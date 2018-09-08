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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gazetecilik Semineri’nin ardından

Kübra ÖRNEK
08 Eylül 2018, Cumartesi
Kısa zamanda baki hakikatlerin işlendiği verimli bir seminerin daha sonuna geldik.

Yarım asırdır yayın hayatına devam eden Gazetemiz, yılların getirdiği tecrübeyle, yayın esaslarını ve ahlâkî değerleri gençlerle paylaştı. 4 gün dolu dolu geçen eğitim, gençlerin ufuklarını açarak gayrete getirdi. Neşir hizmetini yakından görerek, ne kadar önemli olduğunu müşahede eden gençler, istifadeli ve faydalı bir program geçirdi. Her biri fahri memurlar olarak uzaktan katkı sunacaklarını belirttiler.

Farklı şehirlerden gelen kardeşleri Şirinevler Dershanesi’nde ağırladık. Sabah eğitimle geçen programı, akşam Risale-i Nur dersleri takip etti. Manevî bataryalara takviyeler yapıldı. Çay muhabbetleriyle birlikte uhuvvete sebep olan faaliyetler de unutulmadı. Kardeşlerimizin hepsi, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde programın akışına uyum sağlayarak, hakikat gemisinde yerlerini aldılar. Hakkın, hukukun, doğrunun mücadelesini veren Gazetemize desteklerini okuyarak, yazarak, çizerek vereceklerini söylediler. Öğrendikleri fennî ilimleri, dinî ilimlerle imtizac ederek Risale-i Nur’un medyadaki diline katkı sağlayacaklar. Yeni Asya’nın yayın sürecini yakından gören gençler, yazılı ve sözlü değerlendirmeleriyle, hazırlanış safhasına katkıda bulunmanın ne kadar şevk ve gayret verdiğini, devamını beklediklerini söylediler. Kur’ân’dan süzülen Risale-i Nur hakikatleri nasıl bir ummansa, iman hakikatlerini esas alan Yeni Asya da aynı şekilde misyonuyla denizleri aştığını gösteriyor. Toplumun zaafa uğrayan bütün sorunlarını çözecek muhtevayı vererek, yaralara merhem oluyor. Bilhassa gençliğin içinden çıkamadığı sorunlara Gençlik sayfasıyla çözüm arıyor. Gençlere fikirlerini paylaşacak hür zeminler sunuyor. Gerek yazılarıyla, gerek haberleriyle asıl hayat olan ahiret âlemine bakıyor. Gençler, değişmeyen değerlere sahip çıkan ve olumlu değişime destek veren Gazetemizi seçerek yola çıktılar. Haklı olan dâvâlarında sebat ederek, bir adım attılar. Bundan sonra gayretlerini daim tutarak çalışmak zamanı.

Velhasıl, hakikat gemisinde, ahirete doğru giderken vazifemiz dümeni sıkıca tutmaktır. Zorluklar ne olursa olsun “Kuvvet haktadır” ifadesini unutmamak gerekir. Meselemiz doğruya ulaşmaksa, Hakk’ın hatırını her durumda âli tutmalıyız. Şimdi faaliyet zamanı, hareket zamanı. İnandığımız değerlere sahip çıkmalıyız. Yaşayarak, konuşarak, yazarak. Haydi Bismillah…

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