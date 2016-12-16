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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Travmadan travmaya

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Aralık 2016, Cuma
15 Temmuz sürecinin başından beri ısrarla dedik ki: Darbe fitnesini ateşleyen, askere, polise ve halka ateş açıp bomba yağdıran isyancılar tesbit edilip yakalansın ve müstehak oldukları en ağır cezalara çarptırılsın.

Ama kurunun yanında yaş da yanmasın. Darbecilerin halka yaşattığı 15 Temmuz travması, amacı dışına çıkıp kendi hukukunu da çiğneyen OHAL uygulamalarıyla masumlara sirayet ettirilmesin.

Ne var ki, maalesef iş o boyuta taşındı.

“Normale dönüş için” yazımıza (7.12.16) KHK mağdurlarından gelen yorumlar, “Ülke bir şekilde normale dönse bile biz kolay kolay normalleşemeyiz; çünkü çok kırıldık, incindik, hain ilan edildik; kariyerimiz, gelecek ümidimiz, yaşama sevincimiz elimizden alındı” şeklinde özetlenebilir.

Gerçekten, özellikle neyle suçlandığını dahi bilmeden ve savunması dahi alınmadan memuriyetten ihraç edilmek, iş ve arkadaş çevresinden koparılmak, öğrencilerinden uzaklaştırılmak, sokağa çıkamaz hale getirilmek, bir anda işsiz kalıp özel sektörde de kapıların yüzüne kapatıldığını görmek, ev-araba taksitlerini ve kirasını ödeyemez, eş ve çocuklarının zorunlu masraflarını dahi karşılayamaz duruma düşmek, “Ağaç kökü yesinler” aşağılamasına muhatap olmak...

Bunlara katlanabilmek hiç kolay değil.

Son derece ağır bir travma.

Darbeyle hiçbir alâkaları olmadığı halde sorgusuz sualsiz ihraç edilip bu hallere giriftar edilenlerin yanında, bir de yine asılsız ihbarlar, iftiralar ve mesnedsiz suçlamalarla derdest edilip demir parmaklıkların arkasına konulan insanlar var.

Cezaevi koğuşları, kapasitelerinin iki-üç katı tutuklularla dolu. Çoğu, hâkimlerin bile “Yüzde 80’i doğru değil” dedikleri halde yoğun baskı sebebiyle kendilerini vermek zorunda hissettirildikleri tutuklama kararlarıyla hapsi boylamış. Onların mağduriyeti çok daha ileri boyutlarda.

Çağrımız, bunun daha fazla devam ettirilip tırmandırılmaması, yeni mağduriyetler üreten uygulamalara son verilmesi, ihraç ve tutuklama kararlarının hukuk ve vicdan ekseninde yeniden gözden geçirilip artık haksızlıkların telâfisi yoluna gidilmesi.

Hain ilan edilip TSK’dan atıldıktan darbeciler tarafından şehit edildiği ortaya çıkan yüzbaşıdan sonra, aynı kaderi paylaşan bir astsubay...

Önce darbeci ve hain ilan edilip sonra mağdur ve kahraman olduğu anlaşılanlara yapılan haksızlığın telâfisi mümkün mü? Hesabını kim verecek?

Hele darbecilerce şehit edildikleri halde darbeci iftirasına uğrayan ve cenazesine dahi hain muamelesi yapılan mağdurların hakkı ne olacak?

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Yorumlar

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  • Zinnur

    17.12.2016 03:07:21

    Sen hüküm sahibi devletsin adaletsizlik yerine neden memurundan korkuyorsun? Bolca askerin binlerce tankın uçağın ve bolca paran var. Güvenerek 20 yıldır maaş verdiğin adamı 20 gün daha sorgulasan canın mı çıkar? Hükumet 15 temmuz ruhunu sonsuza dek lanetle kirletmeye muktedir bir paranoya girdabına düşmüştür. Allah ıslah etsin.

  • Elif SÜTSEVER

    16.12.2016 18:32:22

    Öncelikle masum ve mağdur insanların sesi olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum.Ben, eşi 122 gündür haksiz yere tutuklu olan,3 çocuk annesi,esi ile birlikte ihrac olmuş 15 yılllık sınıf öğretmeniyim.Hukukun ağır isleyisi ,belirsizlik ve beklemek çocuklarımla beni psikolojik olarak yipratti.Artik masum insanların yavrularina ve eslerine kavusmalarini istiyorum.Ayrıca çok sevdiğimiz öğretmenlik mesleğimize ve ogrencilerimize de kavuşmayı ümit ediyorum.

