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27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Yeni Asya’nın AB’ye bakışı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Ocak 2017, Cuma
2008’de Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan’ın sorularına cevaplarımız

Dünden devam:

Yeni Asya Türkiye’nin AB ile ilişkilerini nasıl görüyor? AB yayın politikası nedir?

Yeni Asya, Avrupa ülkelerinin geçen yüzyılda kendilerini büyük yıkımlara uğratıp derin acılar yaşatan iki dünya savaşından çıkardıkları dersle hukuk, demokrasi, barış, temel hak ve özgürlükler gibi değerler üzerine bina ettikleri AB projesini, dünyanın ihtiyaç duyduğu bir yapılanma olarak görüyor ve Asya ile Avrupa arasında kilit konumda bulunan Türkiye’nin de bu birlik içinde yer alması gerektiğini düşünüyor. 

Türkiye’yi dışlayan bir AB’nin eksik kalacağına, AB dışında kalan bir Türkiye’nin de hem kendi iç sorunlarını aşmakta ciddî zorluklar çekmeye devam edeceğine, hem de bölgesinde üstlenebileceği olumlu rollerin gereğini yerine getiremeyeceğine inanıyor.

Yeni Asya gazetesine göre Avrupa nedir? AB Projesini nasıl algılamak gerekir?

Bediüzzaman Said Nursî’nin Lem’alar isimli eserinde yaptığı 

“Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden (gerçek Hıristiyanlıktan) aldığı feyiz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye (insanlığın sosyal hayatına) nâfi (faydalı) sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları (fenleri) takip eden birinci Avrupa ve ”felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle (materyalist tabiatçı felsefenin karanlığıyla), medeniyetin seyyiatını (kötülüklerini) mehasin (iyilik) zannederek beşeri (insanlığı) sefahete ve dalâlete (ahlâksızlık ve sapıklığa) sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa” (s. 119) şeklindeki ayrım ve değerlendirme, Yeni Asya’nın Avrupa’ya bakışında temel aldığı ölçüyü belirliyor. 

Ve buna göre, AB’yi insanlığa faydalı bilim ve sanatlarla, adalet ve hakkaniyeti sağlayacak değerler üzerinde şekillenen birinci Avrupa’nın öne çıktığı bir proje olarak gören Yeni Asya, ikinci Avrupa kaynaklı olumsuzlukların bu proje için de bir handikap oluşturduğunu düşünüyor.

Yarın: Yeni Asya AB sürecini niye destekliyor?

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