Viktoriya, Hatice oldu ve o da mağduriyeti tattı

Bugünkü köşemizde de seneler önce bir Türkle evlenip Müslüman olan ve Türkiye’ye yerleşen bir Rus kadınının gönderdiği mesajı birlikte okuyalım.

Selamün aleyküm. 9 sene önce Müslüman oldum. Kendim Rus asıllıyım. Viktoriya olan adımı Hatice seçtim. Eşimle memleketimde tanıştım. Evlenip Türkiye’ye geldim. Yeni dinimi güzel ve rahat bir şekilde yaşamak için akrabalarımı bırakıp geldim Türkiye’ye. Memleketim artık burası oldu. Kimlikte Ordu Ünyeli oldum. Din görevlisi olarak çalışıyordu eşim. Ben de dinime uygun bir okul araştırıp kolejde öğretmenlik yaptım.

Bu seneye kadar sadece okuttuğum çocuklara ve kurduğumuz güzel aileye odaklıydım. Ta ki bu okul kapanana kadar...

Eşim tutuklandı. Ben hem eşsiz, hem işsiz kaldım. İki tane çocuğumla beraber kayınpederimin emekli maaşıyla geçiniyoruz.

Geçen haftaya kadar sesimi çıkartmak, kendimi duyurmak aklıma gelmiyordu. Yanlışlık oldu, eşim yakında gelir ve yine eski hayat devam eder diye düşünüyordum.

Geçen hafta polis evime gelip beni götürdü. Nedenini sorunca sağlık ocağındaki hemşire benimle ilgili gizli bir iş çeviriyor olabilir diye düşündüğünden dolayı alındığımı öğrendim. Şok oldum. İnanamadım. Sinirlendim. Bir sonraki duygu da üzülmek oldu. Çünkü sadece eşim yargılanıyor diye iftiraya uğradım. Bir gece nezarette tuttular. Bebeğimi yanıma vermediler. Ama bütün gece getir götür yaptılar. Çok yıprandı. Her seferinde çok ağlayarak geldi. Acıkıyordu.

Savcı da hiçbir sebebi yokken mahkemeye sevk etti. Yine de asıl sebep eşimin tutuklu olması ve benim bu kolejde çalışmamdı. Avukat bana mağdur deyince savcı güldü. Mahkeme acıdı ve imzasız bıraktı.

O kâbus bitti. Eve, çocuklarıma döndüm.

Ama artık bakış açım değişti. Eskisi kadar insanlara güvenim yok. Mağdur yok denirken benden kötü şeyler yaşayanlar varmış. Akrabalarıma İslamı nasıl savunacağımı düşünüyorum. Güzel örnek yok yanımda.

Çok gazete okumam, ama sizin yazılarınızı bazen karıştırıp mağduriyet hakkında yazılarınız var diye gördüm. Sesim çıkarsa ilk sizinle paylaşmak istedim.

Belki tavsiyeniz varsa siz de bu şekilde destek olabilirsiniz diye ümit ettim.

Mâlûm ve meşhur tip gibi önce vurup sonra “Ne vuruyorsun?” diye hesap sormaya kalkışan zekâ ve edep özürlülerle işimiz olmaz. Başka kapıya.

Şimdi Putinseverliğe dümen kıranlar, onun “İyiniyet göstermeseydi siviller Halep’ten tahliye edilemezdi” dediği Esed’le de kucaklaşırlar mı!

Fırat Kalkanı operasyonu ve Suriye’deki gidişat... - YENİ ASYA http://www.yeniasya. com.tr/video/firat-kalkani-operasyonu-ve-suriye-deki-gidisat_419129 … @yeniasya aracılığıyla