  • Demir

    16.12.2016 18:28:33

    Haksızlığın karşısında susmayan vicdanların gönüllerin mazlumların tercümanı olan yüreği büyük gönlü güzel insan Allah sizden razı olsun. Acaba bizi anlayan halimizi gören biri var mıdır dediğimiz bugünlerde dualarımdasınız.Allaha emanetle...

  • Necati

    16.12.2016 18:20:00

    Allah yardimcimiz olsun yeniden guzel gunler gorme duasiyla

  • ogretm

    16.12.2016 17:14:34

    Allah razi olsun Kazim bey INSAALLAH hersey en kisa zamanda duzelirde magduriyetimiz giderilir.

  • Bünyamin Börklü

    16.12.2016 17:07:30

    Kazım Bey Allah razı olsun siz de olmazsanız heralde arada unutulup gideceğiz. Elbette Halep de olanlar bir insanlık suçu fakat ülkemizde de yaşananlar da bir insanlık ayıbı. Gerçekten müslümanlar büyük bir imtihandan geçiyor... Rabbim sabrımızı arttırsın. Bunu yapanlara da merhamet vicdan versin...

  • Özcan Erkiş

    16.12.2016 16:50:09

    (4) Yeni Asya bu süreçte hakkın hatırını âli tutarak, mağdur ve mazlumun yanında yer almakla, sair cemaatların aksine, mânâ- yı hakikisi ile cemaat olmanın anlamını fiiliyle gostermiştir. Pek çok dua almanın yanında, bu ve benzeri süreçlerde, medyanın ne kadar kıymettar ve ehemmiyetli olduğunu da "cemaatin gazetesi mi olur" diyenlere inşaallah ibretamiz bir ders olmuştur. Taarruz şahsı manevi halinde yapılıyorken ona mukabele şahsı manevi olarak yapılmalı değil mi? Bir gazete bazen bin insanın yapamadığını pekala yapabilir. Gecmiste nice gazetenin nice hükümet yıkıp hükümet kurduklarını biliyoruz. Ve yine nice gazetenin darbeyi engellediği gibi darbeye kışkırttığını da şahit olduk. Medyanın gücünden hak, hakikat, hayırlı ve güzel hizmetler adına faydalanmak ve millet hesabınakullanmak gerekir. Hele şu zamanda Yeni Asya gibi "doğruyu konuşan cerâidi (gazeteleri) "dinlemek, izlemek ve çevreye mutlaka tavsiye etmek lüzumludur.

  • Mahmut

    16.12.2016 16:28:55

    Allah razı olsun kazım bey koskaca 76 milyonluk ulkede birtek sen kaldin bu konuya değinen.Bu Risale-i nur aski bu kainatta zor biter.Allah kur-an sevgisini tamamliyor çünkü

  • Özcan Erkiş

    16.12.2016 16:22:36

    (3) Bugünkü bir haberiniz de Yargıtay Onursal Başkanı S.Selçuk "insanlar yargılanabilirler ama asla lekelenemezler"diyerek gerçek hukukun ne olması gerektiği ifade etmişler. Peki bu süreçte ne yapıldı? Binlerce insan yapmadığı şeylerle alenen suçlandı, suçu ispat edilmeden peşinen cezalandılar. Yazınızdaki "çoğu hâkimlerin bile 'yüzde 80'i doğru değil'dedikleri halde" ifadesi korkunun toplumun her kesimine ciddi anlamda sirayet ettiğini gösteriyor. Kararlarından dolayı hapse girmiş olan hâkim ve savcıların mevcudiyeti, yargının hiç de bağımsız ve tarafsız olmadığına en büyük delildir. Hâkim ve savcı bu halde olursa, devlet karşısında bir vatandaşın hâli nasıl olur?

  • Özcan Erkiş

    16.12.2016 16:01:47

    (2) 15 Temmuz melun girişimi yapanlar, bu ülkeye ve insanına dehşetli bir zulüm kapısı açmakla, hem demokrasinin baskıcı otoriter bir sisteme çevrilmesine zemin hazırlamışlar hem de kanunda olmayan suçlarla haksız yere yüzbinlerce insanın aileleriyle birlikte travma yaşamasına sebep olmuşlardır. Aslında onlar yalnızca darbe girişimi suçu değil, aynı zamanda bir insanlık suçu da işlemiştir. Geciken adalet bir mânâda "adaletsizlik" olacağından; âdil, cesur ve vicdanlı yargıçların bu zulüm boyutundaki mağduriyetlere son vermelerini talep ediyoruz. Böyle yargıçların olduğunu görmek ve güven eksikliği yaşayan adalete güvenmek istiyoruz.

