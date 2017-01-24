Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dilidir

9 yıl önce sorulan suallere cevaplarımız.

Şu anda İstanbul’daki Medeniyet Üniversitesinde görevli olan Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan’ın 2008’de yönelttiği sorulara verdiğimiz, 2013’te Almanya’da Almanca olarak yayınlanan kitapta yer alan ve önceki yıl Yeni Asya International’ın sayılarında seri halde hem Almancasını, hem Türkçesini neşrettiğimiz cevaplarımızı bugünden itibaren okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Hem Yeni Asya’nın kimliği, yayın çizgisi ve prensipleri, hem de AB sürecine bakış açısıyla ilgili cevapların, verildikleri tarihten dokuz yıl sonraki değerlendirmesini de okurlarımızın takdirine sunuyoruz.

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Yeni Asya gazetesi Türkiye’de kimleri, hangi sosyal kesimleri temsil etmektedir? Künyesini verir misiniz?

Yeni Asya, 1878-1960 yılları arasında yaşamış İslam âlimi ve Kur’an yorumcusu Bediüzzaman Said Nursî’yi ve Risale-i Nur adını verdiği eserlerini tanıtma; bu zat, eserleri ve Nurcular olarak anılan talebeleri hakkındaki asılsız iddia ve suçlamaları cevaplayıp kamuoyunu doğru bilgilendirme fikir ve idealiyle yola çıkmış bir gazetedir. 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılmıştır.

Yayın prensipleri şöyle sıralanabilir:

1. Yeni Asya, Kur’an’ın bu çağa mesajı olduğuna inandığı Risale-i Nur Külliyatını “matbuat lisanıyla konuşturma” misyonuyla çıkan bir gazetedir.

2. Yeni Asya’nın yayın esasları, Risale-i Nur’daki temel ölçü ve hizmet prensipleri çerçevesinde şekillenmiştir.

3. Yeni Asya, Kur’an’ı da, kâinatı da aynı Yaratıcının imzasını taşıyan ve birbirini açıklayıp tamamlayan kitaplar olarak görür.

4. Akıl, din ve bilimin ayrılmazlığına inanan Yeni Asya, eğitimde ideal modelin bu bütünlüğe dayanan, aklın fen, vicdanın din bilimleriyle aydınlanacağı bir eğitim modeli olduğu düşüncesindedir.

5. Yeni Asya, İslamî prensiplerin Risale-i Nur’daki yorumundan hareketle, hukuka dayanan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan bir demokrasiyi savunur.

6. Yeni Asya, tek görüş ve ideolojiyi hakim kılmayı amaçlayan dayatmacı anlayışlara karşıdır.

Yarın: Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı