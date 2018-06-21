Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi'nden özel görüntüler

Türkiye'nin demokrasi mücadelesine büyük katkısı olan Süleyman Demirel adına 2014 yılında yaptırılan müzede, merhum liderin memurluğa başladığı 1949 yılından cumhurbaşkanı olduğu döneme kadar sakladığı çok sayıda belge, 45 bin kitap, 32 bin gazete ve dergi, 126 bin fotoğraf ve Demirel'e yurt içi ve dışında hediye edilen eşyalar yer alıyor.

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nden özel görüntüler;

Şevket Demirel: “Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez, 50 yıllık medeniyet mücadelesini sende sez, Kafanı kaldır, kerpiç evleri, yeşil ovayı gör, Böylece Türkiye- Köy- Demokrasi arasındaki kader ağını ör.”

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Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ne girdiğimizde ilk olarak Demirel'in selamlamasıyla karşılaşıyoruz.

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Müzede Demirel’in kardeşi Şevket Demirel’in şu sözleriyle karşılaşıyoruz, “Ey Ziyaretçi! Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez, 50 yıllık medeniyet mücadelesini sende sez, Kafanı kaldır, kerpiç evleri, yeşil ovayı gör, Böylece Türkiye- Köy- Demokrasi arasındaki kader ağını ör.”

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Süleyman Demirel'in ilk tahsili bitirme şehadetnamesi, ortaokulu bitirme diploması, lise diploma defteri müzede muhafaza ediliyor.

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Askerde çektirdiği hatıra fotoğrafları, üniversite hayatına ait belgeler diplomalar da müze içerisinde yer alıyor.

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Demirel'in hazırladığı raporlar, beyannameler kitap şeklinde müzüde bulunuyor.

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1965'te Milletvekili genel seçiminde AP olarak 47 nolu sandıkta, %52.87 oy oranı ile 239 Milletvekili çıkartarak, 30.hükümeti kurmuş ve Türkiye'nin 12. Başbakanı olmuştur.

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Demirel, 1955 yılında Genel Müdürü olduğu DSİ'nin kapısına şunları yazmıştır, "Görevimiz, Türk insanının muhtaç olduğu suyu bulmaktır."

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"Seyhan Barajı bizim incimizdir" diyen Demirel, sadece ekonomik kalkınmaya değil, ülkedeki birçok soruna büyük katkı sağlamıştır.

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Süleyman Demirel'in AP Genel Başkanı iken hazırladığı seçim kartları müzede yer alıyor.

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Bakanlar Kurulu'nda sorumluluk alanları ile ilgili brifing veren Demirel için, toplantıdan sonra Başbakan Menderes, bakan arkadaşlarına hitaben şunları söyledi, " Bu çocuğa dikkat edin, geleceğin Başvekilidir.."

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1964'te Adalet Partisi 2.Büyük Kongresi'nde halka şöyle seslendi, "Ben, Türk vatanına ve Türk halkına hizmeti ibadet sayan bir zihniyetin temsilcisi olduğum için hizmete talibim.."

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Adalet Partisi ambleminin yer aldığı aldığı broşlar, yapışkanlar, plaketler müzede muhafaza ediliyor.

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1965 Milletvekili Genel Seçiminde AP 52,87 oy oranıyla 239 milletvekili çıkartarak 30.hükümeti kurmuş ve Türkiye'nin 12.Başbakanı olmuştur.

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Müzeye gelen ziyaretçiler, her köşeyi gezerek dikkatle inceliyor.

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Demirel, mitinglerde temel atma törenlerinde, halka seslenirken yaptığı konuşmalar fotoğraflarıyla birlikte yer alıyor.

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Köyde doğan ve yetişen Demirel, halk ile yakından ilgilenerek dertlerine çare olmaya çalıştığını, şu sözlerinden anlıyoruz, “Evet benim devraldığım Türkiye Cumhuriyeti’nin 1965’te ancak 300 köyünde elektrik vardı. Şehirde ne varsa köyde de o olacak diyerek yola çıktık. Demokrasi; Susan milyonların sesidir! Yoksulluğu, cehaleti, çaresizliği, haksızlığı milletin gücüyle yenmeye uğraştık."

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Köydeki sorunlara da çözüm bulan Demirel, "Evet benim devraldığım Türkiye Cumhuriyeti'nin 1965'te ancak 300 köyünde elektrik vardı" demiştir.

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Türkiye'nin en genç Başbakan'ı olan Demirel, ülke sorunlarını çözmeyi gaye edinmiştir.

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Demirel, temel atma törenlerine katılarak "Alın terletilecek. Herkes alnını terletecek" demiştir.

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Süleyman Demirel'in konuşma ve açıklamalarıyla ilgili kitapçığı ile kendisine verilen armağanlar da müzede yer alıyor.

