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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Yüreği yananlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Mayıs 2018, Pazar
Köşemizin müdavim takipçisi olan ve Gündüz Alp imzasıyla yorumlar yapan müdakkik ve velûd okurumuz, geçen Perşembe çıkan “Cebi yananlar” başlıklı yazımız üzerine de her zamanki gibi fevkalâde isabetli ve ufuk açıcı yorumlarda bulunmuş.

Bir kısmını paylaşalım:

“Demokratik hukuk devletinden sapma ve otoriterleşme yalnızca cepleri yakmadı. Bir de ‘yüreği yananlar’ var ki, bu, cebin yanmasından da beter. İki yıla yaklaşan OHAL rejimiyle hak, hukuk, hürriyet, adalet ve demokrasi keyfîliğe feda edildi. Ve cepler yanmadan önce yürekler yandı. Üzülerek ifade edeyim ki, toplumun bir kesimini hedef alan bu yürek yangınında, yangını söndürmeye koşması gerekenler—Yeni Asya  hariç—bekle-gör politikası takip ettiler. Bu da tekçi sistem sevdalılarını cesaretlendirdi ve yangın tüm ülkeyi sardı. Ekonomik hayat cepten ibaret değildir. Güven, istikrar, hürriyet, adalet, demokrasi olmazsa cepler de, yürekler de her zaman yanmaya hazırdır. Cep ve yürek yangını istemiyorsak, 24 Haziran’da tercihimiz hürriyetçi demokrasi olmalıdır.”

Gerçekten, ekonomideki endişe verici gidişattan ceplerinde giderek daha çok hissedilir hale gelen yanma ile etkilenenlerden çok daha evvel, öncesinde başlayıp OHAL’le iyice tırmanan hukuksuzlukların yol açtığı yürek yangınları nice masumun kalbini yakıp kavuruyor. Mübarek Ramazan’da bile yine hız kesmeden devam ettirilen haksız ve hukuksuz uygulamalar vicdanları kanatıyor. Haksız yere zindanlarda süründürülen masumların feryatları Arşa yükseliyor.

Yakınımızdaki son örnek, Nur’un “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıl hapse mahkûm edilmesi. 20 Şubat’ta verilen—ev hapsi şartıyla dahi olsa—tahliyenin doğurduğu umutların, son duruşmada beş-on dakikaya sıkıştırılıp alelacele açıklanan çok tartışmalı bir kararla gölgelenmesi. Benzer davalarda otomatiğe bağlanmışçasına alınan ve birbirine tıpa tıp uyan diğer “fiks” kararlar gibi.

Hukukta karşılığı olmayan, vicdanlarda da makes bulmayan bu talihsiz kararlar, alanların ve aldıranların, hesabını burada da, mahkeme-i kübrada da veremeyecekleri utanç örnekleri olarak tarihe geçiyor.

Bunca mazlumun âhını almak... Yazık!!!

***

- 21.3.17 tarihli scope yayınımız: Masum insanlara 'terörist' yaftası yapıştırmak bu kadar kolay mı? - http://http://www.yeniasya.com.tr/video/masum-insanlara-terorist-yaftasi-yapistirmak-bu-kadar-kolay-mi_426964

- 24.8.17 tarihli scope yayınımız: Sadece cemaat mensubiyeti, kişiyi terör örgütü üyeliğiyle suçlama gerekçesi olur mu? - http://www.yeniasya.com.tr/video/sadece-cemaat-mensubiyeti-kisiyi-teror-orgutu-uyeligiyle-suclama-gerekcesi-olur-mu_441091

 

 

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Yorumlar

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  • Ali Tam

    27.5.2018 01:09:26

    Müfritane bir muhabbetle bir sahsi Asrin Siyasal Müceddidi olarak adlandiran diger bir sahis bunu hangi kistaslara göre söylediginin altini doldurmalidir. Hele hele bunun yaninda digerlerini gafil, aymaz, basiretsiz görüyorsa makul izahatlardan kacinamaz. Yamali, ancak cöpe layik bir darbe anayasasini defalarca söz verip yenileyememis, dolayisiyla HUKUK'un temelini olusturan ADALETIN önünü acamamis. Süpheden zanli faydalanir ilkesini "KUVVETLE MUHTEMEL SÜPHE DAGININ" altina gömmüs, Komsularla SIFIR problemi SIFIR dostluga cevirmis buna mukabil ISLAMIN AZILI VE KATMERLI düsmaniyla saman altindan su yürütür gibi ticaret hacmini katlayarak irtibatlarda bulunmus sahis neleriyle siyasal müceddidmis te Yeni Asyacilarin basireti baglanmis?

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