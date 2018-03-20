Yargıyla bu kadar oynanırsa

Anayasa Mahkemesi Ocak ayında Şahin Alpay ve Mehmet Altan için “Hak ihlali var, tahliye edilmeleri gerekir” kararı verdiğinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, mahkemeyi anayasa ve yasaların çizdiği sınırları aşmakla suçlarken, Başbakan biraz daha ortadan ve temkinli gitmeye çalışan, ama nihayetinde yardımcısına yakın duran bir tavır ortaya koymuştu.

İkisine göre de, dosya münderecatına hâkim olan, ilk derece mahkemesiydi ve nihaî kararı o verecekti. Ve bu tavır, adeta temyiz mekanizmasını da tamamen reddedip tanımayan bir yaklaşımın ifadesiydi.

İlgili ağır ceza mahkemeleri iktidardan sâdır olan bu söylemlere güvenerek mi bilmiyoruz, Alpay ve Altan’ı tahliye etmemekte ısrarla direndiler. Önce “Karar Resmî Gazete’de yayınlanmadı” gerekçesine dayandılar, yayın sonrasında ise AYM’ye “yetki dersi” vererek bir bakıma “posta” koydular.

Altan’ı yargılayan mahkeme işi daha da ileri götürdü ve aynı davanın diğer tutuklu sanıkları olan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la birlikte her birini ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına mahkûm etti.

Böylece ortaya çıkan ağır hukuk krizi ve kaosu daha da büyüyerek derinleşti.

Derken, AYM iki ay sonra, AİHM’in ikisi için de kararını açıklaması beklenen 20 Mart’a dört gün kala Alpay için bir tahliye kararı daha verdi. Ve bu defa Bozdağ’dan ses seda çıkmazken, önceki tartışmada evvelâ sessiz kalmayı tercih eden, ama bilâhare AYM kararlarını tanımama gibi birşeyin söz konusu olamayacağını ifade eden Adalet Bakanı şimdi de “AYM kararları herkesi bağlar” dedi.

Sonuçta, ilk derece mahkemesi direnişini sürdürmekten vazgeçerek tahliye kararı verdi ve Alpay nihayet serbest bırakıldı.

Ama Altan hâlâ içeride. Üstelik hüküm giymiş olarak. Ama bu karar öncesinde AYM onun için de tahliyeye hükmetmişti.

Peki, şimdi ne olacak? Ve bu benzeri görülmemiş tuhaf durumdan nasıl çıkılacak?

Yaşananlar, siyasetin hukuk ve yargıyla böylesine oynamasının ürettiği bir skandallar dizisi olarak tarihteki yerini alıyor.

Umalım ki, bu dönem artık kapansın.

Ve hukuk normal işleyişine kavuşsun.

Herkes için hak ve adalet yerini bulsun.

Nevşehir Risale-i Nur hizmetinin önde gelen isimlerinden Cafer Okur’la geçen ay Kayseri’deki İttihad programında görüşmüştük. Vefat haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Nur içinde yatsın. Ailesi ve Nur camiasının başı sağ olsun. Allah Cennetinde buluştursun.

Uzun yıllar Denetim Kurulumuzun başkanlığını yapan yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, Şükrü ve Mustafa’nın babaları Âdem Şimşek’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrendik. Geçmiş olsun diyor, Rabbimizden hayırlı şifalar niyaz ediyoruz.