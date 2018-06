Gençlerde sınav stresi

Stres, öğrencilerin üstünde büyük bir güç oluşturmaya devam ediyor.

Eğer öğrenci, yemek yiyemiyor ve uykuları kaçıyorsa sınav gerilimi başlamış demektir. Maalesef gençler, en güzel zamanlarında bu kaygıyı yaşıyorlar. Eğitim hayatlarındaki yetersizlikler, sınav sistemindeki düzensizlikler stres ortamına sürüklüyor. Sınav tarihlerinin keyfi değiştirilmesi ve her şeyi bir sınava bağlamak öğrencilerde ister istemez sıkıntı oluşturuyor. Yapılan kıyaslamalarla kendilerini büyük beklenti içinde hissediyorlar. Haliyle sınava doğru düzgün odaklanamadan hazırlanıyorlar. Daha hayata atılmadan bezdirilen gençleri, bu stres ortamından uzaklaştırarak, motive etmek gerek.

Her an olumlu düşünerek pozitif olan bir genç, bu dönemi rahatlıkla atlatabilir. Bediüzzaman Said Nursî’nin, “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır”1 felsefesiyle huzura kavuşabilir. Elinden geleni yaptıysa, takdir Allah’tan. Bu düşünceyle iç âlemini rahatlatarak, gerginliği azaltabilir. Olumsuzlukları dilinden düşürmeyenler, ne yazık ki daha sınava girmeden kaybederler. Araştırmalarda da görüldüğü üzere, sınavda başarısız olanların çoğu sınav öncesi mücadeleyi bırakıp yenilgiyi kabul edenlerdir. O yüzden gençlere dirayetli olmaları tavsiye ediliyor. Evet önünüzde hayatınızı etkileyen bir sınav var. Ama her şey ondan ibaret değil. Bir kere de olmaz ise, bir daha denersiniz. Nihayetinde hayırlı olan olsun dersiniz, tevekkül edersiniz. Bu şekilde herkes huzurla razı olacaktır. Dini bağlılıkların zayıf olması da strese götürebilir. İman ve sabır kuvvetine sarılmak, bu noktada insana güç veriyor. Dünya sıkıntılarından kurtulmak için, Kur’ân’da çok yerde sabır tavsiye edilir. “Ey iman edenler sabır ve namazla Allahtan yardım isteyin! Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.”2

Yaşadığımız asrın en önemli sorunu olan strese ilâç olacak, insanı ondan koruyacak sabırdır. Ancak imandan gelen sabırla sıkıntılara bir ilâç, bir merhem bulabiliyoruz. Şüphesiz dert varsa, derman da vardır. Yeter ki onu doğru yerde arayalım. Tembellik etmeden, tevekkül edebiliyorsanız, elbette hak ettiklerinize hayırlısıyla ulaşacaksınız. Nitekim âyet-i kerime de diyor, “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır”3 Elinizden geleni yaptıysanız yükü sahibine bırakın. O, hakkınızda en güzel olanı verecektir. Herşeyin sahibi gönlünüzdekini hakkınızda hayırlı eylesin.. Sınava girecek genç kardeşlerimize başarılar..

