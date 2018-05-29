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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ümitsiz vak’a

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Mayıs 2018, Salı
AKP’nin seçim beyannamesinde hem “Türkiye’yi demokrasi liginde bir üst sınıfa taşımak”tan ve “yargı bağımsızlığını güçlendirmek”ten, hem de OHAL’i sürdürmekten söz edilmesi, bu partinin hukuk ve demokrasi noktasında tamamen “ümitsiz vak’a” haline geldiğini kendi ağzından tescil eden çok bariz bir çelişki.

Muhalefetin “OHAL’i kaldıracağız, terör suçunu demokrasi ilkeleri çerçevesinde ve keyfî suçlamalara meydan vermeyecek şekilde yeniden tanımlayarak TMK’yı değiştireceğiz” taahhüdünün iktidar medyasında “Terör örgütlerini sevindirecek vaadler” şeklinde sunularak çarpıtılması da.

AKP’nin ve son dönemde yanında saf tutan ortağının adalet, hukuk ve demokrasi diye bir derdinin olmadığı zaten biliniyordu, böylece daha da alenileşmiş oldu.

OHAL sürecinde zirve yapan haksız gözaltı ve tutuklamaları, nezarethane ve cezaevlerindeki keyfî ve insanlık dışı uygulamaları, tabutta tahliyeleri, sorgusuz sualsiz ve gerekçesiz ihraçları “görmeyip” halkın OHAL’den olumsuz etkilenmediğini iddia edebilen ve “mağdur edebiyatı”ndan dem vurabilen bir duyarsızlık ve pişkinlik, bu iktidarın vicdan sınavını çoktan kaybettiğini çok açık bir şekilde gözler önüne sermişti.

Bu dönemde yaşanan hukuk skandalları, insanlık ayıpları, sebebiyet verilen inanılmaz ve dayanılmaz mağduriyetler, bu iktidarın siciline kara leke olarak geçti bile.

Tarih bu dönemin sorumlularını “darbecilerle mücadele gerekçesiyle hak ve özgürlüklerin canına okuyan ve masum kıyımı yapan muhterisler” olarak hatırlayacak.

Şimdi utanmadan halkın karşısına çıkıp “daha çok demokrasi ve özgürlük” sözü veriyorlar!! Kim inanır?! OHAL sürecinde yaptıkları, Allah göstermesin, iktidarlarının devamı halinde yapacaklarının teminatı!!

OHAL hukukunu dahi “takmayan” bir olağanüstü hal rejimine iyice alışan ve artık müptelâsı olduğu bu rejim olmadan yola devam edebilmeyi kendisi açısından mümkün göremez hale gelen bu anlayışı bertaraf etmenin fırsatı 24 Haziran’da elimizde. 

Bu tarihî fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim ve oylarımızla bu kasvetli dönemi kapatarak, adaletin, hukukun, demokrasinin, barışın ve huzurun önünü açalım inşaallah.

***

- Haftanın hiç de komik olmayan fıkrası AKP’nin seçim beyannamesinden: “24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi (!!) demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkaracağız.” Ve “OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın huzuru (!!) tam temin edilene kadar sürdüreceğiz.”

- PSCP YAYINI: Yeni Asya mı siyaset yapıyor, ona saldırmayı iş edinenler mi? - (İzlemek için lütfen tıklayın)

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Yorumlar

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  • sevim

    29.5.2018 15:45:10

    iki yıldır zulm devam etmez etmez elbet bitecek diyoruz ama havayı alıyoruz.zulmün katmerlisini sindirmekten başka çare bırakılmıyor.içimizdeki öfke artık bambaşka boyutta.

  • Gündüz Alp-3

    29.5.2018 10:43:34

    16 yıldır ülkeyi tek tabanca yöneten iktidar tarafının verdiği sözler ve taahhütler bizi yanıltmasın. Lütfen bütüncül bir nazarla, 2002'de iktidara gelen bu yönetimin o günkü vaatlerine ve bugün Türkiye'yi getirdikleri noktayı göz önüne alarak ciddi anlamda sorgulayalım ve karşılaştıralım. Dünya gerçekleri, ülkenin maddi-manevi durumuyla birlikte akıl, mantık, vicdan süzgecinden geçirelim. Bakalım bu ülke manzarası ve tablosu bize ne anlatıyor. Tercih ve takdir hakkımızı fanatizm ve radikalizmin dar kalıplarına hapsetmeyelim. Merhum Cemil Meriç'in çok yerinde ifadesiyle "deli gömleği" olan "-izm'li" ideolojilerin ülke ve millet hayatını kuşatmasına izin vermeyelim. Bir kez daha ifade edelim ki, bizler 24 Haziran'da bir şahsın veya partinin iktidarından ziyade, ülke ve milletin geleceği ve hürriyetçi demokrasi tercihi için sandığa gideceğiz. İktidarın durumu "ümitsiz vak'a" ise de biz ümitvarız. Çünkü hep hürriyet taraftarları kazanmıştır.

