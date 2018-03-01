Cennette Kemal

Dünyadaki güzellikler, cennetin güzelliğinin yanında gölge gibidir.

Gölge nasıl aslın yerini tutamaz ise, gölge hükmünde olan dünya lezzetleri cennet lezzetine yetişemez. Ve en nihayette rüyetullah (Allah’ı görme) lezzeti hiç bir lezzete değişilmez. Evet dünyanın bin sene mes’udâne hayatı, bir saat Cennet hayatına mukabil gelmiyor. Çünkü cennette isimler perdesiz tecelli edecek. Bu yüzden güzellikler, dünyadakinden daha parlak daha haşmetli olacak ve kemale ulaşacak.

Çağımızın manevî tefsiri olan Risale-i Nur, cennete dair akla gelebilecek bütün sual ve şüpheleri en güzel bir şekilde beyan etmiş. Cennetin sonsuz güzellikleri, ahvali ve letaifi anlaşılacak tarzda yazılmıştır. İnsanın asıl vatanı olan cennet, tüm lezzetlerin tam manasıyla karşılık bulacağı bir menzildir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Cennet, bütün lezaiz-i mâneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezaiz-i cismaniyeye de medardır.”1 Bu sebeple, “Beşerin her bir ferdi aynıyla, cismiyle, ismiyle, resmiyle haşirde iade edilecek.”2 Evet her şey cennette en güzel bir suret alacaktır. Mükafat olarak layık lezzetler cennette verilecek. Bu lezzetler de dünyada kazanılıyor. Dünyada nimetlere şükür edildiğinde ahirette beka bulacak, kemale erecek inşaallah..



Dipnotlar:

1.Sözler, 808.

2.Lem’alar, 290