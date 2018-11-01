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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Kasım 2018, Perşembe
Yeni Asya yarım asırdan bu yana Risale-i Nur cemaatinin sesi, şahs-ı manevînin sözcüsü, devirlere göre eğilip bükülmeden hakkı ve nuru müdafaadan hiçbir zaman vazgeçmemiş bir gazete.

İlk çıktığı dönemin isimsiz kahramanlarından Gazi Nur Dedenin dediği gibi “Yeni Asya, gören herkese Risale-i Nur’u, Bedüzzaman’ı ve Nurculuğu hatırlatıyor.”

Dost-düşman onu “Nur cemaatinin, Nurcuların yayın organı” olarak tanıyor ve anıyor.

Türkiye’de ve dünyada bu vasfa sahip, başyazarı Bediüzzaman Said Nursî olan ve onun imzasıyla her gün Risale-i Nur’dan güncel konularla ilgili ufuk açıcı pasajlar yayınlayan; diğer muhtevasını da, görselliğini de eserlerdeki Kur’anî prensiplere göre tanzim eden başka bir gazete yok.

“Risale-i Nur ve Bediüzzaman gerçeği”nin üzerine örtülmek istenen kalın perdeler onun en zor zamanlardaki kararlı, cesur ve müsbet neşriyatıyla yırtılmış. Onun çıkardığı gazete, kitap, dergi ve diğer yayınlar ile, nice imanlı ve şuurlu nesiller yetişmiş.

Laikliği “dinsizlik” olarak anlayıp öyle uygulayanların saldırıları onun “ilim ve hukuk zemini”ndeki yayınlarıyla püskürtülmüş.

Zaman zaman tek başına kalıp ağır bedeller ödemeyi göze alarak, Müslüman kimliğiyle “adalet, hukuk, hürriyet ve demokrasi” mücadelesinin bayraktarı olmuş; darbelere meydan okumuş, zalimlere hakkı haykırmış ve birilerinin hışmını çekmiş…

Samimî dostları onun bu vasıflarını takdirle karşılarken, düşmanlarının bir numaralı hedefi olmasının sebebi işte bunlar.

Sırf bundan dolayı hariçten-dâhilden amansız hücumlara uğramış. “Kapatma, toplatma, dâvâ ve cezalar”la, ekonomik tazyiklerle; bazan küçümseyip yok saymak, bazan bir yazı veya haber ya da başlığından dolayı saldırmak, bazan da inanılmaz iftira ve çarpıtmalarla kara propaganda taarruzlarına hedef yapmak gibi yöntemlerle çökertilmeye çalışılmış.

Zaman olmuş “binası, matbaası, müesseseleri... her şeyi” elinden alınmış, zaman olmuş bütün kadrosu boşaltılarak yolundan alıkonulmak istenmiş, zaman olmuş içeriden ele geçirilmek istenmiş... Ama hepsi akim kalmış ve kalacak; kervan da aynı kararlılıkla yola devam edecek inşaallah.

***

Yeni Asya dindar cumhuriyetçidir

http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-dindar-cumhuriyetcidir_476964

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