  • Özcan Erkiş

    16.12.2016 15:42:33

    Sayın Güleçyüz, yazınıza gelen mesajlar da gösteriyor ki, işbaşındaki iktidar, 15 Temmuz girişimini bahanesiyle, zulüm derecesinde mağduriyet yaşayan insanımızın feryadına, Suriyelilere gösterdikleri kadar hassasiyet göstermiyorlar. Hem Kur'ân'ın kanunî esasisi hem de evrensel hukuk kaideleri olan "suç ve cezanın şahsiliği"ile "masumiyet karinesi"bizzat yargı tarafından maalesef çiğnenmek suretiyle zulme kapı aralandı. Haksız hukuksuz ve antidemokratik uygulamalar, kafalarda 15 Temmuz'a dair şüphe ve tereddüt oluşturmuş ve onlarca "acaba" sualleriyle sorgulanmasına sebep olmaktadır. Suçsuzu ayırt etmek yargının vazifesi iken tam aksine herkese peşinen suçlu muamelesi yaparak mağdur ediyorlar. Adaletin olmadığı yerde onun zıddı olan zulüm var demektir.

  • Salihoğlu

    16.12.2016 15:27:45

    Yeni Asyanın değeri keşke böyle mağduriyetlerin yaşanmadığı siyasetin normal işlediği dönemlerde anlaşılsaydı...Yeni Asyanın hissiyattan uzak hakperest yayın çizgisi herkes tarafından takdir edilmektedir.Bu durum Risale-i Nurların Lahikalar ile birlikte okunarak ölçüleri hazmetmemiz halinde şerden hayır çıkacak inşaallah.O zaman bütün dengeler kurlmaya başlar...Umarım bir musibet bir nasihatten evladır sözü gerçekleşsin...Yeni bir döneme Merhaba diyelim...

  • Fatih

    16.12.2016 15:02:50

    Tek kelime ile Allah razı olsun...

  • Hayati Yılmaz

    16.12.2016 14:33:56

    Allah razı olsun Hocam hakkaniyetiniz için.10 yıllık öğretmenim yatılı okulda öğretmen olduğum için derslerden sonra öğrencilerimle ,idarecilerimizin teşviki ve desteği ile, hadis dersleri ,Risale-i Nur dersleri yapardım öğrencilerimle.Ne güzeldi ne tatlıydı o günler....Dersten sonra ders baklavası nevinden lokum dağıtırdım çok hoşlarına giderdi çocukların.Sık sık "bugün mescitte ders yapmayacakmıyız hocam" derlerdi.İşimi değil Muallimliğimi aldılar Hocam benden Mürebbiliğimi aldılar...Ama asla ümitsiz değilim demiş ya bir mağdur Türkiye normalleşse bile ben normalleşebilir miyim diye..Dönünce öyle bir normalleşeceğim ki...Tertemiz bir sayfa açıp dünyamda en güzel şekilde yapacağım mesleğimi hem akademik hem de dini anlamda hazırlık yapıyorum.Derslerimde kullanacağım akademik video slaytlar hazır.Hadis derslerimin daha verimli geçmesi için ayrıca siyer çalışıyorum.Allahın izni ve inayetiyle kavuşacağım muallimlik ve mürebbiliğime....

  • Esra

    16.12.2016 14:15:22

    Öncelikle Allah razı olsun Kazım bey. Tüm mağduriyet yazıları gibi bunu da içlenerek okudum. Eşim ihraç olmasına rağmen bu yaşıma kadar hep kendi kazandığımı harcamaya çalıştım. Üniversitede dahi bursumla anneme altın alıp gönderirdim. Fakat bugün annem 'git kendine iki tane kışlık etek al, yazlıkla üşürsün' diyince daha bi yıkıldım. Kıyafetlerimize dahi ulaşamıyoruz. Hepsi bir tavan arasına hapsolmuş durumda. Sosyal güvence bitmiş durumda. Çocuklarım hasta olmasın diye dua ediyorum. Her gittiğim kamu kuruluşunda bana kırıcı cümle kullanacaklar diye çekini yorum. Eşimi ihraç ettiler fakat ailece perişan olduk. İdam gelse gözümü kırpmadan giderim. Bu yafta ile yaşamaktansa suçsuz ölmek yeğdir...

