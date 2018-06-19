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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Yeni Asya mücadele etmeseydi...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Haziran 2018, Salı

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar” mesajını bayram öncesi manşetimizde duyurmuştuk.

O Akgündüz ki, Risale-i Nur basım ve neşrine getirilen bandrol engeli ile devleti tekelinin en sıkı savunucularından biriydi.

Başlangıçtaki hesaplarına göre, “sadeleştirmeyi önleme” gerekçesiyle getirilen bandrol engeli, risale basım yetkisinin buna hazırladıkları bir vakfa verilmesiyle kalkacaktı.

Ama plan öyle işlemedi, yetki Diyanet’e verildi. Bozulduysalar da renk vermediler.

Bu arada Diyanet’in İşaratü’l-İ’caz’ı basması ve dönemin Başbakanının bu eseri seçim mitinglerinde eline alıp meydandakilere göstererek “Bundan böyle risaleleri devlet basacak” demesiyle yürüyen bir süreç devreye girdi.

Diyanet büyük eserlerden İşaratü’l-İ’caz, Mesnevî-i Nuriye, Sözler ve Mektubat ile küçük risalelerden Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan İktisad Şükür Risalelerini bastı.

Prof. Dr. Mehmet Görmez’in başkanlığı döneminde yapılan bu basımların, ondan sonra devam etmediği ve basılıp mevcudu tükenenlerin de yeniden basılmadığı anlaşılıyor.

Demek ki yetki Diyanet’te kalsaydı, risale basımı hepten akamete uğratılabilecekti.

Bu durum, Yeni Asya’nın o süreçte tek başına verdiği mücadelenin ne kadar haklı olduğunu açık şekilde gözler önüne seriyor.

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Hamzaçebi: Başörtüsü için ilk adımı biz attık

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’den, partisinin başörtüsü konusundaki yaklaşımını özetleyen bir DM notu aldık. Aktarıyoruz:

Sn. Kılıçdaroğlu 31.5.2010’da genel başkan olduktan sonra 12 Eylül 2010’da yapılacak referandum için mitingler yapmaya başladı. O mitinglerin birinde “Başörtüsünü Türkiye’de bir sorun kaynağı olmaktan çıkaracağım” dedi. O zamana kadar bunun için yasa, hatta anayasa değişikliği gerekir deniliyordu. O tarihten sonra bu tartışma sona erdi ve başörtülü öğrenciler bir YÖK genelgesi sonrasında üniversiteye girmeye başladılar. Sorunun çözümü için ilk adımı Sn. Kılıçdaroğlu atmıştır. Başörtülü kızlarımızın/kadınlarımızın milletvekili olarak TBMM’ye, devlet memuriyetine girmelerinde de CHP hep özgürlükçü bir tutum takınmış ve bunu desteklemiştir.

***

- Diyanet’in Risale-i Nur basımını durdurması https://youtu.be/boYJgZkXXOM

Risale basımının bandrol engeli sebebiyle yapılamadığı 666 günlük süreç bu kitapta... - http://www.yeniasya.com.tr/gundem/666-gunluk-surec-bu-kitapta_382762

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    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
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