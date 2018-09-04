Yine mi cemaatlere devlet kontrolü?

Tarikat ve cemaatler hakkında son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da şu değerlendirmeleri yapmış:

* Tarikat ve cemaatler tarih boyunca ilim, irfan, bilgi ve hikmetin merkezi oldu.

* Tarikat ve cemaat olarak bilinen teşekküller herşeyden önce sosyolojik bir gerçekliktir. Görmezden gelinmeleri veya ötelenmeleri bunu değiştirmez, tersine perdeleyip görünür olmalarını engeller.

* Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan kanun nedeniyle tekke, zaviye ve benzeri yapılar kapatıldı, tarikat veya cemaatler hukuken yok hükmünde kabul edildi. Bu durum gerçekte “yok” olmak anlamına gelmediği için bu yapılar fiilen ve sosyal bir gerçeklik olarak Cumhuriyet dönemi boyunca varlıklarını devam ettirdiler.

* Bu alanda belki de ciddi hatalardan biri, sosyal bir gerçekliğin kanunla yok sayılıp görmezden gelinmesidir. Çünkü bu durum, tam tersi bir etkiyle zaman içinde söz konusu yapılar için deyim yerindeyse perdeleme vazifesi görmeye başladı.

* Son asır boyunca din-devlet ilişkilerinde yaşanan gerilim ve gelişigüzel mülahazalarla dinini ve inancını yaşamak isteyen insanların ötelenmesi, söz konusu alanı daha da karmaşık hale getirdi.

* Dinin ana kaynaklarına ve ilkelerine ters düşmediği, toplumun huzuruna ve kardeşliğine zarar vermediği sürece hiçbir kişi, grup ya da oluşum zararlı kabul edilemez ve sakıncalı bulunamaz.

* “Benim tarikatım, tasavvuf anlayışım, cemaatim dışındakiler İslam ve hakikat dışı” gibi bir anlayışa fırsat verilmemeli.

Buraya kadarki tesbitlerle mutabıkız.

Sonrası için ise mülâhazalarımız var.

Ali Erbaş Hoca “Devlet ve Diyanet İşleri Başkanlığının rehberlik edip uzmanlarla bir araya gelerek bir disiplin ve düzenin mutlaka kurulması lâzımdır” diyor. Nasıl?

Ve “Dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, doğru dinî bilgi ve samimî gayretle faydalı çalışmalar yapan oluşumları olumsuz etkilemeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır” diye devam ediyor.

Peki, devletin ve Diyanet’in mevcut yapısıyla bu mümkün mü? Maalesef hayır...

***

Cemaatler devletleştirilemez (İki yıl önce Yeni Asya Vakfında verdiğimiz seminer) - YENİ ASYA