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Halk tarafından sevilen bir Başbakan olan Demirel, "İlhamını halktan alan halkın arzu ve taleplerine dayanan hamlelerin kökü çok sağlam ve devamı emniyettedir" diyerek gücünü nereden aldığını göstermiştir.

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20 Şubat 1970'de istanbul Köprüsü Temel Atma Töreni'nde şöyle konuşmuştur, "Büyük eserler milletlerin bütünlüğüne hizmet eder. İstanbul Köprüsü bir hayal, bir faraziye değil, bir hesap kitap işidir.."

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Demirel: "Daha çok imar, daha çok inşa, daha çok ümman, daha çok mutluluk. Vatandaşlarımız için, Türkiye için, dağına taşına sevdayla bağlı olduğumuz bu güzel ülkeyi geliştirmek için.."

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1965, 1969, 1973, 1977, 1987 ve 1991 Milletvekili Genel Seçimlerinde partiler ve oy oranları.

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Demirel, "Fukaralık, işsizlik, yoksulluk, cahillik Türkiye'nin kaderi olmayacaktır diyeli epey zaman oldu, epey de mesafe aldık ve coşkuyla yolumuza devam edeceğiz" demiştir.

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“250 barajın, 1000 göletin sahibiyim” diyen ‘Barajlar Kralı’ olarak anılan Demirel’in, müzede tablolarla yaptırmış olduğu barajlar gösterilmiştir.

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Ülkemizin bu sürece inançla geldiğini söyleyen Demirel’in müzede şu ifadeleri yer alıyor, “Şu dağların ötesindeki Atabey Ovası’nın köylüleri ellerini şakaklarına dayar, ‘Şu Palatır bir yarılsa, Palatır’ın arasındaki Eğirdir’in mavi suları şu bizim topraklara bir aksa..’ İyi ama sizin topraklara bu nasıl akacak; çünkü sizin topraklar o gölden daha yüksek. ‘O zaman pompa yoktu. Öyle denildiği zaman, ‘öyle mi?’ der, yine çatlamış toprakla mavi göğün arasındaki çilelerine devam ederlerdi. Şimdi buralar elma bahçesi. O Palatır yarılmış, o sular bu tarafa geçmiştir. Eğer bir ülkede halk bir şeyin peşine düşmüşse, evvelallah olmayacağı yoktur.”

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Demirel, bir konuşmasında "Hiçbir ükenin dünyanın diğer ülkeleriyle iş birliği yapmadan bir şeyler yapması mümkün değildir. Onun içindir ki; biz, dünyayla beraber nefes alacağız, dünyayla beraber oturup kalkacağız" demiştir.

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Demirel'e ait telefon, fotoğraf makinesi ve lans müzede muhafaza ediliyor.

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Ekmeğin televizyondan çıkacağını söyleyen Demirel, "1965'de Türkiye'nin ancak % 67-70'i radyo dinleyebilmekteydi ve televizyon yoktu. Bizim birinci hedefimiz; radyonun, Türkiye'nin her tarafında dinlenebilir hal gelmesi, ikinci hedefimiz de televizyonun kurulmasıydı" dedi.

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Demirel'in kullandığı baretler ve ödüller müzede yer alıyor.

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Türkiye'yi yasaksız hale getirenin millet olduğunu söyleyen Demirel, "Şartlar ne olursa olsun, Türkiye'yi büyük yapma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi dünya alem bilmelidir" demiştir.

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Demirel: "Eğer benim ülkem iç barış içindeyse, herkes kol kola ise, herkes gönül gönüleyse, herkes omuz omuzaysa, düşmanlarımız bundan korkacaktır ve dostlarımız, 'daha çok dost olmak lazım bu memlekete' diyecektir."

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Demirel’in sonsuz hoşgörüye sahip olduğunu ise Müzenin içerisinde yer alan karikatürlerden anlıyoruz.

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Kendisine yapılan hakaretvari karikatürleri bile, hiçbir şikayette bulunmadan yayınlanmasına müsaade ederek, müze de yer vermiştir.

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Demirel'in, sonsuz hoşgörüye sahip olduğunu karikatürlerinden anlıyoruz.

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Süleyman Demirel: "Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katılmış, gönül vermiş, destek vermiş herkese ve bize kendine hizmet imkanı veren yüce milletimize, teşekkür, minnet ve şükran sunarız. Bu müze;burada anlatılan olayla ilgisi olduğu düşüncesinde olan herkese aittir."

HAZIRLAYAN: Kübra Örnek

Süleyman Demirel Dizi Yazısı:

1) http://www.yeniasya.com.tr/kubra-ornek/suleyman-demirel-demokrasi-muzesi-ni-dikkatle-gez_464865

2) http://www.yeniasya.com.tr/kubra-ornek/demokrasi-susan-milyonlarin-sesidir_464974