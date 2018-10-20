"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yargı normalleşsin ki, adaletin önü açılsın

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Ekim 2018, Cumartesi
15 Temmuz’dan beş gün sonra ilan edilen ve o zaman bazı bakanların “Bir-bir buçuk ayda kalkabilir” dediği OHAL ancak iki yıl sonra kalktı.

Yerine ikame edilen “kısmî OHAL” düzenlemelerinin yol açtığı tedirginliğe rağmen, OHAL’in kalkması bir ölçüde de olsa genel psikolojiyi olumlu etkiledi. Ama OHAL hukukunu dahi hiçe sayan uygulamaların biriktirdiği ağır sorunlar devam ediyor.

Bu enkazın da kalkması için hem yargının, hem siyasetin artık normalleşmesi lâzım.

Yargıtay Başkanı Cirit’in son dönemde verdiği mesajlarla yargıdaki iş yükünün ağırlığından yakınmasını, hukuk eğitiminin yetersizliğine dikkat çekmesini ve erdemli hukukçulara olan ihtiyacı tekrarlamasını, içinde bulunulan durumun vahametini gösteren SOS feryatları olarak okuyoruz.

Malûm davaların epeycesinin “gizlilik” kaydı konularak yürüyor olduğu bir süreçte “Yargı istihbarat kurumu değildir” diyerek ısrarla şeffaflığa vurgu yapmasını da.

Ergenekon davasına bakan heyetin ilk başkanı Köksal Şengün’ün ifadesiyle, bir partinin il genel meclisi üyesi, başkan yardımcısı ve belediye başkanvekili olan avukatların sulh veya ağır ceza hâkimi ya da savcısı yapılıp İstanbul’da siyasî davalara bakan 23, 24, 25 ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine atandığı bir ortamda, Yargıtay Başkanının bağımsız, tarafsız, yetkin ve erdemli hâkim ihtiyacını dile getirmesi de manidar.

Kimi “hâkim”lerin, sanıklara “Getireceğin belgelerin benim için bir hükmü yok, ben MİT’ten gelen Bylock listesine bakarım” diyebildiği bir tabloda, yargının bir istihbarat kurumu olmadığını seslendirmesi de.

Yargının normalleşmesi için, Yargıtay Başkanınca dile getirilen tesbit ve uyarılara diğer yüksek yargı organlarının da destek verip kendi yetki ve görev alanları çerçevesinde gereken katkıyı vermeleri ve beraberce bir yol haritası hazırlayıp siyaset kurumuna takdim etmeleri gerekiyor.

Bu noktada özellikle ve öncelikle neşter atılması gereken yerlerin başında HSK geliyor. Bu kurulun, keyfî, ideolojik ve siyasî saiklerle adalet terazisinin ayarını fena halde bozan müdahalelerine artık bir son verilmeli ki, yargı biraz olsun rahatlayabilsin.

Evvelâ yargı düzelsin ki, hukuk ve adaletin önü açılsın.

***

İzlemek İçin tıklayınız:

Yeni Asya kimliğini koruyabilmek İlahî inayettir

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da kalabalığa tren çarptı: 58 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

    Siyasî irade kararına sahip çıkmalı

    Kaşıkçı olayında çirkin pazarlık: Hedef Filistin toprakları

    Ezanımızı ne zaman geri vereceksin?

    Kaşıkçı Türkiye’ye güvendi

    Ses - görüntü kaydı iddialarına ilişkin Trump'tan açıklama

    Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

    Başkonsolosluk çalışanı 20 kişi ifade verdi

    AB, Myanmar'ı uyardı: İddialar son derece endişe verici

    Gazze sınırında 77 Filistinli daha yaralandı

    Almanya: İddialar şoke edici

    ''3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük"

    Hüzünlendiren doğum günü kutlaması...

    MB, enflasyon beklentisini yükseltti

    Koalisyon güçleri camiyi hedef aldı... Son iki günde en az 43 sivil öldü!

    İsrafı azaltacak tavsiyeler

    Obez Olmak Kansere dâvetiye çıkarıyor

    28 Şubat siyasî yargı kararları iptal edilsin

    MEB’den açıklama: Temyiz yolu açık

    ‘Milletin razı olmadığı düzenlemeden yana olmayız’

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Eyyub’un (as) tecrübe edilmiş makbul duâsı
    Genel

    Siyasî irade kararına sahip çıkmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı normalleşsin ki, adaletin önü açılsın
    Genel

    Hindistan'da kalabalığa tren çarptı: 58 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
    Mehmet ÇETİN

    Ceylan Ağabeyden ibretlik esintiler
    Genel

    Ezanımızı ne zaman geri vereceksin?
    Ahmet BATTAL

    Yargı bağımsızlığı ve HSK
    Genel

    Kaşıkçı olayında çirkin pazarlık: Hedef Filistin toprakları
    Esmanur Alyakut

    Cerebral palsi (beyin felci) nedir?
    Genel

    Gençler ‘deizm’i konuştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.