öngörülüyor.

CB’NA TEK BAŞINA OHAL İLAN ETME YETKİSİ VERİLİYOR

CB’na verilen yetkiler alabildiğine geniş: * Üst kademe kamu yöneticilerini (bunun tanımı, sınırı ve çerçevesi de belli değil) atamak ve görevlerine son vermek (m. 8). * Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerini, MSB’nin Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarıyla ilişkileri ve yetki alanını, MGK Genel Sekreterliğinin teşkilât ve görevlerini kararnameyle düzenlemek (Mevcut sistemde bunlar kanunla yapılıyor.) * Millî güvenlik politikalarını belirlemek. * Tek başına OHAL ilan etmek ve anayasa ile sınırlı olmadan OHAL KHK’ları çıkarmak. * Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve üyelerini, mevcut sistemde kanunun öngördüğü nitelikleri aramadan atamak ve kurulun işleyişini kararnameyle düzenlemek. Mevcut sistemde bunlar kanunla yapılıyor (m. 19).

Yarın devam edelim.

İktidar “Evet çıksın ki terör bitsin” diyor. 16 Nisan referandumu olmasaydı terörü bitirmek gibi bir gündemi ve hedefi olmayacak mıydı?!!!!!

Yeni Asya Cemaati ve Referandum: Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Kazım Güleçyüz ile söyleşi http://medyascope.tv/2017/ 4/11/yeni-asya-cemaati-ve-referandum-omer-yavuzyigitoglu-ve-kazim-gulecyuz-ile-soylesi/

Nur ve onunla aynı durumda olan binlerce masum için özgürlüklerine kavuşma vakti yakındır inşaallah. Zulüm devam etmez, edemez...