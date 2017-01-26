"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Yeni Asya hakkın yanında, haksızlığın karşısındadır

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Ocak 2017, Perşembe
2008’de Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan’ın sorularına cevaplarımız-dünden devam:

15. Yeni Asya, “din adına” siyaset yapılmasına karşıdır. Mevcut toplum yapısı ile sosyal ve siyasî şartlar içinde, “din adına” parti kurulmaması ve dini kullanarak devlet idaresine talip olunmaması gereğine inanır; buna mukabil, parti ayrımı gözetmeksizin, tümüyle siyaset ve devlet kurumunun dine hizmetkâr kılınması zaruretini savunur. Dinin siyasete, siyasetin de dinsizliğe alet edilmemesi gerektiğine inanır.

16. Yeni Asya, din başta olmak üzere toplumun ortak değerlerinin hiçbir siyasî, ticarî, maddî veya manevî çıkar hesabı için alet edilemeyeceği inancındadır.

17. Yeni Asya aileyi toplumun, kadını da yaratılış özellikleriyle ailenin vazgeçilmez unsuru olarak görür; aileyi ve kadını tahrip ve dejenere etmeye yönelik girişimlere karşı çıkar.

18. Yeni Asya, yayın prensiplerine uymayan ilânları kabul etmez ve yayınlamaz. (Banka ilânları, müstehcen ve gayri ahlâkî görüntü ve mesajların yer aldığı ilânlar, tek görüş ve tek adam ideolojilerinin mesajlarını taşıyan ilânlar, alkollü içki ilânları gibi.)

19. Yeni Asya farklı hizmet gruplarıyla ilişkilerini karşılıklı saygı ve “Müslümanların nereden, kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olma” prensibine bina eder; özellikle ortak konularda işbirliği, dayanışma ve ittifak sağlanması için gayret gösterir; gereksiz suçlama, sürtüşme ve tartışmalara girmekten kaçınır; haksız eleştirilere maruz kaldığında ise cevabını genel yayın prensipleri ve meşru müdafaa sınırları çerçevesinde  ve yapıcı bir üslûp kullanarak verir.

20. Yeni Asya, İslâm ülkelerinin kültürel, siyasî ve ekonomik işbirliğini geliştirip ittifak oluşturmaları ve ayrıca dünya barışı ve insanlığın huzuru için, Müslümanlarla Hıristiyanların diyalog, işbirliği, dayanışma ve ittifak içinde olmaları gerektiğine inanır.

21. Yeni Asya, yayınladığı haberlerde öncelikle “doğruluk ve dengelilik” ilkelerini dikkate alır.

22. Yeni Asya her hal ve şartta hakkın ve haklının yanında, haksızlığın ve haksızın karşısındadır.

23. Yeni Asya’da çıkan yorumların ana eksen ve çerçevesi, bu metinde yer alan yayın esaslarıdır.

Yarın: Yeni Asya’nın AB’ye bakışı

Okunma Sayısı: 516
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazetecileri serbest bırakın

    Hafızlara umre ödülü

    Trump’ın desteği İsrail’i azdırdı

    Mülteci çocuklar zor durumda

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Trump:Suriye'de güvenli bölge planı yapın

    463 sefer iptal edildi

    Kazakistan başkanlık sisteminden vazgeçiyor

    El Bab’da IŞİD saldırısı: 1 şehit 5 yaralı

    Döviz tırmanışını sürdürüyor

    Rusya'dan Astana açıklaması

    HDP'li vekiller serbest bırakıldı

    Erdoğan'dan flaş referandum açıklaması

    Bir tepki de AB'den geldi!

    Bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı: Yurt yangınında sorumlular belirlendi!

    Tarihi türbe 2 kilometre taşınacak

    Terör örgütünün hücresinden çıktı

    Referandum tarihi bu hafta açıklanacak

    Türkiye yolsuzlukta Brunei'nin altına düştü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “KHK komisyonu”
    M. Latif SALİHOĞLU

    K. Karabekir ile M. Kemal mahkemesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya hakkın yanında, haksızlığın karşısındadır
    Ahmet BATTAL

    Allah’ım, neydi günahım?
    Faruk ÇAKIR

    Bu tabloyu haketmiyoruz
    Genel

    Gazetecileri serbest bırakın
    H. Muharrem OKUR

    Hayırlısı olsun
    Risale-i Nur'dan

    İslamiyet istibdadı reddeder
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.