Nişancı Camii'nde tefekkür

Ramazan ayında İstanbul’da özellikle Fatih semtinde olmanın ayrıcalığından bahsetmiş miydim?

Fatih semtinde her türlü insan olmasına rağmen kendinizi maneviyatına bıraktığınız an gözünüz hiçbir şey görmüyor. Evet Ramazan ayı demiştik. Bu mübarek ayın en güzel yanı teravih namazı olsa gerek. İftardan sonra, daha iftar sofrasına oturmadan hangi camiye gitsek muhabbetleri başlar. Beyazıt, Sultanahmet, Şehzade, Fatih Camii… Gideceğiniz camiye karar verdikten sonra akşam namazı kılınır, tesbihatlar yapılır, abdestler tazelenir… Saate bir bakarsınız namaza 15 dakika kalmış. Hadi bakalım yer bulmak için tabanlara kuvvet. Camiye soluk soluğa varırsın, ama adım atacak yer yok... Hemen B planı devreye girer, bir başka camiye doğru hızla hareket edilir. Ezan okunur, tempo artar ve hedefe ulaşılır: Nişanca Mehmet Paşa Camii...

Bu camiye ilk kez gelmiştim ve adım attığım an caminin huzurunda huzur buldum. Bayanlar bölümüne hızla çıkarken bile mimarisine hayran kalıyorsunuz. Evet bu hayranlık içinde ilk defa bu camide teravih kılmanın heyecanı ile namazımızı bitiriyoruz. Caminin bahçesine inip hemen caminin tarihçesine bakıyoruz.

Caminin 1584 yılında inşaatına başlanmış ve 1589 yılında ise tamamlanmıştır. Mimar Sinan eserlerinden biri olan Cami hakkında Evliya Çelebi’nin yazılarında da bu külliye ile ilgili şu açıklama vardır: “Selatin camileri kadar mükellef ve mükemmel bir camidir.” Klâsik Osmanlı üslûbunun en güzel örneklerinden olan sekizgen şema değişik bir şekilde uygulanmıştır. Mimar Sinan’ın son dönem camilerinde uyguladığı görülen mihrabın dışarı taşırılması, burada sadece kıble çıkıntısı ile sınırlı kalmayıp yan sahınlara tekabül eden açıklıkta bir basamak daha geri çekilip kademelendirilmek suretiyle denenmiştir. Son cemaat yerine açılan cümle kapısının her iki yanında yer alan kitabelerde caminin Sultan III. Mustafa zamanında Mehmet Paşa’nın torunu Şükrullah Efendi tarafından 1766 tarihinde yenilendiği yazılıdır. Yine kitabelere göre Sultan II. Mahmut döneminde Şeyhülislâm Mekkizade Mustafa Asım Efendi tarafından 1835 yılında büyük bir onarım yaptırıldığı anlatılmaktadır.

Uzun bir tefekkürden sonra daha caminin bahçesinden çıkmadan yarın hangi camiye gitsek muhabbetleri başlar ve o an da karar verilir. Ama bu sefer erken çıkmak en önemli nokta tabi. O halde hepimizin teravihe vaktinde yetişmesi duâsıyla.