Venedik Komisyonunun OHAL ve KHK uyarıları

Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyinin anayasal konulardaki uzmanlık organı olan Venedik Komisyonunca hazırlanan 15 Temmuz ve OHAL raporundaki tesbitlerden bazıları:

15 Temmuz sonrası OHAL ilanının anlaşılır sebepleri var, Türk anayasasındaki ilgili hükümler Avrupa normlarıyla uyumlu görünüyor, ama OHAL kapsamında alınan önlemler anayasa ve uluslararası hukuk sınırlarını aştı.

OHAL’in ana hedefi demokratik yasal düzene dönmek olmalı. OHAL uygulaması aşırı derecede uzatılmamalı. Hükümet uzun süre olağanüstü yetkilerle ülkeyi yönetirse kaçınılmaz olarak demokratik meşruiyetini yitirir.

OHAL kapsamında bazı temel haklar kısıtlanamaz, kimi haklar ise sadece gerekli oldukları ispat edildiği takdirde kısıtlanabilir.

Hükümet geçici OHAL uygulamasını aşacak “kalıcı” önlemler alıyor. KHK ile on binlerce kamu personelinin geçici olarak açığa alınmak yerine tamamen ihracı bunun örneği. Kolektif işten çıkarmalar her birey için somut delillere dayandırılmıyor. KHK’lara eklenen listelerle seri biçimde işten çıkarmalar bu işlemlerin asgarî bir yasal güvence olmadan gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Kamu personeli “terörist” olarak tanımlanan örgütlerle “bağlantıları” nedeniyle işten çıkarılıyor, ancak “bağlantı” kavramı net, açık ve kesin bir şekilde tanımlanmazken söz konusu örgütlerle somut bağlantı aranmıyor.

Venedik Komisyonuna göre “bazı Gülen örgütü mensupları” darbe girişimine katılmış olsa da, bu durum ceza ve disiplin sorumluluğunun geçmişte “örgüt”le teması olmuş herkesi kapsaması için kullanılmamalı.

Hukukî kontrol olmaksızın 30 güne kadar varan geçici gözaltı sürelerini “sorun” olarak gören komisyon tutuklamaların makul şüphe temelinde yapılması gereğini ve avukata erişim hakkının sadece bireysel planda, istisnaî hallerde kısıtlanabileceğini vurguluyor.

Çözüm olarak, KHK’ların anayasaya uygunluğunu AYM’nin denetlemesini öneren komisyon, ihraç edilenler için mevcut şartlarda yargıya başvuru yolu kapalıysa, bireysel başvuruları inceleyecek geçici bir komite oluşturulabileceğine dair Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifini de destekliyor.

Görüldüğü gibi, OHAL süreci Avrupa’nın yakın takibinde. Bakalım, neticesi ne olacak?

Antalya, Alanya, Gazipaşa görüşmelerimiz ve Ege bölge toplantımızdaki müzakereler çok verimli ve istifadeli geçti. Teşekkürler, tebrikler.

Geçen hafta Trabzon’daki Doğu Karadeniz, bu hafta Antalya’daki Ege bölge toplantılarında da aynı manayı gördük: Şahs-ı manevî dimdik ayakta.