  • Gündüz Alp-2

    29.5.2018 10:27:02

    Tarih bu dönemi hiç de iyi yazmayacaktır. Bu dönem; bir yanda 3M (müsrif, mütekebbir, mütehakkim) illetine yakasını kaptırmış, milletin önce yüreğini sonra cebini yakan muhterisleri, beri yanda masum ve mazlumları, ders alsınlar ve ibret olsun diye gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Milletin vaziyetinden ziyade iktidar cenahının durumu "ümitsiz vak'a" olarak görünmektedir. Millet dün olduğu gibi bugün de derdine çare bulacaktır. Meselâ, Demokratların yeniden Meclise girecek olması belki de hürriyetçi demokrasi adına yeni, güzel ve hayırlı bir başlangıç olabilir. Unutturulmak ve engellenmek istenen demokrat vizyon ve misyonu bu vesile ile tüm ülke ve millet yakından bir kez daha tanıma fırsatı bulacaktır. Fakat bunun şartı, 24 Haziran'da sandıkta hürriyetçi demokrasinin tercihi yönünde bir irade ve tercih ortaya koymaktır. Hem tek adam hem OHAL olsun hem de hürriyetçi demokrasi olsun dersek, işte bunlar -kıyamet kopsa- bir araya gelmez.

  • Gündüz Alp

    29.5.2018 10:10:27

    Sayın Güleçyüz, öncelikle pazar günü kaleme aldığınız "Yüreği yananlar " yazısı ve yorumumdan bahsettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bugünlerin tarihi yazıldığında Yeni Asya ve camiasının hakperest tavrı için de özel ve ayrı bir sayfa açılacak, hakkın hatırını âli tutan, haklının yanında, masumun safında yer alan tavrınız da hayır dualarıyla yâd edilecektir. Bizim de sizden cesaret alarak yaptığımız da bundan farklı bir şey değil. Karınca kararınca, yangını söndürmek için bilgi ve becerimiz miktarınca su taşımaktır. Buna fırsat verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnancımızın gereğini yapıyoruz yani. Her şeye rağmen ümitsiz ve karamsar değiliz. Zulüm ilânihaneye devam etmeyecektir. Bir yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz. 24 Haziran'da tercih ve takdir hakkımızı kullanacağız. Bütün şahsi ve siyasi mülahazaları bir tarafa bırakarak, ülke ve millet hesabına, geleceğimiz adına reyimizi sandığa atacağız.

  • Özdemiroğlu

    29.5.2018 09:05:15

    Hiç bir hareket haksız ve hukuksuz ve gerçeğe aykırı olarak devam edemez. İnsanları bir süre kandırabilirsiniz. Eninde sonunda hakikat tahakkuk edecektir. Sabır ve metanetle devam edeceğiz, İnşaallah.

  • Abdurrahman KOÇAK

    29.5.2018 08:55:38

    Nasıl demokrasi ise Cerrahpaşa dekanı görevden alınıyor.Nedeni cumhurbaşkanı adayını fakülteye kabul ettiği için, İstanbul Milli Eğitim Md.yardımcısı çakarlı araçla yakalanıyor "sen benim kim olduğumu biliyormusun diyor" tüm müdürler seferber oluyor milli eğitim müdürünü bıraktırmak için, polis memuru açığa alınıyor.Ankaradan çıt yok.Sağlık müdürü uygunsuz yakalanıyor, sen benim kim olduğumu biliyormusun diyor.Çıt yok .Yeni Türkiy e ve yeni demokrasi , demek bunlara ekler yapılacak..

  • Osman Yıldırım

    29.5.2018 03:13:20

    Kazım Bey, biz taşrada görüyor ve yaşıyoruz.AKP nin demokrasi ve ülke sorunu diye bir derdi yok tek derleri risi cumhurbaşkanı yapmak Onu cumhurbaşkanı yapıncaya kadar her şey harammış. Yani tek gayeleri ve amaçları liderlerini cuhurbaşkanı yapmak. En tepeden tabana kadar herkesin tek gayesi budur bunun dışındaki herşet teferruattır.Emin olun o camiadan kimle konuşsanız tek mevzu budur. Lideri cumhurbaşkanı yapmak adeta imanlarının gereği gibi görmekteler ve öyle bir algı oluşmuş durumdadır.Kadın erkek coluk çocuk caba ve gayretler bunun için hatta öylesini buna yoğunlaşmışlar ki camilerde bile bunun için dua etmekte ve dua talebinde bulunmaktalar.

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