  • Ali Tüylü

    16.12.2016 13:51:13

    Hatta daha da ileri giderek onu terör çıkartmakla suçluyor .Tıpkı günümüz Firavunlarının, , Müslümanlara saldırabilmek için, durmadan onları "terörizm"le suçlamaları gibi... Fakat Hz.Musa aldırmıyor, Allah'ın emirleri doğrultusunda misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Prof. İhsan Süreyya Sırma, Peygamber ler Tarihi, 4.Baskı sayfa 143. Ben, TERÖRIST değilim bundan adım gibi eminim ama kim MÛSA kim de FİRAVUN, Allah biliyor ve de basiretli mü'minler.

  • Ali Tüylü

    16.12.2016 13:40:54

    Dün bir kitapta gördüm. "Firavun dediki:"Bırakın beni Musa'yı öldüreyim! (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat/anarşi çıkaracağından korkuyorum." Mü'min Suresi, 26. Firavun'nun bu tavrında, , ikiyüzlülüğü ortaya çıkıyor ve sanki halkın dini umrundaymış gibi, Musa'nın onu değiştirmesinden korktuğunu dile getiriyor. Prof.İhsan Süreyya Sırma, Peygamber ler Tarihi 4.Baskı sayfa 143.

  • zafer

    16.12.2016 13:38:05

    Kazım bey Allah razı olsun sizden

  • Adalettt

    16.12.2016 13:06:44

    Okulun son haftaları bile boş durmayıp, bahçeye ağaçlar dikmiştim öğrencilerimle. Zehir zıkkım olsun hakkım bütün zalimlere. Ben meslek hayatımın en verimli vaktinde evde yatıyorum, benim yerime de iki yıllık işletme mezunu vermişler.yazık değil mi o sınava girecek öğrencilere. Korkudan gıkını çıkarmayan velilere de oh olsun böylece...

  • dilek

    16.12.2016 12:50:17

    Bizimde temennimiz bu yönde .Darbeyi kim yapmışsa silahı kim doğrultmuşsa en ağır şekilde cezalandırıldın.Ama sendikadan bankadan ihraç edilip teroris olmak çok ağır oluyor.Suçsuzuz ve elimizden bişey gelmiyor.En ağırı bu

  • Ali Osman Karakeçili

    16.12.2016 12:19:31

    Kazım bey yazınızın herbir harfine Rabbim Kabe sevabı yazsın.

  • osman

    16.12.2016 12:16:29

    Allah razı olsun hocam iyi ki varsınız.

  • Sibel

    16.12.2016 11:49:57

    Haksizlik Karsisinda Susan Dilsiz Seytandir Hz.Muhammed (sav). Allah sizlerden razi olsun, bogulduk yorulduk sesimiz cikmiyor, fetoyu tanimaz etmeyiz ne bir menfaatimiz oldu nede bir menfaatlerini gorduk, Allah sahit, bu vatana bu millete hizmet ederken vatan haini olduk, maasla gecimimizi saglarken ac birakildik, neden neden neden.

  • İbrahim

    16.12.2016 11:31:23

    Bizi en kalbi ifadelerle anlatan siz değerli ağabeyimi Rabbim nuruyla nurlandırsın. Size yemin ederim ki bu kışın ortasında rezil olduk.İş yok sağlık güvencem bitti. Eşim stresten kaynaklanan bayginliklar geçiriyor.Çoluk çocuğu alıp şimdilik eşimin ailesinin yanına bırakacağım. Kafamda çözümsüz binlerce soru var.Biz ne yaptık?Sadece bir süreliğine AKTİF SENe üye olup bir yıl önce ayrılmıştım.Beni böyle sıkıntılara dûçar edenleri,gamsızları Allah'a havale ediyorum.Hakkımı Rabbim alsın. Yazık belki de MÜFLİS kimseler olma yolunda büyük adımlar atıyorlar ama farkında değiller

  • Ali Vefalı

    16.12.2016 11:29:44

    Yeni Asya da olmazsa, yapılan bunca haksızlıklar, mağduriyetler, ızdıraplar gün yüzüne çıkartılmayıp karartılıp gidecek. Nerede kaldı, kendini müslüman sayan, üst perdeden yazı yazan gazeteler ve de bol miktardaki hakperest yazarlar? Ara ki bulasın

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