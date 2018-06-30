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30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yeni dönemde iktidar ve muhalefet

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Haziran 2018, Cumartesi
16 Nisan referandumuyla ilk adımı atılan projede 24 Haziran seçimiyle bir sonraki aşamaya geçildi.

Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, başbakanlığı ve bakanlar kurulunu kaldırıp yerine cumhurbaşkanını ve kabinesini getiren sistemin önü açıldı.

Artık icra organı, başkan ve adamları.

Kabinede yer alacak kişiler milletvekili olmayacak. Vekiller içinden kadroya dahil edilenler olursa milletvekilliğini bırakacak. Ama AKP’nin Meclis çoğunluğunu kaybettiği bir tabloda, sayıyı daha da azaltmamak adına, bu yol herhalde tercih edilmez.

Sonuç olarak yeni modelde kabine, kendileri her ne kadar aksini iddia etseler de, parlamento ile ilişkisi son derece zayıf ve gevşek bir “teknokratlar hükümeti” olacak. Meclisten güvenoyu almayacak, gensoru ve sözlü soru gibi denetim mekanizmaları olmayacak.

Bu modelin işleyişte ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını ise yaşayarak göreceğiz.

Seçim öncesinde AKP, cumhurbaşkanı ile uyumlu, ona sıkıntı çıkarmayacak, “parazit yapmayacak” bir Meclis çoğunluğu beklentisini çok net sözlerle dile getirmişti.

Ama sandıktan çıkan sonuç farklı oldu.

AKP, 7 Haziran 2015 seçiminde olduğu gibi Meclis çoğunluğunu kaybetti. Seçime Cumhur İttifakı adı altında birlikte girdiği MHP ile neyi ne kadar yapabileceği ise önemli bir soru işareti.

Yeni dönemde kendisini “kilit parti, denge ve denetleme unsuru” olarak niteleyen MHP, Saray kabinesinin oluşum ve işleyişinde ne ölçüde etkin ve belirleyici olacak?

Erdoğan farklı partnerlere yönelebilir mi?

Yeni dönemde, yeni katılımlarla çeşitlenen muhalefetin izleyeceği yol haritası da denklemin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Millet İttifakına dahil partiler, adalet, hukuk ve demokrasi eksenindeki beraberliklerini Mecliste de devam ettirebilmeliler.

Özellikle İyi Parti ve Meclise girmesine vesile olduğu DP, bu konuda ısrarlı olmalı.

Ve ambargo ve engelleri aşarak bir kez daha Meclise giren HDP, kendisine uygulanan tecrit ve dışlanmışlığın getirdiği blokajı kırarak en azından ortak konularda oluşacak beraberliklere dahil olabilmeli ve dahil edilebilmeli.

Cevapları zaman ve gelişmeler verecek.

***

- Mehmet Altan’ın 2015’te Nur’a verdiği mülâkat: “Bediüzzaman çareyi Münazarat’ta anlatmış” - YENİ ASYA  http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/bediuzzaman-careyi-munazarat-ta-anlatmis_353730 @yeniasya aracılığıyla

- Seçimler bitti, hizmetlerimize odaklanalım https://youtu.be/P18qtQEbqZg  @YouTube aracılığıyla

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