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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Aralık 2018, Çarşamba
AB’ye bir kez daha taahhüt edilen Yargı Reformu Stratejisini şekillendirmek üzere yapılan toplantıda gerek yüksek mahkeme başkanları, gerekse Adalet Bakanı ve Müsteşarı tarafından dile getirilen hususlar, yaşadığımız süreçte yargıda karşı karşıya kalınan ve adaleti tahrip eden kronik sorunların onlar tarafından da ikrarı niteliğinde.

AYM Başkanının, “Vesayet altında ve uzaktan kumandalı yargının ölümcül sonuçlarını yaşayarak gördük” sözüyle kast ettiği adres belli, ama bugün AYM’yi de etkileyen siyasî vesayet de kapsama alanında değil mi?!

Savcıları eksik soruşturma yapmak ve özensiz iddianameler hazırlamakla eleştiren Yargıtay Başkanı, kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyaç olduğunu bir kez daha tekrarlama gereği duyuyor.

Çünkü özellikle parti avukatlarının savcı ve hâkim yapılması, uygulamadaki sorunları iyice had safhaya çıkarmış durumda.

Adalet Bakanlığı Müsteşarının “Hukuk ilkelerine bağlı, vatansever, âdil ve güzel ahlâk sahibi hâkim ve savcılara ihtiyacımız var” beyanı da onu tamamlıyor ve teyid ediyor.

Danıştay Başkanının “Hukuk devletinin temel özelliklerinden biri, âdil yargılanma hakkını teminat altına alması ve bunu sağlayacak düzenlemelere yer vermesidir” deme ihtiyacı duyması da bu alandaki ciddî sorunların ikrarı anlamına gelmiyor mu?

Keza Adalet Bakanının “Temel hak ve özgürlüklere orantısız müdahaleler, uzun süren soruşturmalar, açılmayan davalar, haklı eleştirilere neden olabiliyor. Yine bu tür müdahaleler, yargısal tasarrufların meşruiyetine ve yargıya olan toplumsal desteğe de zarar verebilmektedir” beyanı da.

Yine Bakanın “Güven veren adalet, pardon sözünün yargının lügatinden silinmesi, başta tutuklama tedbiri olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında terazi hassasiyetinin gözetilmesidir” deyip sözü bu konudaki sorunlara getirmesi de:

“Tutuklama bir tedbir olarak sıkı şartlara bağlanmış, adlî kontrol gerçek bir tutuklama alternatifi haline getirilmiştir. Ancak hayata geçirilmesi ve uygulanmaları, en az yapılan düzenlemeler kadar önem arz ediyor.”

Biz bunları ne zamandır tekrar tekrar ifade ediyoruz.

Ama gelinen noktada şimdi en yetkili ağızlar söylüyor...

***

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