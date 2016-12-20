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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Venedik Komisyonunun OHAL ve KHK uyarıları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Aralık 2016, Salı
Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyinin anayasal konulardaki uzmanlık organı olan Venedik Komisyonunca hazırlanan 15 Temmuz ve OHAL raporundaki tesbitlerden bazıları:

15 Temmuz sonrası OHAL ilanının anlaşılır sebepleri var, Türk anayasasındaki ilgili hükümler Avrupa normlarıyla uyumlu görünüyor, ama OHAL kapsamında alınan önlemler anayasa ve uluslararası hukuk sınırlarını aştı.

OHAL’in ana hedefi demokratik yasal düzene dönmek olmalı. OHAL uygulaması aşırı derecede uzatılmamalı. Hükümet uzun süre olağanüstü yetkilerle ülkeyi yönetirse kaçınılmaz olarak demokratik meşruiyetini yitirir.

OHAL kapsamında bazı temel haklar kısıtlanamaz, kimi haklar ise sadece gerekli oldukları ispat edildiği takdirde kısıtlanabilir.

Hükümet geçici OHAL uygulamasını aşacak “kalıcı” önlemler alıyor. KHK ile on binlerce kamu personelinin geçici olarak açığa alınmak yerine tamamen ihracı bunun örneği. Kolektif işten çıkarmalar her birey için somut delillere dayandırılmıyor. KHK’lara eklenen listelerle seri biçimde işten çıkarmalar bu işlemlerin asgarî bir yasal güvence olmadan gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Kamu personeli “terörist” olarak tanımlanan örgütlerle “bağlantıları” nedeniyle işten çıkarılıyor, ancak “bağlantı” kavramı net, açık ve kesin bir şekilde tanımlanmazken söz konusu örgütlerle somut bağlantı aranmıyor. 

Venedik Komisyonuna göre “bazı Gülen örgütü mensupları” darbe girişimine katılmış olsa da, bu durum ceza ve disiplin sorumluluğunun geçmişte “örgüt”le teması olmuş herkesi kapsaması için kullanılmamalı.

Hukukî kontrol olmaksızın 30 güne kadar varan geçici gözaltı sürelerini “sorun” olarak gören komisyon tutuklamaların makul şüphe temelinde yapılması gereğini ve avukata erişim hakkının sadece bireysel planda, istisnaî hallerde kısıtlanabileceğini vurguluyor.

Çözüm olarak, KHK’ların anayasaya uygunluğunu AYM’nin denetlemesini öneren komisyon, ihraç edilenler için mevcut şartlarda yargıya başvuru yolu kapalıysa, bireysel başvuruları inceleyecek geçici bir komite oluşturulabileceğine dair Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifini de destekliyor.

Görüldüğü gibi, OHAL süreci Avrupa’nın yakın takibinde. Bakalım, neticesi ne olacak?

Antalya, Alanya, Gazipaşa görüşmelerimiz ve Ege bölge toplantımızdaki müzakereler çok verimli ve istifadeli geçti. Teşekkürler, tebrikler.

Geçen hafta Trabzon’daki Doğu Karadeniz, bu hafta Antalya’daki Ege bölge toplantılarında da aynı manayı gördük: Şahs-ı manevî dimdik ayakta.

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  • hakan

    20.12.2016 15:12:15

    "Hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Bir fert, umumun selameti için dahi feda edilmez. Toplumun selameti için ferdin hayatı veya hakkı feda edilemez. Hem bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez."Risale-i Nur’da belirtildiği üzere Kur'an'ın dört esasından biri de "adalet” tir.Allah Allah Allah mazlumun hakı,kundaktaki çocuğun hakkı,gebe kadınların hakkı,suçsuz yere zindanda olanların hakkı..Vallahi bedeli ağır olur. Allah toplum olarak bizleri sahili selamete çıkarsın amim

  • Alican

    20.12.2016 13:31:45

    Benim burdan anladığım şu ki:Darbeye karışmamış herkes suçsuzdur.Görevine dönecektir ve tazminat alacaktır. Elin "gavuru!" Kuranı Kerîm e göre hüküm veriyor bize kalsa onlar "kafir" ama yaptıkları çoğu şey Allah'ın emri. Bunlar bir de şehadet getirirse bu dini bizim gibi tembellerin elinden alacaklar. Kuranı n hükmü: "Kimse bir başkasının günahını yüklenmez." Yani bir katil Rus Büyükelçiyi öldürdü ve Türk Vatandaşı ve polis, çevik kuvvet polisi o zaman bizim KHK adaletine göre hüküm verelim: Bu durumda Çevik Kuvvet polisleri bu suçla suçlanmalı meslekten atılmalı Ya da polis teşkilatı suçlu bulunmalı tamamen feshedilmelidir. Ya da Rusya, Türkiye ye savaş ilan etmelidir. ÇOK SAÇMA GELDİ DEĞİL Mİ? KHK ihraçları ve darbeyle alakası olmayan insanların suçlanması da aynen yukardaki örnek gibi.

