Cennette dostluk

“Dost dostuyla beraber Cennette bulunacaktır.”1 hadis-i şerifinin ışığında, inşaallah her ehl-i Cennetin başta Peygamberimiz(asm) olmak üzere tüm sevdikleriyle beraber bulunacağını, derecesine göre manevî ziyafetten hissedar olacağı bizlere bildiriliyor.

Cennetin sekiz tabakası var, dostlar farklı tabakalarda olsa da, beraber bulunmalarına mani olmaz. Bulundukları cennetler farklı da olsa herkes istidatına göre hissesini alacaktır. Risale-i Nur izah ediyor.

Cennetin “güzel, hayattar, revnektar, bütün kışırsız lüb ve kabuksuz iç”2 olduğunu; Cennetin büyük nimetlerinden olan hurilerin de, insanın cemale müştak duyguları ve hasseleri ve kuvaları ve lâtifelerinin umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mes’ut edecek maddî manevî her nevi ziynet ve hüsn-ü cemale cami olduklarını ve ayrı ayrı hüsün ve cemalin aksamını gösterdiklerini”3 adeta küçük bir cennet olduklarını beyan etmektedir. Evet birbirini Allah için seven ve hukukunu gözeten hakiki dostlar, cennette ayrı kalmayacaktır. Dünyada gösterdiği muhabbetin neticesi olarak, “Karşılıklı kurulmuş koltuklarda..”4 tabir edilen, karşı karşıya kurulmuş Cennet iskemlelerinde oturup, hoş, şirin, tatlı bir surette, dünya maceralarını ve hatıralarını birbirine nakledip eğlendirmeleri ve sâfi bir muhabbet olarak görüşüleceği Kur’ân’ın nassıyla sabittir. Allah için sevenlerde firak yok. Fani dünyevi dostlar ayrılığı düşünsün.

Dipnotlar:

1- Buhari, Edeb: 96

2- Sözler 813.

3- age, s. 814

4- Hicr Sûresi, 15:47; Sâffât Sûresi, 37:44.