Bediüzzaman’ın arzusunu 50 yıldır tavizsiz bir şekilde yerine getiren Yeni Asya, 7’den 70’e her yaştan okuyucusuyla, gençliğin omuzunda yükselerek bu günlere gelmiştir.

Sağlam ve dinamik hizmet erleriyle tavizsiz istikrar çizgisini halen devam ettirmektedir. Yeni Asya’nın gazetesi, neşir hayatı boyunca yaşları küçük, ama gönülleri büyük nice insanlar yetiştirdi. Büyüklerin tecrübesi gençlerin destekleriyle bugünlere geldi.

Yeni Asya’nın 50 yıllık hizmet hayatında gençlerin çok önemli yeri var. Yarım asırda yapılan bazı çalışmaları göstermek ve bundan sonraki 50 yıla gençleri dahil etmek adına hazırladığımız Gençlik Sergisi, Bediüzzaman Said Nursî’yi Anma ve Yeni Asya’nın 50. yıl programında açılacak.

Sergimiz, birçok gencin emekleriyle 24 Şubat’a özel olarak hazırlandı. Sergide öncelikle Bediüzzaman Said Nursî başta olmak üzere, Risale-i Nur hizmetinde bulunmuş 50 Nur Talebesinin karakalem olarak çizildiği portre çalışması ve biyografileri yer alıyor. 50 yıllık süreçte yayınlanan gençlerin yazdığı yazılar, gençlikle alâkalı haberler, genç kalemler ve genç şairler bölümünden derlemeler ve Yeni Asya’nın öncüsü olan İttihad Gazetesi’nde haftalık tam sayfa olarak verilen vecizelerden bazısı da olacak. Ayrıca her hafta Yeni Asya Vakfı’nda toplanarak çizim yapan gençlerin, Bediüzzaman’ı görmüş son şahitlerden bazı ağabeylerimizin yaşadıkları hadiseleri kısa olarak hazırladıkları çizgi hikâyeler de yer alacak. Ve gençlerin gündemini yakalamak, onların dünyasına girerek Risale-i Nur hakikatlerini taşımak amacıyla başlattığımız Gençlik sayfamızın 1. yılı dolayısıyla 24 Şubat 2018’de yayınlanan ilk sayfamızı paylaşacağız. Ne tevafuk ki sayfamız, bir yıl sonra bu özel günde yaşını doldurmuş olacak.

Bediüzzaman, bir milletin ilerlemesinin Kur’ân’a sarılan gençlere bağlı olduğunu söyleyerek gençliğe verdiği ehemmiyeti göstermiştir. Bununla alâkalı İttihad’ın eskimeyen sayfalarında tam sayfa olarak neşredilen Bediüzzaman’ın şu ifadelerini hatırlatabiliriz: “Bir milletin gençliği ne zaman Kur’ân ve ondan lemean eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmişse, o vakit o millet terakkî ve teâlî etmeye başlamıştır.” (Şuâlar, s. 678)

Bediüzzaman’ın “Akdamar Adası’nı bana verseler, 10 yılda 50 talebe yetiştirsem, İslâm’ı dünyaya hâkim kılarım” ifadesiyle vurguladığı 50 talebenin ehemmiyetine binaen planladığımız çalışmada, genç yaşında hizmetlerde bulunan, farklı kuşaklarda yaşamış 50 kişi çizim ve yazı ile anlatılıyor.

Tavizsiz istikrar çizgisinde yol alan Yeni Asya’nın, yarım asırlık bazı çalışmalarının yer aldığı Gençlik sergimizi istifadelerinize sunuyoruz. Bediüzzaman’ın dâvâsını omuzlarına alanlar, inşaallah yolda kalmaz. Yeter ki hakkı, hakikati esas tutsun. Bugünlere nasıl geldiysek, yarınlara da öyle gideceğiz. İhlâs, gayret, muhabbet ile…