Türkçe ezan provokasyonu

“Geçen dönem parti yönetiminde de bulunmuş CHP’li bir milletvekilinin Türkçe ezan talebi, Kılıçdaroğlu’nun partiyi halkla barıştırmak için sürdürdüğü çabaları sabote etmeye yönelik yeni bir provokasyondan başka birşey değil. CHP’nin bunlardan arınmadıkça düze çıkabilmesi imkânsız.”

Bu milletvekilinin, en büyük zararı kendi partisine verecek anlamsız talebi için sosyal medyada yaptığımız bu özet yorumun açılımı babında bazı hususlara daha temas edelim.

Merhum Tokdemir’in geçen hafta yayınladığımız yazısında belirttiği gibi, 1950’de iktidar olan DP’nin ilk icraatı, 1932’de uygulamaya konulan Türkçe ezan dayatmasını kaldırıp ezanı hürriyetine kavuşturmak oldu. Menderes’in takibiyle 14 Haziran 1950’de Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılarak 16 Haziran’da Meclis’te kabul edilip aynı gün Cumhurbaşkanınca onaylanan ve ertesi gün Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemeye CHP’nin de itirazı olmadı.

Merhum Demirel bu konuda şöyle diyor:

“1930’lu yıllarda ezanın Türkçeleştirilmesi (...) halkta çok büyük tepkiye sebep olmuştur. Halkın sesinin ve oyunun bir anlam taşıdığı bir devir açılınca ilk yapılan şey, ezanın Türkçeleştirilmesinden vazgeçilmesi, ‘Tanrı uludur’ yerine ‘Allahü ekber’ diye başlayan ezanın, Müslümanlığın başladığı günden beri olan okunuş şekline dönülmesi, halkın dine sahip çıkmışlığının en güzel örneklerindendir.” (İslam, Demokrasi, Laiklik, s. 89)

30’ların şeflik rejiminin marifeti olan Türkçe ezan dayatması, aynı zamanda Türkeş’in “İhtilâle DP’nin Arapça ezanı getirmesi üzerine karar verdik” sözüyle de hatırlanıyor.

(Ama 27 Mayısçılar da, 12 Eylülcüler de, Türkçe ezanı gündeme bile getiremediler.)

Yine Türkeş’in partisinin, 1995 seçiminde aday gösterdiği eski DGM Savcısı Nusret Demiral’ın da Türkçe ezan istemesi üzerine gelen tepkilerle baraja takılarak Meclis dışı kaldığı, yakın tarihin kayıtlarında.

Bütün bunlar biliniyorken, 2018 Türkiye’sinde Türkçe ezan talebinde bulunmak, en çok 50 öncesi ve ihtilal dönemlerindeki halkla ve inançlarıyla kavgalı imajından kurtulmaya çalışan ve bu yolda ciddî mesafeler kaydeden CHP’ye zarar verir, ama AKP’nin işine yarar.

O CHP’li milletvekili AKP’ye mi çalışıyor?!

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Medrese-i Yusufiye Risalesi