  • Özcan Erkiş

    20.12.2016 12:31:23

    (3) Hür ve demokrat dünya bilhassa Avrupa'nın yakın takibindeki OHAL'in hukuk ve demokratik yönüne vurgu yapması sorunun da temeline işaret etmektedir. AYM Başkanı da bunu söylüyor ama aynı makam, zaman zaman zevahiri kurtarma adına beyanat vermekten öte, hukuksuzluğa engel olacak adımlar atamamaktadır. Sorun buradadır. Oysa insan haklarının ve hukukun ihlâl edildiği her ortam ve icraatta ilk ses Avrupa'dan evvel AYM ve yüksek yargıdan hem de yüksek sesle gelmelidir. Demokrasi, adalet ve hürriyeti Avrupa mahfillerinden dilenmek zorunda kalmak hem millet hem devlet adına bir zillettir. Bunları bir lütuf gibi görerek milletten esirgeyen siyaset ve idare tarzından, vazgeçilmez temel insan hak ve hürriyetleri olarak kabul eden bir anlayışa sahip yönetim tarzını esas ittihaz etmemiz gerekiyor. Şiddet şiddeti doğurduğu gibi yanlış icraatlar da yanlışı netice verecektir.

  • Özcan Erkiş

    20.12.2016 12:07:07

    (2) Terörle mücadeledenin, toplumu kutuplaştırmadan ve terörize etmeden yapılması gerekirken, terörü bahane ederek, demokrasi ve hukukun teröre kurban edilmesi, yeni ve telafisi imkansız maddi manevi toplumsal tahribatları netice vererek kısır döngü oluşturur. Çare bir an önce hürriyet, adalet ve hukukun hâkim olduğu demokratik ortama dönmektir. OHAL ve KHK uygulamalarının sebeb olduğu hukuksuz icraatlar ileride AİHM'e taşınması hâlinde millet olarak topyekûn faturasını ödemekle ikinci bir ekonomik darbe yemiş olacağız. Hem fert hem devlet için adalet diyoruz. ...

  • Özcan Erkiş

    20.12.2016 11:47:12

    (1) Bugünkü yazınızdaki Venedik Komisyonu Raporundaki tesbitler ile AYM Başkanı ' nın " Teröre en iyi cevap hukuk ve demokrasidir " demesi örtüşüyor. Herkes bu konuda hemfikir fakat sorun bunların tatbikinde. Maalesef 15 Temmuz bahanesiyle hem demokrasi hem de hukuka bizâtihi siyasal iktidar tarafından darbe vuruldu. Elçiye zevâl olmaz kaidesi, dün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi'nin silahlı bir suikast neticesinde katledilmesiyle bozuldu. Üstelik vatandaşın can ve mal güvenliğini korumakla görevli bir emniyet mensubu tarafından. Bir emniyet mensubunun bir suikastçı haline gelmesi çok vahim, tuhaf ve ilginç olmakla ciddi anlamda incelenmesi gereken bir durum. Zira teröre karşı mücadelenin bilhassa emniyet ve askerle yapıldığı bir ortamda, bir emniyet mensubunun teröre alet olması didik didik araştırılması gereken ciddi bir konudur.

  • Muhammed

    20.12.2016 09:22:27

    OHAL de yaşananlar kimin umurundaki. Benim babamd günlerce nezarette kaldı şimdide Trabzon cezaevinde. Cezaevine attılar suçsuz yere ama ordada zulüm bitmiyor. 10 kişilik odada 27 kişi kalıyorlar. Açık görüşü 2 ayda bir e aldılar ve sadece 40 dk. Telefon hakkını 2 hafta da bire aldılar. Kitap, Kuran-ı Kerim kesinlkle alınmıyor. Takke bile alınmıyor. Ama bunlar sadece bu sebepten tutuklular için. Hırsızsa, tecavizcüyse, katilse onlarda normal kurallar geçerli. En çokda içimiz buna yanıyor. O insanlar kadar değerimizin olmadığı bir ülkedeyiz. 7 yaşında kardeşim var babama ne zaman gidecez dediğinde gözlerim doluyor. Ne avrupa dinleniyor ne insan hakları. Kaç kere intiharı bile düşündüm, dayanılmıcak olaylar yaşadık. Ama görülen o ki bitmicekte umudumuz kalmıyor gün geçtikçe. Dün Rus büyükelçi öldürüldü. Bazı medyalar hemen çözdü FETÖ yaptırmış. Bazı gazeteler bu sabah hemen bu olayla FETÖ uluslararası bir örgüt oldğunu göstermiştir yazıyor.

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