Cennet yaşı 33

Cennette her şey en güzel şekilde olacağı gibi, Cennetlikler de en güzel ve en mükemmel bir surette olacaklardır.

Hadislerde ifade edilen yaşlar, insanın ruh ve beden bakımından en güzel dönemini gösterir. Çünkü Cennet hayatı ebedî olup ihtiyarlama da yoktur.

Hz. Enes’ten yapılan rivayete göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: “Cennet halkı kıyamet günü Âdem’in suretinde, otuz üç yaşında, bıyıklı, bedenleri kılsız ve karagözlü bir sima hâlinde haşr edilirler. Sonra Cennette bulunan bir ağacın yanına götürülürler ve ondan elbise giyinirler, artık ne elbiseleri eskir ve ne de gençlikleri kaybolur.”1

Nitekim, Nebe Sûresi’ndeki âyette, bir kızın en güzel çağı tasvir edilmiştir. Çünkü insanın en güzel ve bedence en sağlam dönemi gençlik yıllarıdır. Bu sebeple Cennette de genç olacaktır. 33 yaşında olmasındaki hikmet ise, insanların olgunlaşmış, gücüne kavuşmuş, maddî-manevî donanımları mükemmelleşmiş bir yaş olmasıdır. Allah’ın, 99 isminin 33’ün katı olması, tesbihlerin adedinin 33’er olması, 33 sayısına ayrı bir değer katmıştır. Amme Sûresi’nde Cennetteki kadınların “yaşıt” olduklarını ifade eden “Etraba” kelimesinin 33 numaralı âyette zikredilmesi de konuyla ilgili lâtif bir tevafuk olmuştur.

Dipnot: 1- Kenzu’l-Ummal, H. No: 39383.