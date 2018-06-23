"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gençlerde sınav stresi

Kübra ÖRNEK
23 Haziran 2018, Cumartesi 01:02
Stres, öğrencilerin üstünde büyük bir güç oluşturmaya devam ediyor.

Eğer öğrenci, yemek yiyemiyor ve uykuları kaçıyorsa sınav gerilimi başlamış demektir. Maalesef gençler, en güzel zamanlarında bu kaygıyı yaşıyorlar. Eğitim hayatlarındaki yetersizlikler, sınav sistemindeki düzensizlikler stres ortamına sürüklüyor. Sınav tarihlerinin keyfi değiştirilmesi ve her şeyi bir sınava bağlamak öğrencilerde ister istemez sıkıntı oluşturuyor. Yapılan kıyaslamalarla kendilerini büyük beklenti içinde hissediyorlar. Haliyle sınava doğru düzgün odaklanamadan hazırlanıyorlar. Daha hayata atılmadan  bezdirilen gençleri, bu stres ortamından uzaklaştırarak, motive etmek gerek. 

Her an olumlu düşünerek pozitif olan bir genç, bu dönemi rahatlıkla atlatabilir. Bediüzzaman Said Nursî’nin, “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır”1 felsefesiyle huzura kavuşabilir. Elinden geleni yaptıysa, takdir Allah’tan. Bu düşünceyle iç âlemini rahatlatarak, gerginliği azaltabilir. Olumsuzlukları dilinden düşürmeyenler, ne yazık ki daha sınava girmeden kaybederler. Araştırmalarda da görüldüğü üzere, sınavda başarısız olanların çoğu sınav öncesi mücadeleyi bırakıp yenilgiyi kabul edenlerdir. O yüzden gençlere  dirayetli olmaları tavsiye ediliyor. Evet önünüzde hayatınızı etkileyen bir sınav var. Ama her şey ondan ibaret değil. Bir kere de olmaz ise, bir daha denersiniz. Nihayetinde hayırlı olan olsun dersiniz, tevekkül edersiniz. Bu şekilde herkes huzurla razı olacaktır. Dini bağlılıkların zayıf olması da strese götürebilir. İman ve sabır kuvvetine sarılmak, bu noktada insana güç veriyor. Dünya sıkıntılarından kurtulmak için, Kur’ân’da çok yerde sabır tavsiye edilir. “Ey iman edenler sabır ve namazla Allahtan yardım isteyin! Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.”2 

Yaşadığımız asrın en önemli sorunu olan strese ilâç olacak, insanı ondan koruyacak sabırdır. Ancak imandan gelen sabırla sıkıntılara bir ilâç, bir merhem bulabiliyoruz. Şüphesiz dert varsa, derman da vardır. Yeter ki onu doğru yerde arayalım. Tembellik etmeden, tevekkül edebiliyorsanız, elbette hak ettiklerinize hayırlısıyla ulaşacaksınız. Nitekim âyet-i kerime de diyor, “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır”3 Elinizden geleni yaptıysanız yükü sahibine bırakın. O, hakkınızda en güzel olanı verecektir. Herşeyin sahibi gönlünüzdekini hakkınızda hayırlı eylesin..    Sınava girecek genç kardeşlerimize başarılar..

Dipnotlar:

1) Mektûbât, s. 367.

2) Bakara, 153.

3) Necm, 53/39.

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    'Olası gök taşı tehlikesi' planı yayınladı

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?

    İYİ Parti Bingöl Milletvekili Adayı Kazım Ataoğlu: Türkiye yenilik istiyor
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    "Türkiye'yi barıştırabiliriz''

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!

    DP misyonu bitmemiştir

    Kaynaklar israf edildi

    İstatistik rakamlarına göre Türkiye - 2

    Dikkat: Oyun bağımlılığı ''ruhi problem''

    BM'den ABD'ye çağrı: Göçmen çocukları serbest bırak

    İngiliz Parlamentosunda Kur’an okundu

    8'inci günde de bulunamadı: Dualar 4 yaşındaki Leyla için...

    44'ü gerçek mermiyle vuruldu; 206 Filistinli daha yaralandı!

    Patates ve soğan da suçlu bulundu

    86 sanıklı davada ara karar: 10 sanığın mal varlığına konulan tedbir kaldırıldı...

    Panik içindeler

    ''Sıradan vatandaş, berber, boyacı, memur telefonla rahat konuşamıyor''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Faruk ÇAKIR

    OHAL itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime bir gün kala
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Sâdık ahmak’ siyasiler
    Ahmet BATTAL

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan aklının çözemediği hikmetler
    Genel

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?
    Genel

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var
    Cevher İLHAN

    “Felâket şey” kimin eseri?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müceddidi dinlemek şart mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.