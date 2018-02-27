Unutmadık.

357 gün devam eden tutukluluğun ardından ev hapsi ve adlî kontrol şartıyla da olsa nihayet tahliye edilen Nur’un

* Evliliğe hazırlanan bir genç kız olarak tek kaldığı evinin gece erkek polislerden oluşan bir ekip tarafından basıldığını...

* Gözaltı kararının üçüncü gününde çıkarıldığı sulh ceza hâkiminin verdiği tutuklama kararına yaptığımız itirazın, bir üst hâkime iletilmesi gerektiği halde bekletilerek, apar topar hazırlanan iddianameyle dosyanın 26. Ağır Cezaya gönderildiğini...

* 26. Ağır Cezanın, ara kararlarda da, üç duruşmada da ifade ve savunmaları kesinlikle dikkate almadığını ve dinlemediğini...

* Her duruşmada savcının ve heyetteki üyelerin bir kısmının değiştirildiğini...

* Mahkeme başkanının son derece duyarsız, kaba, nobran ve nezaketsiz tavırlarını, hattâ Nur’a su dahi verdirmediğini...

* 26. Ağır Cezanın adeta otomatiğe bağladığı “tutukluluğa devam” kararlarına yaptığımız bütün itirazların, 27 tarafından da yine otomatiğe bağlanmışçasına reddedildiğini...

* Sürecin sonlarına doğru keyfîliğin, itirazlarımızı 26’da bekletmek suretiyle, 27’ye iletmeme boyutuna kadar vardırıldığını...

* Nur’a, tutulduğu cezaevinde kıyılan nikâhına eşlerin anne ve babalarının katılmasına müsaade edilmediğini; parasını ödeyerek talep ettiği gazetesinin engellendiğini; imzasını taşıyan kitabının verilmediğini; doğum gününde eşinin gönderdiği güle “yasak” konulduğunu...

* Bir arkadaşının postayla yolladığı mektubun, “Kayıtlarımızda Nur Ener diye bir isim yok” cevabıyla iade edildiğini...

* Nur’un duruşma için adliyeye veya sağlık problemleri olduğunda hastaneye elleri kelepçeli olarak götürülüp getirildiğini...

* Duruşma önceleri ve sonralarında Çağlayan Adliyesinin eksi 7. katındaki nezarethanede saatlerce bekletildiğini...

* İktidardakilerin tutuklu gazeteciler için defaatle tekrarladıkları gerçek dışı iddiaları...

* Tahliye kararının, 26’da ayrı bir heyet teşkil edilerek, dosyaların bir kısmı o heyete devredildikten ve Nur’un davası da o heyete intikal ettikten sonra verildiğini...

Unutmadık.

Şimdi bu keyfîliklerin bir kısmı AYM, dosyanın tamamı ise AİHM gündeminde.



Senelerce askerî vesayete karşı sivilleşme ve demokrat sivil iradeyi hakim kılma kılma mücadelesi verilen bir ülkede gelinen nokta: İktidar partisinin il kongrelerindeki konuşmalar askerî kamuflaj kıyafeti giymiş “sivil”ler tarafından yapılıyor. Sivilleşmenin böylesi !!!

Neden Yeni Asya? - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/neden-yeni-asya_454249