"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Yargıyla bu kadar oynanırsa

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Mart 2018, Salı
Anayasa Mahkemesi Ocak ayında Şahin Alpay ve Mehmet Altan için “Hak ihlali var, tahliye edilmeleri gerekir” kararı verdiğinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, mahkemeyi anayasa ve yasaların çizdiği sınırları aşmakla suçlarken, Başbakan biraz daha ortadan ve temkinli gitmeye çalışan, ama nihayetinde yardımcısına yakın duran bir tavır ortaya koymuştu.

İkisine göre de, dosya münderecatına hâkim olan, ilk derece mahkemesiydi ve nihaî kararı o verecekti. Ve bu tavır, adeta temyiz mekanizmasını da tamamen reddedip tanımayan bir yaklaşımın ifadesiydi.

İlgili ağır ceza mahkemeleri iktidardan sâdır olan bu söylemlere güvenerek mi bilmiyoruz, Alpay ve Altan’ı tahliye etmemekte ısrarla direndiler. Önce “Karar Resmî Gazete’de yayınlanmadı” gerekçesine dayandılar, yayın sonrasında ise AYM’ye “yetki dersi” vererek bir bakıma “posta” koydular.

Altan’ı yargılayan mahkeme işi daha da ileri götürdü ve aynı davanın diğer tutuklu sanıkları olan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la birlikte her birini ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına mahkûm etti.

Böylece ortaya çıkan ağır hukuk krizi ve kaosu daha da büyüyerek derinleşti.

Derken, AYM iki ay sonra, AİHM’in ikisi için de kararını açıklaması beklenen 20 Mart’a dört gün kala Alpay için bir tahliye kararı daha verdi. Ve bu defa Bozdağ’dan ses seda çıkmazken, önceki tartışmada evvelâ sessiz kalmayı tercih eden, ama bilâhare AYM kararlarını tanımama gibi birşeyin söz konusu olamayacağını ifade eden Adalet Bakanı şimdi de “AYM kararları herkesi bağlar” dedi.

Sonuçta, ilk derece mahkemesi direnişini sürdürmekten vazgeçerek tahliye kararı verdi ve Alpay nihayet serbest bırakıldı.

Ama Altan hâlâ içeride. Üstelik hüküm giymiş olarak. Ama bu karar öncesinde AYM onun için de tahliyeye hükmetmişti.

Peki, şimdi ne olacak? Ve bu benzeri görülmemiş tuhaf durumdan nasıl çıkılacak?

Yaşananlar, siyasetin hukuk ve yargıyla böylesine oynamasının ürettiği bir skandallar dizisi olarak tarihteki yerini alıyor.

Umalım ki, bu dönem artık kapansın.

Ve hukuk normal işleyişine kavuşsun.

Herkes için hak ve adalet yerini bulsun.

Nevşehir Risale-i Nur hizmetinin önde gelen isimlerinden Cafer Okur’la geçen ay Kayseri’deki İttihad programında görüşmüştük. Vefat haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. Nur içinde yatsın. Ailesi ve Nur camiasının başı sağ olsun. Allah Cennetinde buluştursun.

 

Uzun yıllar Denetim Kurulumuzun başkanlığını yapan yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, Şükrü ve Mustafa’nın babaları Âdem Şimşek’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrendik. Geçmiş olsun diyor, Rabbimizden hayırlı şifalar niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 657
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD işgali kaos getirdi

    ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarına Türkiye'den tepki

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın

    Erdoğan’ı M. Kemal’le kavga ettiremezsiniz

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma

    Neşriyat hizmetlerimize daha fazla sahip çıkalım

    İsrail, "siyonist suç, korsanlık yıldırma ve Yahudileştirme" adımlarına yenisi ekledi!

    'Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır'

    ''İnşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil...''

    "Bu, insan hayatına yönelik büyük bir saygısızlıktır''

    AB, Rusya'nın Kırım'daki seçim sonuçlarını 'tanımadı'

    Prag Savcılığından Salih Müslüm açıklaması

    Gazze için en kötü yıl

    Zararın sorumlusu tarım politikaları

    "Osmanlı ordusunun yaylarından çıkan oklar"

    Diyarbakır'daki terör saldırısndan acı haber!

    'Geçiş sürecinde' anlaştılar

    Yeniden devlet başkanı seçilen Putin'den ilk açıklamalar

    Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara kararlar açıklandı

    Kalın'dan Afrin, Menbiç ve ABD açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyla bu kadar oynanırsa
    Genel

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Giderim Van’a doğru...
    Genel

    ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarına Türkiye'den tepki
    İslam YAŞAR

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma
    Ahmet BATTAL

    Ruhumuzun zaaflarını keşfedelim
    Cevher İLHAN

    “Seçmen iradesini gasp” oyunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD işgali kaos getirdi
    Genel

    Çocuğunuzu oyunla eğitin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.