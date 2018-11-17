Fuar izlenimleri

“Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla, kitapseverleri buluşturan 37. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı yarın sona eriyor. 9 günlük fuar, yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamış.

Az değil, kitaba değer veren bir kitle var. Özellikle gençler, valiz dolusu kitaplar alarak okumanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyorlar. Tabi bu noktada neyi okudukları da önemli. Ama hakikat arayışında olan aklı başında gençler, aklı tatmin edecek, ruhu doyuracak, kalbe dokunacak eserleri arıyor, buluyor. Bir asra yakın zamanda İman ve Kur’ân dâvâsını Dünyaya ulaştırarak, çağın sorunlarına ikna edici çözümler sunan Risale-i Nur eserleri, gençlerin imdadına yetişiyor. Ve “Nur şakirtleri neşriyat-ı diniyelerinde Kur’ân hesabına vazifedar sayılırlar”1 hakikatini bihakkın yerine getirmeye çalışan Yeni Asya Neşriyat, Nurlar’ın ilânatını yapmak için TÜYAP’ta bir kez daha yerini aldı.

Bediüzzaman’ın dediği gibi, “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur”2 vazifesini icra etmeye çalışıyorlar.

Herkes kendi dairesinden başlayarak, hakikatleri en uzak mecralara ulaştırmaya gayret göstermeli. Fuarlar, bu ilânatın yapılması için etkili zemin olarak, vatan sathını mektep yapma idealine katkı sağlıyor. Bunun farkında olan gençlerimiz Neşriyatımızı yalnız bırakmıyorlar. Tüyap’ta “Dünya bu eserleri okuyor. Ya siz?” diyerek Risale-i Nurlar’ın ilânatını yaptılar. Bu hususta helâl harama dikkat etmenin, dâvâmızın kudsiyetinin icabı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü dâvâmız hak ise, vesileler de hak olmalı.

Evet Nurun rüzgârı esmeye devam ediyor. Bu rüzgâra yelken olarak kuvvet verecek gençlere ihtiyaç var. Yağmura, çamura aldırmadan istikametten şaşmayan gençlere. Şükür ki, istikbal parlak, okuyan okutan gençlik geliyor. Kur’ân yolunda, Risale-i Nur’un ışığına sarılmak lâzım. İnsanı ve kâinatı “doğru” okumak için..

Dipnotlar:

1) Kastamonu Lâhikası, s. 262.

2) Lem’alar, s. 581.