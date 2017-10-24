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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Yeni Asya ve İttihad

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Ekim 2017, Salı
Mustafa Polat’ın 17.2.1970 tarihli İttihad’daki yazısından

Uzun bir zamandan beri üzerinde çalışmakta olduğumuz günlük gazete meselesi nihayet tahakkuk etmiş; sizlerin yardımlarıyla, fiilî ve kavlî dualarıyla YENİ ASYA vücut bulmuştur. Bayramın hemen ertesi günü 21 Şubat 1970 Cumartesi tarihiyle günlük sabah gazetesi olarak neşir hayatına atılacak olan YENİ ASYA sağ cephede bir boşluğu daha doldurmuş olacak ve İslam matbuatının gelişip kuvvetlenmesine kendi şart ve imkânları içerisinde hizmet edecektir. 

YENİ ASYA, muhakkak ki sizin gazetenizdir. Zira onu sizlerin daimî arzu ve istekleriyle neşretme kararını verdiğimiz gibi, sizlerin maddî yardım ve alâkalarıyla da kuvveden fiile çıkardık.

Esasen bizler İttihad’ı neşrederken sadece bir haftalık gazete olarak kalmayı düşünmüş ve şartlarımızı da ona göre ayarlamıştık. Ancak aradan zaman geçince ve İttihad gerek muhtevasıyla, gerek münderecatıyla kendisini beğendirmiş ve sevdirmiş, böyle bir gazetenin en kısa bir zaman içerisinde günlük olarak neşir hayatına atılması yine sizlerin ısrarlı taleplerinizle düşünülmüştür.

Bizler, İttihad’ı neşredenler olarak siz değerli okuyucularımızın bu arzu ve isteklerini bir emir telâkki ettik. Bunun için de, en güç şartlar altında da olsak günlük bir gazetenin neşrine çalışmayı, bu yolla İslama hizmet etmeyi gaye edindik ve nihayet YENİ ASYA‘yı bu düşüncenin mahsulü olarak çıkarmaya karar verdik.  (...)

Bizler İttihad’ı çıkarırken de belirttiğimiz ve zaman zaman da tekrarladığımız gibi, herhangi bir İslamî gazete ile rekabet etmek için bu yola başvurmuş değiliz. Hiçbir İslamî gazetenin yerini almak yahut darbelemek için de çalışmıyoruz. Böyle bir niyet, bir maksat asla taşımadığımız gibi, esasen Müslüman olmamız hasebiyle taşımamıza da imkân ve ihtimal yoktur. 

YENİ ASYA’nın intişarına bu noktadan bakmak mecburiyeti vardır. Bizden evvel çıkan İslamî gazetelerin yaşamasını ve gelişmesini, hem de en mükemmel bir şekilde çıkmalarını samimi olarak ister ve temennî ederken, bizden sonra çıkacak olan, davası İslâm olan bütün neşir organlarının da gelişip kuvvetlenmesi ve matbuat içerisinde yerlerini ve mevkilerini doldurması temennîsindeyiz. Rekabet hissinden son derece uzağız. İslamî hareket ve faaliyetlerin desteklenmesinden başka bir maksat ve gayemiz yoktur.

YENİ ASYA, size vaad ettiğimiz bir gazete olacaktır, sizlerin yardım ve alâkaları ile gelişip kuvvetlenecektir, sizlerin dikkat ve hassasiyeti nisbetinde İslama hizmeti esas gaye edecektir.

İslamî bir gazetenin neşir hayatına atılmasından ziyade, onun tutunması, gelişmesi, kuvvetlenmesi mühimdir. Bugünün şartları ise son derece ağırdır. Bunu da müdrikiz. Bu ağır şartlar içerisinde hizmet edebilirsek, şaşırmadan, tenakuza düşmeden yolumuza devam edebilirsek elbette ki vazifesini yapmış insanların huzuru içerisinde bulunur, bahsetmiş olduğu imkânlardan dolayı Allah’a hamd ederiz. Hizmetimizin istikametini şaşırması, inkıtaa uğramaması için de siz değerli okuyucularımızdan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de yakın alâka ve yardımlar beklediğimizi belirtiriz.

Gayret bizden, yardım ve alâka sizlerden, tevfik ve hidayet Allah’tandır.

***

MÜHİM NOT:

21 Şubat’da çıkacak olan YENİ ASYA gazetesi için afiş, el ilânı ve reklam bastırmış bulunuyoruz. Muhitlerinde dağıtmak ve böylece gazetemizi tanıttırmak isteyen ehl-i hamiyetin (Cağaloğlu, Şerefefendi Sokak No: 32 Kat 1’deki) Yeni Asya İdarehanesine gerek bizzat gelmeleri, gerekse mektupla müracaat etmeleri istirham olunur.

***

#İttihad 50. yıl özel programını izlemek için: https://www.pscp.tv/w/1MYGNjbjrBRGw

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Yorumlar

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  • Demokrat

    24.10.2017 18:19:43

    Ayrılanlar...ayrılma gerekçeleri...gittikleri yerler;ayrılma gerekçeleri...eyyy gidenler...eyyy bizi particilik yapmakla suçlayanlar...eyy ayrılmayı düşmanlık sayanlar...eyyy dinen kardeş,siyaseten kardeş olmadığımız pusulasızlar;dönün artık yahu...eyyy gidenler duyun beni...

  • Yılmaz KILIÇ

    24.10.2017 15:39:39

    Merhaba Kazım Bey, Her şeyden önce hakkaniyet doğrultusunda yayın yaptığınız için teşekkür ederim. Bu süreci doğru okuyanların başında Yeni Asya grubu gelmektedir. Mazlumların ve mağdurların yanında sizden başka hiçbir cemaati maalesef göremedik. Kazım Bey sizden bir ricam olacak; Bir yıldır KHK ile ihraç edilmiş durumdayım. Kendim akademisyenim bir yıldan fazla süredir işsizim hiç bir özel sektör bizi çalıştırmayı kabul etmiyor. Şu anda en çok ihtiyaç duyduğum Risale-i Nur Külliyatı ve Cevşen bunları alacak durumum yok. Bunları bana temin edebilirseniz beni çok memnun etmiş olursunuz.Resmen bunlara susamış durumdayım. Bir yıldır gıdalanamıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Adres: Yılmaz KILIÇ Yazır mahallesi, Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi. No: 33/14 Selçuklu / KONYA

  • Abdullah TUNÇ

    24.10.2017 12:45:30

    ''İslami bir gazetenin neşir hayatına atılmasından ziyade,tutunması,gelişmesi ve kuvvetlenmesi mühimdir.'' Elli yıl evvel hedeflenen bu maksatlara sayı olarak ulaşılamadı.Ama mana olarak ulaşıldı. Gazete tutundu,fikir ve düşünce olarak gelişti ve kuvvetlendi. O günler için güç şartlar dendi.Çok gariptir ki aynı güç şartlar yine ortada...Yine elli sene evvel,''şaşırmadan ve tenakuza düşmeden yola devam etmekten'' bahsediliyor. Cenab-ı Hakka hadsiz şükürler olsun,bir lütfü ilahi olarak Yeni Asya hem şaşırmadı,hem şaşırtmadı ve tenakuza de düşmedi.Haza min fadli Rabbi...

Risale-i Nur Külliyatı

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