Yıldızlara bakan gençler

Yaşadığımız hayatta insanı ayakta tutan değerler vardır. Bunlardan en önemlisidir ümit.

Hayata renk katan bir boya gibi, karanlık dünyaları canlandırır. Nasıl ki, ruh bedenle hayat buluyorsa, biz de ümit ile var oluruz. Ümidin olduğu yerde atar kalbimiz. Çünkü yaratılış gayemize uygun yaşamak için şevke ihtiyacımız var. Ümit de, bize gayret aşılayarak, sonsuzluğa ulaştıran bir sermayedir.

Evet sonsuz güzelliklere kavuşma ümidi olmasa, çalışır mı insan? Bizlere sonsuz âlemleri vaat eden Rabbimiz, elbette çalışma şevki de uyandıracaktır. Dünyada bile belli sınırlara ulaşmak için gayret ederiz. İnancımız bittiğinde kaybederiz. O yüzden evvelâ inanmak gerek. İnanç, ümit, azim, gayret... Hakikî imanı elde eden insanlar, hiçbir şeyden ümidini kesmezler. Çünkü insan ümitle yaşar. Kazansa da, kaybetse de iman ve ümit ile rızaya ulaşır. Şevkimizi taze tutan değerlere sarıldığımızda, dünya ve ahiretimiz aydınlanacaktır.

Özellikle gençlik gibi şevke ihtiyaç duyulan bir dönemde, faal, aktif ve üreten bir nesil için inanmak zorundayız. Ümidin ışığında ilerleyen gençler, yarınlara yol olacaktır. Gençliğin ümide ne kadar ihtiyacı olduğunu Nureddin Tokdemir’in, şu hatırasından anlayabiliriz. Gençlerle dolu bir ortamda, yeis tablosu çizen bir ağabeyin ardından bir genç elini kaldırır. Ord. Prof. Ali Fuat Başgil, ‘Buyur evlâdım’ diyerek söz verir. ‘Eğer izniniz olursa, ukalalık kabul etmezseniz, haddimi aşarak ifade edeyim, bir genç olarak size Üstadımızdan bir pasaj okuma emrini verir misiniz?’ diye söze atılır ve devam eder, ‘Bediüzzaman Hazretleri’ne demişler ki; ‘Neden bu zindan-ı atalete düştük? Bu İslâm dünyası neden tembellik zindanına düştü? Niye vazifesini yapmıyor? Bu tembellik, bu atalet ne?’ Bediüzzaman buna karşı şöyle bir cevap veriyor: “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rast gelir. Kuvve-i mâneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı “Ümidinizi kesmeyin.”1 kılıcını istimal ediniz.”2 Bir baktık ki, Ali Fuat Başgil’in gözlerinin altından yaşlar iniyor. O kardeşimize ismini sorduktan sonra, o ağabeye dönerek “gençlere Bediüzzaman gibi ümit ve şevk aşılayacaksın, yeis değil” der. İşte ilerlememize mani olan yeis, ne büyük bir hastalıktır görüyoruz. Fazla ümit edip rahat olmak, az ile yetinerek tembelleşmek de çare olmuyor. Korku ile ümit arasında sağlam bir dengeyi tutturmak lâzım.

Bediüzzaman, maddî yönden ilerlememize mani olarak, bizi Orta Çağda bırakan altı hastalıktan birincisinin “Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi”3 olduğunu söyler. Demek ümit elden giderse, toplumu da hasta ediyor. Çünkü hedefsiz, amaçsız bir nesil doğuran yeis, gençleri boşluğa sürüklüyor. Artan endişeler, karışan kafalar.. Oysa bize yıldızlara bakan gençler lâzım. Geleceğe ümit olan gençler.. Unutmayalım kışın sonu bahardır. Umutlarımız solmadan, gönüllerimiz donmadan çalışalım. Bizi çalışmaktan alıkoyan her halden kaçınalım. Çareyi sonsuz âlemleri yeşillendiren ümit çiçeğini sulamakta buluyoruz. Vicdanımızı öldüren, huzurumuzu mahveden yeis hastalığına düşmezsek, diri tutulan her ümit meyvesini verecektir. O zaman yılmak yok.

Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı ümit? Çalış, imanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten!

Dipnotlar:

1) Zümer Sûresi: 39/53.

2) Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, İstanbul, Yeni Asya Neşriyat, s. 95.

3) Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, İstanbul, Yeni Asya Neşriyat, s. 79.

