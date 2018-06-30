"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gençlerle gazetecilik

Kübra ÖRNEK
30 Haziran 2018, Cumartesi
Gazetecilik, hak ve hakikati doğruca neşredebilmektir.

Tarafsız, ilkeli ve temiz haber yapabilme gayesinde olabilmektir. Daima haklı şûrâyı savunmaktır. ‘Öyle bir zemin olsun ki, efkârımı beyan edeyim’ diyenlere sunulan hür ve demokrat bir zemindir. Kolay değil elbette her şartta doğru olmak. Ancak insanî esaslara önem veren her gazete, bu gayeyi gözetir. 

“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyerek, 1970’den bu yana bu ideali sürdüren Yeni Asya Gazetesi, imanî esaslara da önem vererek ince bir yayın çizgisi takip etmiştir. Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla bütün dünyaya yaymak düşüncesiyle yola çıkarak, büyük bir vazifeyi üstlenmiştir. “Bir lahana yaprağı kadar da olsa” idealiyle başlayıp, şimdi doğru ve yerinde tesbitleriyle her kesimden insanın dikkatini çekmiştir. Bu noktada gazetecilere de büyük iş düşüyor. Bediüzzaman gazetecileri huteba-i umumî (umuma hitap eden hatipler, vaizler) olarak tavsif eder. O kadar soru soran, fotoğrafını çekmek için karışıklık çıkaran ve hakkında çeşitli ifade yazan gazetecilere, ‘ben sizler için duâ ediyorum, siz de benim için duâ ediniz’ diyerek onlara verdiği önemi gösterir. Osmanlının son döneminde, İslâm ahlâkını sarsan, efkâr-ı ammeyi perişan eden ve sosyal ve siyasî hayatı saptıranlara karşı, “Ben de gazetelerde onları reddeden makaleler neşrettim” diyen Bediüzzaman, matbuat lisânıyla konuşmanın önemini bildirir.

Zübeyir Gündüzalp’in desteğiyle genç bir kadroyla yayın hayatına başlayan gazete, şimdi de aklı selim her gencin takip ettiği en önemli kaynaklardan biri. Gençler, doğru kaynaktan beslenmek ve gerçeği korkusuzca neşredenlerin yanında olmak istiyor. Bunun bilincinde olan Yeni Asya, gençlere kapılarını her an açık tutuyor. Sene içinde gelenler, gazetenin hazırlanış safahatına kadar her şeyi görerek katkı sağlayabiliyor. Manşet toplantılarına katılarak fikirlerini sunuyorlar. Haksızlıkların yaşandığı bir zamanda, “Hakkı söylemekten sakınan dilsiz şeytandır”1 ifadesine kulak vererek, bu vazifeye destek oluyorlar. Gazetecilik eğitimlerini alarak, hizmeti yerinde öğreniyorlar. 

Velhasıl, doğruyu neşredecek gazetelere ve haktan taraf  gazetecilere ihtiyaç var. Yeni Asya,  yaz tatilinde gençleri gazeteye davet ederek bu fırsatı sunuyor. Genç, aktif ve dinamik kadrolara ihtiyacını duyurarak, hizmete talip gençleri davet ediyor. Adres belli gönüllü gençleri bekliyoruz.

Dipnot:

1) İbn Kayyim de el-Cevabu’l-vafî, s. 136.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Dera' açıklaması

    Gençler tatilini gazetede geçiriyor

    Beklenen büyük sınav bugün

    Ormanlar hızla yok oluyor: Türkiye’de durum vahim...

    Biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu...

    Akademisyenlerin bekleyişi sürüyor

    İşsiz baba destek bekliyor...

    Siyasal kayırmacılık arttı

    Neredesin ey Fatih Sultan Mehmed?

    Yüzyıllık tuzak

    İnsanlık Meriç’te boğuldu

    Erken seçim olabilir

    İktidarı bekleyen büyük zorluklar

    ‘Şehitlerimiz siyasî partilerin değil milletimizin şehitleridir’

    Türkiye’de demokrasiye inanan büyük bir kesim var

    AB'nin 3 milyar avroluk desteği nasıl değerlendirilecek?

    Bir arı sebep oldu...

    'Suriye'deki durumdan çok ciddi endişe duyuyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni dönemde iktidar ve muhalefet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenaze gerginliği
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min neden umutsuz olmaz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeyle imtihan edildiğimizin farkında mıyız?
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi - 2
    Faruk ÇAKIR

    Yüz yıllık tuzak
    Cevher İLHAN

    Ve seçim çarpıklıkları…
    Hasan KOÇ

    Pencerelerden seyret, içlerine girme
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.