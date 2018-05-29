AKP’nin seçim beyannamesinde hem “Türkiye’yi demokrasi liginde bir üst sınıfa taşımak”tan ve “yargı bağımsızlığını güçlendirmek”ten, hem de OHAL’i sürdürmekten söz edilmesi, bu partinin hukuk ve demokrasi noktasında tamamen “ümitsiz vak’a” haline geldiğini kendi ağzından tescil eden çok bariz bir çelişki.

Muhalefetin “OHAL’i kaldıracağız, terör suçunu demokrasi ilkeleri çerçevesinde ve keyfî suçlamalara meydan vermeyecek şekilde yeniden tanımlayarak TMK’yı değiştireceğiz” taahhüdünün iktidar medyasında “Terör örgütlerini sevindirecek vaadler” şeklinde sunularak çarpıtılması da.

AKP’nin ve son dönemde yanında saf tutan ortağının adalet, hukuk ve demokrasi diye bir derdinin olmadığı zaten biliniyordu, böylece daha da alenileşmiş oldu.

OHAL sürecinde zirve yapan haksız gözaltı ve tutuklamaları, nezarethane ve cezaevlerindeki keyfî ve insanlık dışı uygulamaları, tabutta tahliyeleri, sorgusuz sualsiz ve gerekçesiz ihraçları “görmeyip” halkın OHAL’den olumsuz etkilenmediğini iddia edebilen ve “mağdur edebiyatı”ndan dem vurabilen bir duyarsızlık ve pişkinlik, bu iktidarın vicdan sınavını çoktan kaybettiğini çok açık bir şekilde gözler önüne sermişti.

Bu dönemde yaşanan hukuk skandalları, insanlık ayıpları, sebebiyet verilen inanılmaz ve dayanılmaz mağduriyetler, bu iktidarın siciline kara leke olarak geçti bile.

Tarih bu dönemin sorumlularını “darbecilerle mücadele gerekçesiyle hak ve özgürlüklerin canına okuyan ve masum kıyımı yapan muhterisler” olarak hatırlayacak.

Şimdi utanmadan halkın karşısına çıkıp “daha çok demokrasi ve özgürlük” sözü veriyorlar!! Kim inanır?! OHAL sürecinde yaptıkları, Allah göstermesin, iktidarlarının devamı halinde yapacaklarının teminatı!!

OHAL hukukunu dahi “takmayan” bir olağanüstü hal rejimine iyice alışan ve artık müptelâsı olduğu bu rejim olmadan yola devam edebilmeyi kendisi açısından mümkün göremez hale gelen bu anlayışı bertaraf etmenin fırsatı 24 Haziran’da elimizde.

Bu tarihî fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim ve oylarımızla bu kasvetli dönemi kapatarak, adaletin, hukukun, demokrasinin, barışın ve huzurun önünü açalım inşaallah.

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- Haftanın hiç de komik olmayan fıkrası AKP’nin seçim beyannamesinden: “24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi (!!) demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkaracağız.” Ve “OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın huzuru (!!) tam temin edilene kadar sürdüreceğiz.”

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