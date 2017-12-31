Mutlu aile tablosu

Allah erkek ve kadını farklı kabiliyetlerde yaratmıştır.

Hissi olarak önde olan, nazik nazenin bir yapıda emaneten gönderilen hanımlar, sevgi ve ilgiye muhtaçtır. Bu maddî ihtiyaçların ötesinde bir ihtiyaçtır. Öyle ki hayatları boyunca gösterecekleri fedakârlığın bir tatlı nimeti olarak görmek isterler. Üzerine yüklenen vazifelerin hikmetine binaen, hiçbir karşılık beklemeden menfaatsiz bir duygu olan şefkate sığınırlar. Bu şefkat Rahmanî merhametin bir cilvesi olduğundan, rahmetin derecesinden aşarak, şefkatinden taşmamak gerektir. İşte şefkatini doğru kullanan hanımlar, çocuklarını İslâmî bir terbiye ile yetiştirir ve en tesirli muallim olabilirler.

Erkekler ise, gücün ve otoritenin timsali, cesaret ve güven abidesidir. Duruşuyla şahsiyetini belli eder. Emanetine sahip çıkarak himaye eder. Eşlerini memnun ederek merhamet ve hürmeti esirgemez. Rolleri itibariyle dengeyi sağlaması için, bir çınar ağacı gibi köklerini salar ve sağlam duruş sergiler. Böylece yol gösterici bir rehber olur. Anne içişleri, baba dışişleri diyebiliriz. Böylece vazifeler taksim edilir, güzel neticeler verir. Evet anne şefkatin, baba otoritenin timsalidir. Fıtratına yüklenen programa uygun olarak hanelerindeki vazifeleri icra etmelidirler. Öncelikler yer değişirse hisler yanlış kullanılır. Duygular doğru ölçüde kullanılmalıdır. Şefkat bozulmaz, suistimal edilir. Bir çocuk annesinden gördüğü şefkatle, babasından gördüğü ciddiyetle kişiliğini geliştirir. Benzin haznesine yağ konulmadığı gibi, anne baba vazifelerini karıştırmadan birbirlerine müdavim olarak yapmalıdır. Roller karıştırılmadığında neticeye ulaşılır. Babadan alınan cesaret güven aşılarken, Anneden görülen şefkat çocuğu muhabbet iklimlerine götürür.

Eşlerdeki bu fıtrî farklılıklar, fıtrî ihtiyaçları beraberinde getirir. Kadının sevgiye, erkeğin saygıya, çocuklarında bunlardan taşan ilgiye ihtiyaçları vardır. Farklılıklar göz önünde tutulup, ihtiyaçlar giderildiğinde mutlu bir ailenin tohumları atılmış olacaktır. Bu niyetle birleşerek mesafe kat edilir. Hayatlarına lâzım olan herşeyi, “Zaten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.”1 sırrınca muavenetleriyle yaparlar. Üstünlük elbette ki takvayladır. Burada önemli husus birbirlerini tamamlamaları ve fıtratlarına uygun davranmalarıdır. Diyanet noktasında üstünlük kimdeyse, taklit ederek takvaya girmeleridir. Böylece hanelerini cennet bahçelerine çevirirler. Bediüzzaman Said Nursî’nin dediği gibi “İnsanın hususan Müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır.”2

Herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ile aile hayatının hayatı ve saadeti; samimî ve ciddî hürmet ve hakikî şefkatli merhamet ile olabilir. Eşler bu formüle riayet ettiklerinde aile hayatları bir tahassüngâh ve Cennet hayatı olabilir. Sadece bu dünya ile sınırlı kalmayan arkadaşlıkları baki menzillerde devam eder. Bu yüzden suretten ziyade sirete bakılır. Çünkü her insan eğer ölmezse yaşlanacak . O muhabbet, merhamet ve hürmete dönüşmezse ziyan olur. Ama “ebedî bir âlemde daimî bir refikamdır, şimdilik ihtiyar olmuşsa zararı yok, baki bir güzelliği var gelecek” diyerek mukabele ederse, o zaman dünyası Cennet eşi ise hurilerden daha güzel hal alır. Ve o zaman insan daimî arkadaşını kaybetmemek için, her türlü fedakârlığı yaparak ahiretine çalışır. Bu fedakârlık ve uyum çocuklara sirayet eder ve mutlu ailenin tablosunu oluşturur.

Velhasıl, anne babanın kendi fıtratlarına uygun olarak yaşaması ve çocuklarını bu doğrultuda yetiştirmesi aileyi huzurlu kıldığı gibi, topluma da fayda sağlar.

Dipnotlar:

1- İşarat’ül-icaz, s. 198.

2- 24. Lema, 2. Nükte.