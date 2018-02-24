‘Yeni Asya için ne yapabilirim?’ sorusuna cevap aramak için düzenlenen “Gençlerle Buluşuyoruz” programı’nda ortaya atılan fikirlerden biriydi Gençlik sayfası.

Gençlerin gündemini yakalamayı ve onların dünyasına girip Risale-i Nur hakikatlerini oraya taşımayı amaçlayan bir sayfa. Bu sayede gençlerin enerjisini, dinamizmini, gayretini bu yolda kazanarak, ileriye sağlam adımlarla yürümüş olacağız. Şimdi matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldiğinden, gençler olarak bizde bir parça da olsa hisselenmek için harekete geçtik. İlgili ve gönüllü arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar akabinde, ilk sayfamızı hazırladık. Yeni Asya’nın öncüsü olan İttihad Gazetesi’ni 25-30 yaşlarında 70’li kuşak götürerek bu günlere getirdi. Burada Gazete hizmetinin önemini hatırlatmak gerekiyor. Zübeyir ağabey, dersanede kalan vakıf ağabeye şunları söyler: “Kardeşim, gazetede büyük bir hizmet var. Sen de bu işi yapabilirsin. Bizim orada kendi adamımız yok. Sen şimdi git, kaydını gazetecilik yüksek okuluna yaptır ve gazetede de çalışmaya başla. Bu ağabeylerimize yardımcı ol. Allah yardımcın olsun”1 Bugün Nur hakikatleri matbuat âlemiyle hizmet ediyor. Bu yolda bilhassa kabiliyetli gençler harekete geçmeli. Yine gençlere numune-i imtisal olan Zübeyir Ağabey, “Bu gazete bizim için adeta günlük bir lâhika mektubumuzdur. Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumamız ittihadımızı yeteri kadar temin etmez. Üstad’ın hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı siyasiye noktasındaki meselelerinde de ittifak etmedikçe ve onları Üstad’a göre anlamadıkça ittihadımız, ittifakımız tam olmaz. Dolayısıyla bunu sağlayacak gazetedir”2 diyerek Yeni Asya’nın ne kadar önemli bir konumda olduğunu bizlere söylüyor.

Biz de haftada bir sayfa ayrılan köşemizde gençliğin güzelliklerini kazanmak ve korumak için, imanî, ahlâkî, insanî konulara yer vereceğiz. Risale-i Nur’dan aldığımız ilham ile şerh ve icaz çalışmaları yapacağız. Siz de hazırladığınız çalışmaları gönderirseniz “Söz Gençliğin!” bölümünde paylaşabiliriz.

Dipnotlar:

1- İbrahim Kaygusuz, Nurun Sadık Kahramanı/Zübeyir Gündüzalp, s. 365.

2- Mehmet Kutlular, İşte Hayatım, s. 96.