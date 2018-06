Gençlerle gazetecilik

Gazetecilik, hak ve hakikati doğruca neşredebilmektir.

Tarafsız, ilkeli ve temiz haber yapabilme gayesinde olabilmektir. Daima haklı şûrâyı savunmaktır. ‘Öyle bir zemin olsun ki, efkârımı beyan edeyim’ diyenlere sunulan hür ve demokrat bir zemindir. Kolay değil elbette her şartta doğru olmak. Ancak insanî esaslara önem veren her gazete, bu gayeyi gözetir.

“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyerek, 1970’den bu yana bu ideali sürdüren Yeni Asya Gazetesi, imanî esaslara da önem vererek ince bir yayın çizgisi takip etmiştir. Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla bütün dünyaya yaymak düşüncesiyle yola çıkarak, büyük bir vazifeyi üstlenmiştir. “Bir lahana yaprağı kadar da olsa” idealiyle başlayıp, şimdi doğru ve yerinde tesbitleriyle her kesimden insanın dikkatini çekmiştir. Bu noktada gazetecilere de büyük iş düşüyor. Bediüzzaman gazetecileri huteba-i umumî (umuma hitap eden hatipler, vaizler) olarak tavsif eder. O kadar soru soran, fotoğrafını çekmek için karışıklık çıkaran ve hakkında çeşitli ifade yazan gazetecilere, ‘ben sizler için duâ ediyorum, siz de benim için duâ ediniz’ diyerek onlara verdiği önemi gösterir. Osmanlının son döneminde, İslâm ahlâkını sarsan, efkâr-ı ammeyi perişan eden ve sosyal ve siyasî hayatı saptıranlara karşı, “Ben de gazetelerde onları reddeden makaleler neşrettim” diyen Bediüzzaman, matbuat lisânıyla konuşmanın önemini bildirir.

Zübeyir Gündüzalp’in desteğiyle genç bir kadroyla yayın hayatına başlayan gazete, şimdi de aklı selim her gencin takip ettiği en önemli kaynaklardan biri. Gençler, doğru kaynaktan beslenmek ve gerçeği korkusuzca neşredenlerin yanında olmak istiyor. Bunun bilincinde olan Yeni Asya, gençlere kapılarını her an açık tutuyor. Sene içinde gelenler, gazetenin hazırlanış safahatına kadar her şeyi görerek katkı sağlayabiliyor. Manşet toplantılarına katılarak fikirlerini sunuyorlar. Haksızlıkların yaşandığı bir zamanda, “Hakkı söylemekten sakınan dilsiz şeytandır”1 ifadesine kulak vererek, bu vazifeye destek oluyorlar. Gazetecilik eğitimlerini alarak, hizmeti yerinde öğreniyorlar.

Velhasıl, doğruyu neşredecek gazetelere ve haktan taraf gazetecilere ihtiyaç var. Yeni Asya, yaz tatilinde gençleri gazeteye davet ederek bu fırsatı sunuyor. Genç, aktif ve dinamik kadrolara ihtiyacını duyurarak, hizmete talip gençleri davet ediyor. Adres belli gönüllü gençleri bekliyoruz.

Dipnot:

1) İbn Kayyim de el-Cevabu’l-vafî, s. 136.