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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yasadışı telefon talimatı kimin işi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Kasım 2018, Perşembe
Geçtiğimiz günlerde bize ulaşan bir okuyucu mesajını paylaşalım:

“Silivri Cezaevi C6 koğuşunda kalan eşime Yeni Asya Yayınlarından çıkmış olan Risale-i Nur Külliyatından Sözler’i aldım, fakat cezaevine almadılar. İlgili birime sorduğumda genel müdürlüğün telefon talimatıyla cezaevlerine Yeni Asya’yı ve yayınlarını almadıklarını belirttiler.”

Geçen yılın Nisan ayından itibaren gündeme gelen bu konuyu şimdiye kadar defalarca yazdık, konuştuk, yetkililere çağrıda bulunduk. Ama bu mesaj da gösteriyor  ki, bazı cezaevlerinde keyfîlik hâlâ sürüyor.

“Bazıları” diyoruz, çünkü bu keyfîlik Türkiye geneli için söz konusu değil. Cezaevlerinin epeycesine Yeni Asya da serbestçe  giriyor, bastığı Risale-i Nur Külliyatı da.

Zaten normali ve olması gereken de bu.

Defaatle vurguladığımız gibi, tutuklu ve hükümlülerin, kurum güvenliğini tehlikeye sokmayan ve müstehcen, gayri ahlâkî içerik taşımayan her türlü yayını talep ve temin etme hakları, ilgili kanunun bir gereği.

Nitekim geçen sene Mart ayı başında İzmir Şakran Cezaevi’nde Risale-i Nur’a getirilmek istenen yasak, manşete taşıdığımız gün mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Tekrar ifade ediyor ve bir kez daha uyarıyoruz: Yasaya ve mahkeme kararına rağmen bu hakkı engelleyenler suç işliyor.

Hal böyle iken, “derebeylik” olarak nitelediğimiz kimi cezaevi yönetimleri bu hukuksuz ve keyfî engellemeleri ısrarla sürdürürken neye dayanıyor ve kime güveniyorlar?

Yukarıdaki mesajda bir ipucu var:

Genel Müdürlükten geldiği iddia edilen telefon talimatı. Doğruysa ne demek bu? Söz konusu Genel Müdürlük, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olmalı. Ama telefon talimatı ne iş? Ve kimin marifeti?

Özellikle bu tür konularda bir talimat verilecekse, usul mutlaka yazılı olmasıdır. Ama yasaya aykırı bir talimatın yazıyla iletilmesi, imza koyanın başını ağrıtır. Onun için mi telefonla “iş bitirilmeye” çalışılıyor?

Ama o da çıkmaz yol. Ve yine aynı yere varır. Yapanlar kesinlikle sorumluluktan kurtulamaz.

Burada Adalet Bakanlığı yetkililerine tekrar sesleniyoruz: Bu kanunsuz talimatı veren kim ise bulunuz ve gereğini yapınız.

Bu iş çok fazla uzadı. 

Artık yeter!

***

Kimseye zorla dua ettirilmez

http://www.yeniasya.com.tr/video/kimseye-zorla-dua-ettirilmez_478128

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