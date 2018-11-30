"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Yine mi kutuplaştırma?!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Kasım 2018, Cuma 00:01
Bir ay önce “Yerel seçime ayrı gireceğiz” diyenlerin şimdi yeniden ittifaka sarılmaları, işin zora girdiğini görmelerinin getirdiği bir mecburiyet olarak yorumlanıyor.

Bunun anlaşılır bir mantığı var. Ayrı girseler kaybedecekler.

Ancak bu ittifaka biçtikleri misyonla bunu ifade ediş tarzlarının, bazı iktidar yorumcularını bile hayli rahatsız ve tedirgin ettiği görülüyor.

İki parti arasındaki konjonktürel bir ittifakı “millî bekanın ve geleceğin güvencesi” olarak niteleyen söylemler için “Siyaseti yok edecek veya sıkıştıracak bir töhmete dönüşmesin, siyasî rekabeti ortadan kaldırmasın, ötekileştirip toplumsal kopmalara yol açmasın” uyarıları yapıldı.

Ama görünen o ki, bunlara kulak verilmeyecek. Kendi ittifaklarını böyle “kutsayan”lar, yeni bir kutuplaştırma kampanyası açıp, karşılarında kurulması muhtemel muhalefet ittifakını ihanet ve terör destekçiliği ile suçlamaya başladılar bile.

Hattâ işi daha da ileri vardırıp “Cİ kaybeder, ötekiler başarılı olursa iç savaş çıkar” herzesini savuran bazı iktidar yorumcuları bile oldu.

Ne oluyoruz? Seçim mi yapıyoruz, savaş mı? Sandıkta neyi oylayacağız? Yeni dönemde yerel yöneticilerin kimler olacağını. Çok partili sisteme geçildikten bu yana defalarca yaptığımız gibi. Bunu bir savaşa çevirmenin mantığı ve izahı ne?

Ne demek “Onlar başarılı olursa iç savaş çıkarabilirler?” Bu ne biçim lâf? İktidarıyla muhalefetiyle seçime katılan partiler legal değil mi? İçlerinde legal olmayan ve “terör siyaseti ile iç savaş tahrikçiliği” yapan varsa, yolunu baştan kesin. Tüm muhalefeti şaibe altında bırakmanın âlemi var mı? 

Demokraside seçimi kazanmak da var, kaybetmek de. “Biz kazanırsak demokrasi! Onlar kazanırsa iç savaş!” Böyle birşey olabilir mi!

Umalım ki, bu söylem, iktidar fetişizmine kendisini iyice kaptırmanın fanatik meczubiyetiyle sınırlı münferit bir hezeyan olarak kalsın.

Ötesi, demokrasiyi de, birlik beraberliğimizi de, iç barışı da, millî beka ve geleceğimizi de tehdit eden çok büyük bir tehlikeye işaret eder: Millî iradeyi sadece kendisine verilecek oylarla tanımlayan anlayışın doğurduğu bir Frankeştayn canavarı. Siyaset hırsıyla “muhalefete muhalefet” üzerinden yapılan iç savaş tahrikçiliğine ve provokasyonlara asla müsamaha edilemez, edilmemeli.

***

Risale-i Nur ve medyadaki dili, cezaevleri dahil hiçbir yerde engellenemez

http://www.yeniasya.com.tr/video/risale-i-nur-ve-medyadaki-dili-cezaevleri-dahil-hicbir-yerde-engellenemez_479510

Okunma Sayısı: 471
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar göz teması kurmuyorsa!

    Müslümanlar herkesle aynı hak ve yetkilere sahip

    Senoz Vadisi’nin çektikleri...

    Hedef: Güven veren adalet

    Hukuk olursa yatırım gelir

    İnsanlar borç sarmalına sokuldu

    Taşeron mağduru işçilere ne olacak?

    Kağıt krizi acil çözüm bekliyor

    Fenerbahçe'ye Avrupa tesellisi

    Bodrum'da sel musibeti önüne geleni sürükledi

    'Petrol yerine artık bilgi satılacak'

    BM: Afrika'daki mülteci krizinde milyonlarca dolar boşa harcandı

    Yunanistan Göç Politikaları Bakanı: Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi başardık

    ABD'den İran'a: Karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğiz

    Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çalışma önerisi

    Reklâm ambargosu altındayız

    Bakanlıktan 'bekçilerin trafik cezası uyguladığı' iddiasına cevap geldi

    'ABD yaptırımlarının Rus ekonomisine etkisi nispeten küçük'

    TBMM Genel Kurulunda bu teklifler yasalaştı

    Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi kutuplaştırma?!
    Süleyman KÖSMENE

    Ağlamak rahmeti reddetmek midir?
    Genel

    Taşeron mağduru işçilere ne olacak?
    Fatih Yokuş

    Adalet ve Mahkeme-i Kübra
    Ali FERŞADOĞLU

    Şizofren, nevroz gibi hastalıklar ümitsizlik ve vesvesenin ilerlemiş halleridir
    Genel

    Hukuk olursa yatırım gelir
    Genel

    İnsanlar borç sarmalına sokuldu
    İbrahim ERSOYLU

    Devletin Kemalizm dayatması ve takiyye
    Genel

    Hedef: Güven veren adalet
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş “huzur” mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.